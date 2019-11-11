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Все про:ДТП (5856) Киевская область (1801) патрульная полиция (1345)

 В результате столкновения с легковушкой маршрутка влетела в частный двор под Киевом, - патрульная полиция. ВИДЕО камер наблюдения

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего последний влетел в частный двор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

"Сегодня, около 11 утра произошло ДТП на улице Авиаторов, 27 с участием трех транспортных средств: Opel Astra, ВАЗ 2101 и РУТА. По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель лекового Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водительница ВАЗа смогла сманеврировать и обойти Opel. Однако, совершила столкновение с автобусом, который двигался по встречной полосе. Вследствие ДТП пострадал водитель автобуса и водитель ВАЗ, которые были госпитализированы в лечебное учреждение", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в салоне легковушки находился еще двухлетний ребенок в автокресле, которое его и спасло от травм. А в автобусе кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет следствие.

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В результате столкновения с легковушкой маршрутка влетела в частный двор под Киевом, - патрульная полиция 01

Источник: https://censor.net.ua/v3159016
 
 
 Топ комментарии
 
А овца на меркельском Опеле, которая еле-еле разворачивалась через встречную полосу, не уступая никому движение, что решила???
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Ну ты же "вумный как утка", раз на лету двоих водителей сразу определил, а третьего почему то не стал? Чё та подозрительно... ЭТО ТЫ БЫЛ В ОПЕЛЕ?!?!
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Ты про это помнишь, а ПДД совсем забыл. Или ты их вообще не знал?
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Овца на говёных путинских жигулях тормозила и её занесло на встречку,а овца на путинской газели,тоже без нормальных тормозов и рулевого управления, решила,что лучше всего в данной ситуации въехать во двор частного дома.
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А овца на меркельском Опеле, которая еле-еле разворачивалась через встречную полосу, не уступая никому движение, что решила???
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Спроси у неё,что ты мне этот вопрос задаешь,ты болван или идиот?
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Ну ты же "вумный как утка", раз на лету двоих водителей сразу определил, а третьего почему то не стал? Чё та подозрительно... ЭТО ТЫ БЫЛ В ОПЕЛЕ?!?!
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Слабые оправдашки,лоховатые,ты опять показал себя глупым ничтожеством.
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Иди в свою засрашку и не забывай - путин педофил.
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Ты про это помнишь, а ПДД совсем забыл. Или ты их вообще не знал?
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Плохо изворачиваешься,путинец,и почему стесняешься своей замечательной власовской тряпки?
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На цензоре нет флага УССР. Поэтому беру что дают.
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Здесь никто ничего не даёт,тебе стыдно находиться под путинской власовской тряпкой.
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Ещё как стыдно,это же очевидно,страна граждане которой не уважают свой флаг обречена на распад.
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Да мне плевать что ты уважаешь,мы говорим что ты НЕ уважаешь нынешний российский флаг под цветами которого героически сражалась армия генерала Власова и его славная Русская Освободительная Армия.
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Отнюдь. Мы говорим о том что на цензоре не выдают флаг УССР. Но вы постоянно увиливаете от ответа. Почему флаг БССР тут есть, а флага УССР тут нет???
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Отнюдь. Флаг БССР тут выдают. Почему нет флага УССР?
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она путинском опеле була, шо приїхав з калининградського цеху.
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Вполне возможно,три идиота на трех путинских машинах встретились на украинской дороге.
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Заберіть говномаршрутки з вулиць та доріг! Ця Рута навіть не гальмувала після зіткнення, не змогла зупинитись на місці після ДТП її тільки унітаз на газоні зупинив, водій боявся кермом крутити та на гальмо тиснути щоб вона не перекинулась, бо вона перекидається від будь якого руху керма чи натискання гальма на дорозі, або гальма просто не працювали! Якби в таке ДТП потрапив автобус, він би не змінив курс, зупинився б на місці ДТП, пасажири не отримали б травм та переломів!
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А хто купляв оце лайно, цє при Пороху чи при Зеленському?
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офигеть! !!!
почти по дорожке пошел... гусака сбил (про ворота молчу)
хорошо, что все живы...
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в салоне какой легковушки біл ребенок? Єто что, заметка-рєбус? Какой приз?
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Опель поворачивал поперек дороги и еще без поворотников гад (
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