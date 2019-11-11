 Момент смертельного ДТП на киевских Позняках, когда лексус сбивает пару молодых людей и погибает девушка. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ. запись с камер видеонаблюдения выложил в Фейсбуке Влад Антонов.

Автор отметил: "Видео момента смертельного дтп в Киеве на Бажана у метро Оскорки, где нетрезвый (?) водитель Лексус на высокой скорости врезался в Рено и сбил пару пешеходов.



Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, жить будет. Видео передано следователям.



Ищем свидетелей! Если видели момент столкновения с Рено, пишите, 0937713333"

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