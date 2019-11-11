 Лавров: Зеленскому мешают "неонацисты". ВИДЕО

Об этом он заявил, выступая в Ереване перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.
"Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал", - заявил Лавров.
По словам главы российского МИД, "неонацисты" сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".
Читайте на Цензор.НЕТ: С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров
Лавров добавил, что украинские военные на Донбассе стреляют "по мирному населению, по гражданским объектам, по детским садам, по школам, по деревням и селам" и рядом с ними "работают неонацистские батальоны".
Ранее глава российской дипломатии заявлял, что с приходом Зеленского ситуация в Украине изменилась в лучшую сторону.
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На всемирном конгрессе коммунистических партий обсуждался дискуссионный вопрос: будут ли деньги при коммунизме? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого и нет...
и какая удачная подсказка
РАШАфашизм НЕПРОЙДЕ в Україну
И хай кацапы называют нас хоть детьми сотоны, хоть неонацистами, хоть исчадиями ада.
Если бы Бубочка все делала с молчаливого согласия 73% дегенератов, мы уже сейчас вспоминали бы про независимую Украину с легкой грустью под гимн
СССРРоиси.
и кроме етого в Украине уже второй Президент-еврей, какой может быть неонацизм?
А Лаврову мешает его лошадиная морда лица.
Была Русь и ее стольный град- Киев. и нынче есть наследница Руси-Украина и ее стольный град, тот же Киев, все на своем месте.
а первым прото-кацапом был получурка, сын половчанки андрейко богомерзкий, сжегший и ограбивший Киев за 80 лет до монголов, приперлось из своего сраного болотного, холодного и зачуханного Залесья, населенного мокшанскими дикарями, которые нонче именуют себя рюзьге и вЯлика..рассеянцами.
Так шта не сходится...
Злой Одессит
@zloy_odessit
Вот это поворот! После публичных угроз пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сделанных в ходе пресс-конференции, в адрес руководителя «Белых касок» изобличавших преступления РФ в Сирии, Джеймса Ле Мезюрье, тот был найден мертвым в своем доме в Стамбуле... Вообще не палятся, ага
*****, у мене язик не повертається назвати неонацистами Звіробій і Мадзігон, Федину і Андрія Полтаву.
Грязный ********* армяно-чухонский конь.
лавров просто упоротый идиот. он сам-то верит в тот бред, который несет? как это бред вообще можно нести перед вменяемыми взрослыми людьми?
это же уровень распятого мальчика в трусиках...
New York Times утверждает, что авианалеты произошли 5 и 6 мая в провинции Идлиб. Этот регион сейчас контролируют силы сирийской вооруженной оппозиции. От бомбежек, говорится в расследовании, пострадали в том числе больницы Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Журналисты считают, что таким образом Россия хотела уничтожить центры повстанцев.
В публикации говорится, что одна из больниц на момент авиаударов была эвакуирована, но в других госпиталях погибли люди. Как утверждается, присутствие российской авиации в моменты всех налетов зафиксировали наблюдатели. В материале также говорится, что эти больницы были в специальном списке медучреждений, которые передали в ООН для предотвращения возможных нападений.
По данным ООН, с конца апреля до середины сентября российские и сирийские проправительственные войска напали на 54!!!!! больницы в регионе, неподконтрольном Дамаску.
Ну.., просто неприлично ...другие объекты перечислять....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Ні, панове, без ліквідації совко-кацапії ніц у світі доброго не буде.
Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews
https://youtu.be/bmVyA82LvGM