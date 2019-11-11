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Все про:ДТП (5856) смерть (6214)

 Момент смертельного ДТП на киевских Позняках, когда лексус сбивает пару молодых людей и погибает девушка. ВИДЕО

В Интернете появилось видео наезда Lexus на пешеходов возле станции метро "Осокорки" в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ. запись с камер видеонаблюдения выложил в Фейсбуке Влад Антонов.

Автор отметил: "Видео момента смертельного дтп в Киеве на Бажана у метро Оскорки, где нетрезвый (?) водитель Лексус на высокой скорости врезался в Рено и сбил пару пешеходов.

Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, жить будет. Видео передано следователям.

Ищем свидетелей! Если видели момент столкновения с Рено, пишите, 0937713333"

Смотрите также: 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3159068
 
 
 Топ комментарии
 
з такими водіями.. або бордюри високі ставити, або стовпчики..
страшно дивитись на останні хвилини життя людини..
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Да, у пешеходов шансов не было. Растерзать мразину на месте - и то мало.
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В стране, где у власти нет морали и совести; где полиция символ коррупции и бесстыдства, крышевания незаконной торговли, игорных заведений, наркоторговли и проституции... Где все и вся продаются - от судей до президента...
Как можно ждать, что у населения будут высокие нравственные принципы?
Который год слышно блеяние, что в Киеве поставят видеокамеры, хотя бы на сложных перекрестках и начнут фиксировать нарушения с огромными штрафами. Но нет. Это лишь сказки от Авакова для наивных налогоплательщиков.
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Да, у пешеходов шансов не было. Растерзать мразину на месте - и то мало.
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з такими водіями.. або бордюри високі ставити, або стовпчики..
страшно дивитись на останні хвилини життя людини..
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то будуть ставити на свої бібіки більш моцні бампери, щоб проламувати ці бордюри і стовбчики...
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За грати псіхіатрів і наркологів які дають довідку про задовільний стан водія, офтальмологів теж, скільки раз бачив, як проїжджають на червоне світло, офтальмологи і психіатри-ФАС, була команда. Не зрозуміли? Переатестація!!!
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«В настоящее время суд Линча уже не существует[источник не указан 332 дня]. В американском обществе исчезла моральная поддержка этой практики. Суд Линча не исчез в Боливии[источник не указан 332 дня]. И в 2015 году местные жители применяют его через повешенье для воров, считая более эффективным чем полицию. У частных домов вешают на столбе чучело, что предупреждает вора о предпочтительном способе наказания. Зачастую, при возникновении такого случая полиция не успевает ничего предотвратить. Наказание также никто не несет. »
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не стесняйтесь, **** и мразь мажорная ...
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это что нужно делать чтобы так лететь с заносом...
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Водителя лексуса расстрелять на месте без суда и следствия прямо месте дтп.
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Нехимическая кастрация без наркоза, однозначно.
Суды по таким делам и с такими доказательствами должны длиться не больше месяца.
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В стране, где у власти нет морали и совести; где полиция символ коррупции и бесстыдства, крышевания незаконной торговли, игорных заведений, наркоторговли и проституции... Где все и вся продаются - от судей до президента...
Как можно ждать, что у населения будут высокие нравственные принципы?
Который год слышно блеяние, что в Киеве поставят видеокамеры, хотя бы на сложных перекрестках и начнут фиксировать нарушения с огромными штрафами. Но нет. Это лишь сказки от Авакова для наивных налогоплательщиков.
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Ви перевернули все догори дригом.
В країні, де населення не не надто обтяжує свою поведінку совістю і мораллю порядності поліції і непідкупності суддів просто немає звідки взятись.
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Наскільки я зміг роздивитися, авто влітає в калюжу і втрача керування.
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Ага, и скорость у него была "в пределах допустимого", типа, так?
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авто влетело сначала в такси, лужа там не причём, да и водила был бухой
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зайди по ссылке, где "смотрите также на цн:" там много фото по этому дтп, на одном из них фото такси в которую влетел лехус, такси без колеса
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Ясно. Я, просто подумал, что колесо может катиться в одном направлении с машиной у которой оно оторвалось.Обычно так происходит.
Значит снова Дронов... Теперь на Рено...
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Адвокат скажет, припадок или приступ случился, он даже ни дня сидеть не будет, уж поверьте.
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0937713333 , А чей это телефон ? кто ищет свидетелей? Не родственники ли лексуса?
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Кончится тем, что в таких случаях уроду-водителю будут сразу резать горло.
Пока не приехала купленная полиция с адвокатами.
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Не будет такого. Мудрый нарид все стерпе!
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швидко наростає в суспільстві протиріччя між законодавством і судами, які застосовують те законодавство та реальністю, безкарністю за злочини на дорогах. Дівка на авто вбиває 8 людей- отримує 10 років не дуже обтяжливого режиму утримання, та вийде через років 8 на свободу.
Покарання має бути 15 років, як за вбивство, Треба також негайно міняти судові підходи.
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Де ДПС,де штрафи за порушення без винятку, хто кому кум, час чи брат?
Не зрозуміла влада, до чого може дійти. На місці вб'ють і закопають, а винних не буде.
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Дороги будують роздовбаї... такі делянки де авто їхати може швидко, де 4 полоси, тротуари відркремлювати треба або стовбчиками або високим бардюром.
Жалко невинні люді постражлали з за е#аната за кермом!!!
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Треба навпаки викопувати ями.
Бо якість дороги випереджує розумові здібності водіїїв.
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...зайчиха кажется в "тюрьме",а дела продолжаются Момент смертельної ДТП на київських Позняках, коли лексус збиває пару молодих людей, і гине дівчина - Цензор.НЕТ 1904 ...
Мои соболезнования родным.
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будет толстошеев 2 с припадком. Адвокату и суду даже работать много ненужно. Только справку в врача взять.... и деньги. Прецедент есть уже.
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Ищем свидетелей! Если видели момент столкновения с Рено, пишите, 0922222322
Источник: https://censor.net.ua/v3159068
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шо? рєно вінавато?
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тоість, оте п'яне на брєющєм польотє хоче перекласти вину на рєно???
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Ну и дела-страшно по тротуарам ходить
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Найдут и посадят очередного "терпилу Дронова" на Рено, а не эту *****, которая судя по видео летела в черте города минимум 150 км/час на своем Лексусе.
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