 Момент смертельного ДТП на киевских Позняках, когда лексус сбивает пару молодых людей и погибает девушка. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ. запись с камер видеонаблюдения выложил в Фейсбуке Влад Антонов.
Автор отметил: "Видео момента смертельного дтп в Киеве на Бажана у метро Оскорки, где нетрезвый (?) водитель Лексус на высокой скорости врезался в Рено и сбил пару пешеходов.
Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, жить будет. Видео передано следователям.
Ищем свидетелей! Если видели момент столкновения с Рено, пишите, 0937713333"
страшно дивитись на останні хвилини життя людини..
Суды по таким делам и с такими доказательствами должны длиться не больше месяца.
Как можно ждать, что у населения будут высокие нравственные принципы?
Который год слышно блеяние, что в Киеве поставят видеокамеры, хотя бы на сложных перекрестках и начнут фиксировать нарушения с огромными штрафами. Но нет. Это лишь сказки от Авакова для наивных налогоплательщиков.
В країні, де населення не не надто обтяжує свою поведінку совістю і мораллю порядності поліції і непідкупності суддів просто немає звідки взятись.
Значит снова Дронов... Теперь на Рено...
Пока не приехала купленная полиция с адвокатами.
Покарання має бути 15 років, як за вбивство, Треба також негайно міняти судові підходи.
Не зрозуміла влада, до чого може дійти. На місці вб'ють і закопають, а винних не буде.
Жалко невинні люді постражлали з за е#аната за кермом!!!
Бо якість дороги випереджує розумові здібності водіїїв.
Мои соболезнования родным.
Источник: https://censor.net.ua/v3159068
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шо? рєно вінавато?