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Все про:Зеленский (3612) Лавров (1655) МИД РФ (1271) нацизм (252)

 Лавров: Зеленскому мешают "неонацисты". ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в Украине неонацисты "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

Об этом он заявил, выступая в Ереване перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Ведущие европейские державы пошли на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал", - заявил Лавров.

По словам главы российского МИД, "неонацисты" сегодня "в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти".

Читайте на Цензор.НЕТ: С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров

Лавров добавил, что украинские военные на Донбассе стреляют "по мирному населению, по гражданским объектам, по детским садам, по школам, по деревням и селам" и рядом с ними "работают неонацистские батальоны".

Ранее глава российской дипломатии заявлял, что с приходом Зеленского ситуация в Украине изменилась в лучшую сторону.

Также на Цензор.НЕТ: "Открыто звучали призывы к гражданскому неповиновению", - в МИД РФ испугались празднования Дня защитника Украины

Источник: https://censor.net.ua/v3158990
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, давайте, поддерживайте вашего нового союзника.
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то есть те кто против чтобы украина была интегрирована в парашку - неонацисты
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Говори прямо - мешают украинцы. Ему а главное вам в том числе.
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"где-то посередине между либеральными и социалистическими взглядами" - згадався крамольний анекдот совкової доби:

На всемирном конгрессе коммунистических партий обсуждался дискуссионный вопрос: будут ли деньги при коммунизме? Мнения разделились - представители неомарксистских течений утверждают, что будут, ортодоксальные большевики считают, что нет, мы же подходим к вопросу диалектически: у кого будут, а у кого и нет...
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Ну, здесь всё просто, если ты за независимую Украину, то ты - неонацист. С Лавровым всё ясно, а как насчёт Зеленского? И его сторонников? Вопрос.
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Перед выступлением Лавров плохо спал и в детстве мама не давала ему манную кашу.
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какая удачная фотка
и какая удачная подсказка
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А тебе взяв. Там ще одного робітника до рівного числа не вистачало.
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Допоки існує підаРаха населена смєрдами і холопами не буде миру в Україні,підаРаха повинна бути знищена.
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Російському неоФАШИСТУ Лаврову заважають українські "Неонацисти", так цеж природно.
РАШАфашизм НЕПРОЙДЕ в Україну
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Да как-то пофик на этого мерина на букву Х.
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И слава Богу!!!
И хай кацапы называют нас хоть детьми сотоны, хоть неонацистами, хоть исчадиями ада.

Если бы Бубочка все делала с молчаливого согласия 73% дегенератов, мы уже сейчас вспоминали бы про независимую Украину с легкой грустью под гимн СССР Роиси.
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Рос.пропаганда нагадує німецькі бомбардування часів ІІ світової: нічого не залишає людям... Які неонацисти? Якщо хтось не згоден з рос.позицією - за версією Лаврова неонацист?
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согласен с Вами! почему -то украинские "неонацисты" ненавидят лишь российских оккупантов,а все остальные нации мира-уважают!
и кроме етого в Украине уже второй Президент-еврей, какой может быть неонацизм? Лавров: Зеленському заважають "неонацисти" - Цензор.НЕТ 1947
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давненька рашка не захищала наших президентів, ой давненько....
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"А насрав би його батьку"©
А Лаврову мешает его лошадиная морда лица.
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В 2014 в интернете ходило "пророчество" какого-то старца, которое гласило: ровно через 100 лет. Владимиром началось Владимиром и закончится. Я сейчас уже не уверена, что речть шла только про Россию.
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тот Владимир никакого отношения к рассее не имел. не было тогда никакой рассеи, не было никакой мас-ква-ква-квы.
Была Русь и ее стольный град- Киев. и нынче есть наследница Руси-Украина и ее стольный град, тот же Киев, все на своем месте.
а первым прото-кацапом был получурка, сын половчанки андрейко богомерзкий, сжегший и ограбивший Киев за 80 лет до монголов, приперлось из своего сраного болотного, холодного и зачуханного Залесья, населенного мокшанскими дикарями, которые нонче именуют себя рюзьге и вЯлика..рассеянцами.
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А та Русь началась не с Владимира, она началась на пол тысячи лет раньше.
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Совок начался с вовы ленки-бланка, а накрылся таки при Мише Горбачеве.
Так шта не сходится...
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Злой Одессит

@zloy_odessit

Вот это поворот! После публичных угроз пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, сделанных в ходе пресс-конференции, в адрес руководителя «Белых касок» изобличавших преступления РФ в Сирии, Джеймса Ле Мезюрье, тот был найден мертвым в своем доме в Стамбуле... Вообще не палятся, ага
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Кто о чем, а вшивый о бане. Херовато в "сверхдержаве" с креативом
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Лавров: - Зеленському заважають неонацисти.

*****, у мене язик не повертається назвати неонацистами Звіробій і Мадзігон, Федину і Андрія Полтаву.
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надо же какие поганые украинские неонацисты...мешают, панимашь, сливать Украину кацапо-ордынским фашистам, пардон, рашистам....
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Оно наговорило за 2 минуты на 3 ГААГИ!!! Как? Видимо дело в лишней хромосоме...!
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Да нет...это на Рассее заправляют нео-нацисты-"русскомировцы"..Это им всё хочется влезать в чужие страны заплесневая их болотцем "Росссии без границ".
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И кто именно из "неонацистов" "правит" был в Украине? Фамилии...
Грязный ********* армяно-чухонский конь.
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"партия войны" и "бандеровцы". никто их не видел, но все о них знают.
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а Лаврушка, как для лошади, довольно смелое жЫвотное - обозвать ***** и его ****** "неонацистами" это нужно быть героем!
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какая убогая, протухшая, дешевая раше-пропаганда...
лавров просто упоротый идиот. он сам-то верит в тот бред, который несет? как это бред вообще можно нести перед вменяемыми взрослыми людьми?
это же уровень распятого мальчика в трусиках...


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Всі , хто хоче зберегти мову і державу -неонацисти. Падлюко ти ссучене одоробло!
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Це так нахзивають українців вороги України.
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Держава Україна має звернутися до суду , бо Коньпєчальний і далі обсиратиме Україну щоб в разі кацапського наступу ,світ знав що миролюбна масква пішла визволяти українців від гніту неонацистів .
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Поев овса с корыта, лошадь громко пукнула и начала ржать...
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шо, опять. когда они уже въедут, что в Украине нет "неонацистов", а есть патриоты своей Родины. млядь, когда россиянин орет "россия вперде!" - он патриот; а когда украинец скажет "слава Украине" - он "неонацист". как, это уживается в срусских головах.
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Кляча ти старая рашиська, українцям заважає та стримует їх зебіл, ато би вони давно вас з ху@лом в кремлі зажарилиби.
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Хмм...и тут как бы к слову...

New York Times утверждает, что авианалеты произошли 5 и 6 мая в провинции Идлиб. Этот регион сейчас контролируют силы сирийской вооруженной оппозиции. От бомбежек, говорится в расследовании, пострадали в том числе больницы Набад-аль-Хайят, Кафр-Набл, Кафр-Зита и Аль-Амар. Журналисты считают, что таким образом Россия хотела уничтожить центры повстанцев.
В публикации говорится, что одна из больниц на момент авиаударов была эвакуирована, но в других госпиталях погибли люди. Как утверждается, присутствие российской авиации в моменты всех налетов зафиксировали наблюдатели. В материале также говорится, что эти больницы были в специальном списке медучреждений, которые передали в ООН для предотвращения возможных нападений.
По данным ООН, с конца апреля до середины сентября российские и сирийские проправительственные войска напали на 54!!!!! больницы в регионе, неподконтрольном Дамаску.
Ну.., просто неприлично ...другие объекты перечислять....
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В раше, вообще, неонацисты при власти, а ООН признала ***** расистом, но Трампушка хочет развития отношений, да и Макрон с Меркель не против Судеты отдать.
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МИД РФ занимается видом пропаганды - демонизация врага! Они нас демонизируют ездят по миру!
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Демонизация или дегуманизация врага (англ. demonization of the enemy, dehumanization of the enemy)[1] - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели[2]. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника[3].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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А вам в рашке ніхто не заважає,як хочете,так і грабите.
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Звісно, що слово "неонацисти" для кацапосовка та хохлобидла набагато страшніше, ніж, скажімо, "ретронацисти" Лавров: Зеленському заважають "неонацисти" - Цензор.НЕТ 6636 Оце незрозуміле "нео-" для совка як червона ганчірка для бугая Лавров: Зеленському заважають "неонацисти" - Цензор.НЕТ 6636
Ні, панове, без ліквідації совко-кацапії ніц у світі доброго не буде.
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Блестящий пример пропаганды. Лаврову в мастерстве киздеть не откажешь.
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ЧАС ЗВІЛЬНИТИ БРАТІВ РОСІЯН ВІД КРЕМЛІВСЬКИХ ЧОРТІВ!
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кому це кацапо-орда брати? ти що, з глузду з'їхав?
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https://www.facebook.com/681098895250469/videos/433864940658910/?t=48
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Надеюсь в Аду это животное черти будут не просто ,,жарить,,
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Панове, прошу всiх подивитися -

Пионтковский: Шарий, Портнов, Дубинский, Бужанский - агенты Путина! SobiNews

https://youtu.be/bmVyA82LvGM
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Зеленскому, как и плохому танцору, прибор ночного видения мешает.
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