 Меня и моих солдат допрашивает СБУ по делу о гибели граждан РФ в бою под Луганским аэропортом в 2014 году, - Лапин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Лапин написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Лапин напомнил, что батальон "Айдар" 20 июля 2014 г. получил приказ прорвать блокаду луганского аэропорта, где им навстречу вышел российский десант.
"Мы эту блокаду прорвали... В этом бою были взяты в плен бандиты, наемники РФ и оккупанты. После первого боестолкновения где-то 12 человек мы взяли пленных. Среди них было три или четыре раненых - кто-то тяжелее, кто-то легче", - сообщил Лапин.
По его словам, раненых отправили к медикам после окончания боя, однако еще во время него Лапин передал для одного из наемников РФ анальгетик буторфанол.
Экс-айдаровец рассказал, что уже в больнице этот раненый, Роман Билибин, умер, затем проводили эксгумацию его тела, "не знаю, по чьему заявлению, в рамках какого уголовного дела". Далее его тело передали в ОРДЛО.
"Видимо, из него сделали великомученика, и на сегодняшний день имеем уголовное дело об убийстве граждан РФ. Кстати (он был. - Ред.) из Москвы", – подчеркнул Лапин.
По его словам, его бывших подчиненных теперь вызывают на допросы.
"Когда-то наши женщины ждали нас с войны, сейчас они ждут нас с допросов в СБУ", – добавил Лапин.
его наверное выкрали из рашки и привезли сюда насильно, ткнув в руки оружие и заставив убивать?
Что то СБУ нас вводит в заблуждение про теракт.
Из рашки поступил запрос на помощь в виде допроса.
Ждемс ПРИЛЮДИЙ.
Никаких проишествий кроме отключений электростанции в ручном режиме не было.
Северодонецкие могли возбудить дело как теракт а подозреваемые будут айдаровцы.
Вопрос причем здесь этот Билибин со своей эксгумацией?
Значит идет следствие по его убийству и был запрос из рашки.
Тепер при вторгненні кацапні кожен має задуматись, - а чи варто воно взагалі піднімати зброю на захист країни.
И кто же захватил СБУ?
Русским нацистам развязаны руки. Можно
защищатьзачищать украинцев защищавших Украину.
Им плевать на судьбу своего партийца, человека, защищавшего Украину?
(по свидетельству моего деда именно власовцев красные русские командиры убивали с особой жестокостью)
https://www.youtube.com › watch
- да к отож...
Нас мають захищати ЗСУ , допомагати США та Євросоюз !
Може - ГРОМАДА має захищати добровольців які зупинили окупанта !
Не країна Україна , а добровольчі загони + волонтери зупинили окупанта -- 20 000 посаджено при Порошенко !
Шо , не знали ! ?
Нити , нити , нити ...
Усі злочини в світі -- можливі дякуючі байдужим громадянам !
я пишався майданівцями , добровольчими загонами -- вони герої і звичайно треба хлопцям допомогти !
СБУ -- перше кого мають перевіряти на співпрацю з ФСБ !
Кацапи - гівно , а не вояки !
Як тільки була серьозна відповідь - запрошували ОБСЄ (70 % складу з РФ ) і мінські перемовини ... гівно !
Україна має велику міссію - звільнити Людей на РФ від від скажених мутантів !
Маємо закінчити війну у Москві + заборонити звільненим мати армію min 100 років !
Это вызовет кровавую бойню.
Белобелетники идут "правильным" путём.
С каких это пор?
Вата посмотри фильм про Ичкерию.
Говорухин. Прокляты и забыты, 1997 (полная версия)
Жаль, что украинцы добрые.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
Готуючись до війни за виживання, пише Кревельд, варто переглянути й інші так звані правила війни. Наприклад, що стосується милосердя до полонених. Насправді, пише він, у жодній міжнародній конвенції не сказано, як має вчинити воїн, коли його ворог кинув зброю і підняв руки вгору. Все віддається на відкуп солдату: він може вистрелити, а може зберегти життя. Але полонений має знати, що, піднімаючи руки, він віддає себе в рабство. А раба можна продати, обміняти чи примусити працювати безплатно.
Єдине раціональне пояснення гуманного поводження з полоненими - це сигнал іншій стороні. Щоб і з твоїми побратимами в полоні поводилися так само. Але, коли йдеться про війну за існування, навіть ця мотивація відсувається на другий план.
Жодна конвенція не прописує, що власність військовополоненого не може стати власністю переможця. Жодні правила війни не забороняють експропріацію майна населення для забезпечення потреб армії. Наполеонівський принцип: «армія має годувати себе сама» - діяв і діє. Грабунок мирного населення завжди вважався частиною військової справи, «воєнною удачею». Будь-яка армія, що понесе нам «світло руского міра», діятиме саме так, і ми, як країна, що бореться «за існування», маємо повне право чинити адекватно.
Рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект. Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід Путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з Росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв Путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Еще одно подтверждение,что для ЗеКвартала получившего всю полноту власти - превращение независимой страны в губернию империи являеться единственной задачей.
Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews
https://youtu.be/bmVyA82LvGM
Ихтамнеты? Уволенные и рос.армии задним числом?
Вот покуда порох был при власти, черти лохматые из параши только фыркали,то не так и это не эдак и брехали как собаки. Явился зе, да еще и с такой личной позицией против него, будь то порох ему лично на хвост наступил. (но тот у кого причинно следственные связи в мозгу есть, понимает, что ЗЕ следует по сценарию. Но вот по чьему? Учитывая легкое недовольство "с высока" параши, напрашивается мнение что это диктует ему условия *****. Как ведь получается, при порохе кричали, мол что не сделаешь то ***** нападет, а теперь нельзя так, ибо санкции снимут. Наполеон из этого мелкого сцикуна никакущий, а вот на роль чьего то подавана вполне сгодится.
И неужели после всего что было, ***** вдруг откажется от своих планов заграбастать остатки территорий? Войска как раз выведут, а там, там не рады нашим войскам и вообще всему украинскому. Так что полагаю, сойтись по середине зе решил начав с идеи "разделяй и властвуй" поделив просто страну пополам, предварительно хитроумным методом оставить страну в заложниках обстоятельств энергетической отрасли. Так что готовьте деньги, ТВЭЛы продолжим покупать у спонсоров нашей будущей смерти.
СБУ видели "смешные" фото, которые выкладывали обдроченцы, Мильчаковы и Ко, на фоне украинских убитых, растерзанных военных, с забавными комментариями?!
Они видели видео с казнями и пытками над нашими Защитниками, которые выкладывали защитники руцкага мыра из дыры?!
С этим нужно что то делать, это уже не просто звоночки - это сирена!
Очень хочется почитать, как они радуются новой "побъеде" Зебераста....
Они за ценой не постоят?
Вот хочешь, не хочешь, а начинаешь верить, что работают они по заказу и "неудобные" темы не обслуживают....
При всем уважении к Лапину.