EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  36253  399
Все про:допрос (1234) СБУ (14006) Антитеррористическая операция (15818) Лапин (30)

 Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин рассказал, что во время боев за луганский аэропорт в 2014 году его воины захватили в плен раненых российских наемников, один из которых позже умер от полученных в бою ранений. Служба безопасности Украины, по словам Лапина, расследует дело об убийстве российских наемников, и вызывает для допроса его бывших подчиненных.

Об этом Лапин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Лапин напомнил, что батальон "Айдар" 20 июля 2014 г. получил приказ прорвать блокаду луганского аэропорта, где им навстречу вышел российский десант.

"Мы эту блокаду прорвали... В этом бою были взяты в плен бандиты, наемники РФ и оккупанты. После первого боестолкновения где-то 12 человек мы взяли пленных. Среди них было три или четыре раненых - кто-то тяжелее, кто-то легче", - сообщил Лапин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Иду на допрос в СБУ по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году", - Лапин. ФОТО

По его словам, раненых отправили к медикам после окончания боя, однако еще во время него Лапин передал для одного из наемников РФ анальгетик буторфанол.
 

Экс-айдаровец рассказал, что уже в больнице этот раненый, Роман Билибин, умер, затем проводили эксгумацию его тела, "не знаю, по чьему заявлению, в рамках какого уголовного дела". Далее его тело передали в ОРДЛО.

"Видимо, из него сделали великомученика, и на сегодняшний день имеем уголовное дело об убийстве граждан РФ. Кстати (он был. - Ред.) из Москвы", – подчеркнул Лапин.

По его словам, его бывших подчиненных теперь вызывают на допросы.

"Когда-то наши женщины ждали нас с войны, сейчас они ждут нас с допросов в СБУ", – добавил Лапин.

Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 01
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 02
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 03
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 04
Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин 05

Источник: https://censor.net.ua/v3159006
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, вы продали собственных солдат.
 показать весь комментарий
 
Зебилы, на кого работает ваша зебильная власть?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Туризм? И у него нашли в кармане документ в котором указано что он пересекал официально границу с Украиной? Мене і моїх солдатів допитує СБУ у справі про загибель громадян РФ у бою під Луганським аеропортом у 2014 році, - Лапін - Цензор.НЕТ 5602
 показать весь комментарий
 
 
А по какой статье проходит обстрел градами Луганского аэропорта с территории России? По статье "божья роса"?
 показать весь комментарий
 
 
О том, что займутся в первую очередь добровольцами, развязавшими "гражданскую" войну я писал ещё в конце января начала февраля этого года. Меня спамили даже "порохоботы", называя консервой.
 показать весь комментарий
 
 
Хтось ще сумнівається ХТО прийшов до влади?
 показать весь комментарий
 
 
То напевно вся сбу з з всією прокуратурою прийшла нова? Чи може ще з часів януковоща не змінювалась?
 показать весь комментарий
 
а что делало ото...ихтамнетское... под Луганском?
его наверное выкрали из рашки и привезли сюда насильно, ткнув в руки оружие и заставив убивать?
 показать весь комментарий
 
 
Приїхали боротися з владою Порошенка?
 показать весь комментарий
 
 
Раша излагает версию что он волонтер приехал с инсулином его впоймали айдаровцы и убили.
Что то СБУ нас вводит в заблуждение про теракт.
Из рашки поступил запрос на помощь в виде допроса.
 показать весь комментарий
 
 
Я уже писал месяц назад о том что мусара Северодонецка закрыли все уголовные дела в отношении коллаборационистов ОРДЛО.
Ждемс ПРИЛЮДИЙ.
 показать весь комментарий
 
 
А что за теракт у них 20 июля произошел в г.Счастье?
Никаких проишествий кроме отключений электростанции в ручном режиме не было.
Северодонецкие могли возбудить дело как теракт а подозреваемые будут айдаровцы.

Вопрос причем здесь этот Билибин со своей эксгумацией?
Значит идет следствие по его убийству и был запрос из рашки.
 показать весь комментарий
 
 
В країні,де під час війни голосують за прихільників агресора--немає майбутнього Був один президент--Прошенко, який для встановлення незалежності України,а також вступив в боротьбу проти вічного поневолювача росію пять років аббріхувався (і ************ зараз),навішували всіх собак,обливали лайном--бо не став на коліна перед путіним. В країні яка голосує, за секретаря КПРС, двічі зека, парторга, клоуна--приречена на ганьбу і нищенське життя. Але є патріоти і державникі яких не зламали ні тюрми. ні вбивства. Дебіли--думать не можуть.
 показать весь комментарий
 
 
Основна ціль всіх цих манців знищити саму можливість опору.
Тепер при вторгненні кацапні кожен має задуматись, - а чи варто воно взагалі піднімати зброю на захист країни.
 показать весь комментарий
 
 
https://youtu.be/bmVyA82LvGM посмотрите будете в шоке
 показать весь комментарий
 
 
Кремлівська мантра про "громадянську" війну в Україні продовжує жити далі. Нинішня влада України має дати сигнал суспільству про те, що вони відмежовуються від цієї мантри якнайскоріше. Інакше буде біда. Російсько-українська війна йде вже шостий рік, проте чомусь військовиків, які брали участь у ній тягають на допити про вбивства громадян московії. Як ці "громадяни" опинилися в центрі блокування на території України саме в розпалі війни? Всім зрозуміло, що це кремлівські найманці для початку військових дій проти України. І заслужили те, на що не розраховували. Адже війна міждержавна, а не громадянська. Війна і люди в ній виконують політичні вбивства. Отже, війна-це збройна політика. Слава Україні!
 показать весь комментарий
 
 
Расскажите семьям погибших и бойцам, которых пытали, что мы один народ, - Федина https://www.youtube.com/watch?v=6xEGYzGVKOk
 показать весь комментарий
 
 
Закономерно, но все самое херовое еще впереди...
 показать весь комментарий
 
 
Ага! Уже допытывают украинских воинов?
И кто же захватил СБУ?
 показать весь комментарий
 
 
Конечно барыги Порошенко уже нет, как зачищены и другие барыги-украинцы. Теперь можно защищать и других украинцев?
 показать весь комментарий
 
 
Дорога открыта.
Русским нацистам развязаны руки. Можно защищать зачищать украинцев защищавших Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Товариство, вдумайтесь, вбивстао "расійськіх мірних жітєлєй" зі зброєю в руках на території України. Це що?
 показать весь комментарий
 
 
Где реакция однопартийцев Лапина Яценюка, Авакова, Турчинова?
Им плевать на судьбу своего партийца, человека, защищавшего Украину?
 показать весь комментарий
 
 
Як монобільшість вирішить, так і буде
 показать весь комментарий
 
Само, что исторически естесно то, что русонацисты, проникшие в органы, будут с особой тщатой преследовать и карать именно русских... которые по своей доброте (наиву) встали на защиту украинцев.

(по свидетельству моего деда именно власовцев красные русские командиры убивали с особой жестокостью)
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а кто-нибудь знает скольким эта премия была выплачена?
 показать весь комментарий
 
 
през малорос,а сбу переформатовується на співпрацю з фсб як це було за януковича?добробатів почнуть росії видавати?
 показать весь комментарий
 
 
С чего начали свое действо деятели проникшие в СБУ? Начали искать компромат на участников АТО.
 показать весь комментарий
 
 
Граждане РФ просто ожидали самолета в аэропорту? что конкретно они расследуют?
 показать весь комментарий
 
 
Може їх там в "н.б следа... та " самого тру... ТОГО? Бо апетити будуть рости.
 показать весь комментарий
 
Какие же мрази зелебыдло всё руководство вся власть перешла в руки врага вот кого надо уничтожать и бороться , кацапы это пол беды . Настоящаяя беда уже пришла в дом.Гнида сидит у власти и рассправляется с патриотами . Слава героям , смерть врагам и предателям, всем гнидам внутри Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Серьога, тобі нагадати скількох захисників порохнявий кинув за грати? Звідкіля взялося стільки дебілів не тільки при владі, а й серед вилизувачів владних геніталій?
 показать весь комментарий
 
 
ХОЛУЇ І ГУБОШЛЬОПИ ...

Нас мають захищати ЗСУ , допомагати США та Євросоюз !

Може - ГРОМАДА має захищати добровольців які зупинили окупанта !

Не країна Україна , а добровольчі загони + волонтери зупинили окупанта -- 20 000 посаджено при Порошенко !

Шо , не знали ! ?

Нити , нити , нити ...

Усі злочини в світі -- можливі дякуючі байдужим громадянам !

я пишався майданівцями , добровольчими загонами -- вони герої і звичайно треба хлопцям допомогти !

СБУ -- перше кого мають перевіряти на співпрацю з ФСБ !

Кацапи - гівно , а не вояки !

Як тільки була серьозна відповідь - запрошували ОБСЄ (70 % складу з РФ ) і мінські перемовини ... гівно !

Україна має велику міссію - звільнити Людей на РФ від від скажених мутантів !

Маємо закінчити війну у Москві + заборонити звільненим мати армію min 100 років !
 показать весь комментарий
 
 
Ну здох кацап. Ну і що. Так я не зрозумів куди визивали захисника в ФСБ си СБУ?
 показать весь комментарий
 
 
Если зеленские "объединят" Украину с ордло, с особым статусом и т.д., то работники прокуратуры ордло, местная милиция из боевиков, мгбешников, будут вызывать на допросы всех участников АТО.
Это вызовет кровавую бойню.
Белобелетники идут "правильным" путём.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нужно выяснить обстоятельства дела по закону. и нечего истерить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
продолжай истерить. я не мусор и меня спрашивают. тебя мусор никто не спрашивает
 показать весь комментарий
 
Та ні, ти ї є справжній "мусор", чи то пак сміття.
 показать весь комментарий
 
это ты не обо мне, но само себе себе написало. прочти само себе : "та ні, ти ї є справжній "мусор", чи то пак сміття."
 показать весь комментарий
 
точно. иди помой свю магду. а то балалайкой завоняло.
 показать весь комментарий
 
Убить российского наёмника, это не законно.
С каких это пор?
Вата посмотри фильм про Ичкерию.
Говорухин. Прокляты и забыты, 1997 (полная версия)

Жаль, что украинцы добрые.
 показать весь комментарий
 
 
когда там штурм сбу в Киеве ? напишете ? пора кончать с этой стаей актеришек из Кривого Рога
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сегодня. давай на штурм, придурок.
 показать весь комментарий
 
твоя мамка еще работает в порту ? мусорок
 показать весь комментарий
 
это ты не меня, но сам себя спросил. повтори сам себе: "твоя мамка еще работает в порту ? мусорок"
 показать весь комментарий
 
та, старая билибиха ***** таких романов полную совковую лопату нарожает.
 показать весь комментарий
 
 
Как говорят одни переговорщики с обоих сторон стола.
 показать весь комментарий
 
 
Хто веде «війну за існування», Кревельд взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
 показать весь комментарий
 
 
Докерувались...
Еще одно подтверждение,что для ЗеКвартала получившего всю полноту власти - превращение независимой страны в губернию империи являеться единственной задачей.
 показать весь комментарий
 
 
Солдаты с оружием в чужой стране не граждане,а терористы.
 показать весь комментарий
 
 
Панове, прошу всiх подивитися -

Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews

https://youtu.be/bmVyA82LvGM
 показать весь комментарий
 
 
звичайно нi. однi з основних, але не всi.
 показать весь комментарий
 
 
мусора из сбу честь должны отдавать таким как Лапин
 показать весь комментарий
 
 
новость писец - и кто интересно такой приказ отдал ?
 показать весь комментарий
 
 
вибухонебезпечна концентрація газу в повітрі 4.4-17%- вона вже досягнута. а якщо не дай боже іскра?
 показать весь комментарий
 
 
зєбільйо вимага посадок, воно хоче крові "улюлюлюлю..!"
 показать весь комментарий
 
 
ЧТО ДЕЛАЛИ "гражданские" из РФ в бою под Луганским аэропортом ???
Ихтамнеты? Уволенные и рос.армии задним числом?


 показать весь комментарий
 
 
Зебилы,вы еще тупее,чем в самых смелых фантазиях порохобота. Быстрее педырыча народ злобите.
 показать весь комментарий
 
 
Що показово, в неясній темі з патріотичним ухилом порохоботи з кацапами заодно.
 показать весь комментарий
 
Очередной прогиб зебила и всей его шайки перед ху.лом
 показать весь комментарий
 
 
Сепарів навколо - не перелічити, а СБУ викликає на допити Захисників України,саме вони йому заважають. Що це за сбу таке у нас і навіщо воно нам потрібне ще й в часи війни?!!
 показать весь комментарий
 
 
Для зебілів Збройні сили - це вбивці! Інакше б не обрали зі всіх кандидатів чотириразового уклоніста в презЕденти.
 показать весь комментарий
 
 
забросали бы гранатами этих бандитов , никто никогда не докажет что это спецом , прикре самогубство короче
 показать весь комментарий
 
осталось Ефремову и Штепе дать Героя Украины и "издец.
 показать весь комментарий
 
 
Херня какая то, почему убили гражданина параши, и ведь верно, а че он там делал?
Вот покуда порох был при власти, черти лохматые из параши только фыркали,то не так и это не эдак и брехали как собаки. Явился зе, да еще и с такой личной позицией против него, будь то порох ему лично на хвост наступил. (но тот у кого причинно следственные связи в мозгу есть, понимает, что ЗЕ следует по сценарию. Но вот по чьему? Учитывая легкое недовольство "с высока" параши, напрашивается мнение что это диктует ему условия *****. Как ведь получается, при порохе кричали, мол что не сделаешь то ***** нападет, а теперь нельзя так, ибо санкции снимут. Наполеон из этого мелкого сцикуна никакущий, а вот на роль чьего то подавана вполне сгодится.
И неужели после всего что было, ***** вдруг откажется от своих планов заграбастать остатки территорий? Войска как раз выведут, а там, там не рады нашим войскам и вообще всему украинскому. Так что полагаю, сойтись по середине зе решил начав с идеи "разделяй и властвуй" поделив просто страну пополам, предварительно хитроумным методом оставить страну в заложниках обстоятельств энергетической отрасли. Так что готовьте деньги, ТВЭЛы продолжим покупать у спонсоров нашей будущей смерти.
 показать весь комментарий
 
 
Ой хєрово закінчиться,це ******** для есбеу.
 показать весь комментарий
 
Зебилы у власти. А где то говно, что за них проголосовало?
 показать весь комментарий
 
 
То что происходит, это реально? Разбудите меня!
СБУ видели "смешные" фото, которые выкладывали обдроченцы, Мильчаковы и Ко, на фоне украинских убитых, растерзанных военных, с забавными комментариями?!
Они видели видео с казнями и пытками над нашими Защитниками, которые выкладывали защитники руцкага мыра из дыры?!
С этим нужно что то делать, это уже не просто звоночки - это сирена!
 показать весь комментарий
 
 
Почему в таких темах нет активных зебиляток?
Очень хочется почитать, как они радуются новой "побъеде" Зебераста....
Они за ценой не постоят?
Вот хочешь, не хочешь, а начинаешь верить, что работают они по заказу и "неудобные" темы не обслуживают....
 показать весь комментарий
 
Зе демонструє своєму кремлівському хазяїну відданість: "дивись, пуйло, бандерівські війська я не тільки відводжу, але й караю за опір москальським визволителям. Та й СБУ на 100% тепер наші фесбешники, віддані кремлю люди". Це вже не пісюном по клавішах, дуже небезпечна гра. Браття-українці, гуртуйтесь, бережіть себе, не здавайтесь. Внутрішній ворог, який вислужується перед кремлівськими хазяями, розпочав наступ по всій Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Це взагалі вже можно іпанутись... А допитують офіцери ФСБ ?
 показать весь комментарий
 
 
Все началось при Порошенко. На радость путину Порошенко арестовал около 8000 добровольцев в тч Торнадо. Также ребят из ДУК Донбас Азов и пр. Обвинения фальшивые. Договор о сотрудничестве с РФ в сфере права Петя не расторгал. Запросы из рф аккуратно исполняются. То что Зе действует так же очень плохо! Поедет в Ростов скоро?
 показать весь комментарий
 
Там десь вище було 20000 добровольців що посадив Порошенко Я вам кажу БРЕХНЯ 20 тисяч мульйонів пересадив паскудний барига, а ви все на наше зеленосяйне найрозумніше найвидатніше сонечко яке ні разу не лох набираєтесь.
 показать весь комментарий
 
В рамках какого дела конкретно, Лапин сказать не может. Что инкриминируют ему и другим нашим бойцам внятно сказать не может. Из его слов ясно только то, что он передал наемнику анальгетик на наркотической (опиат) основе. Пожалел получается? Или что то еще? А все остальные слова только для заголовков типа цензора.
При всем уважении к Лапину.
 показать весь комментарий
 
Интересно, амнистия украинским военным и добровольцам будет от зелепутиных?
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх