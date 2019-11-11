 Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Лапин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Лапин напомнил, что батальон "Айдар" 20 июля 2014 г. получил приказ прорвать блокаду луганского аэропорта, где им навстречу вышел российский десант.



"Мы эту блокаду прорвали... В этом бою были взяты в плен бандиты, наемники РФ и оккупанты. После первого боестолкновения где-то 12 человек мы взяли пленных. Среди них было три или четыре раненых - кто-то тяжелее, кто-то легче", - сообщил Лапин.

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По его словам, раненых отправили к медикам после окончания боя, однако еще во время него Лапин передал для одного из наемников РФ анальгетик буторфанол.



Экс-айдаровец рассказал, что уже в больнице этот раненый, Роман Билибин, умер, затем проводили эксгумацию его тела, "не знаю, по чьему заявлению, в рамках какого уголовного дела". Далее его тело передали в ОРДЛО.



"Видимо, из него сделали великомученика, и на сегодняшний день имеем уголовное дело об убийстве граждан РФ. Кстати (он был. - Ред.) из Москвы", – подчеркнул Лапин.



По его словам, его бывших подчиненных теперь вызывают на допросы.



"Когда-то наши женщины ждали нас с войны, сейчас они ждут нас с допросов в СБУ", – добавил Лапин.









