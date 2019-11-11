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 Политика Украины
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Все про:ВР (23949) Зеленский (3612) протест (4559) земельная реформа (121) Гончаренко (284)

 Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей. ВИДЕО

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко анонсировал акцию протеста против земельной реформы. Гончаренко считает, что закон о земле нужно вынести на референдум.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в сети Facebook.

"Зеленский, ты шулер, ты обещал людям все спрашивать их на референдуме и все решения принимать вместе с людьми. А сегодня ты гворишь: "я спрошу у вас, можно ли продавать землю иностранцам". А продавать украинскую землю по 200 тыс. га в одни руки, пусть даже и местным олигархам, ты не хочешь спросить, согласны ли на это люди?", - заявил нардеп.

"Завтра в 9:00 приходите под Верховную Раду и вместе мы остановим распродажу Украины друзьям и партнерам Владимира Зеленского. Закон о земле нужно вынести на референдум. И только после этого, можно голосовать в Раде. Никаких первых, вторых, третьих или десятых чтений. Сначала народ должен решить: нужно или нет продавать землю и только после этого можно голосовать или не голосовать за этот закон в Раде. Заставим их услышать нас вместе!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" сегодня обсудит на заседании фракции вопрос земельной реформы, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/v3158965
 
   
 Топ комментарии
 
Войска отвести,зеемлю продать....Гениально...
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Результат эксперимента с рынком земли неизвестен. Эксперименты с революциями, коммунизацией и декоммунизацией заводов обошлисьУкраине слишком дорого. Инициатор рынка земли в Украине гражданин Израиля и друг Нетаньяхи Коломойский. Обязать Коломойского провести эксперимент по вводу рынка земли в Израиле и по его результатам принять решение.
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Це той нардеп в якого тесть заробив 700тисяч баксів працюючи водієм вантажівки по розвозці продтоварів?
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я б тебе послав, але хвамілія у тебе вимовляється гірше ніж на."@.уй
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Ах ти ж порохобот! Ти що, задумав зірвати настання конєца Ери Зубожіння?
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Войска отвести,зеемлю продать....Гениально...
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Сначала отвести, затем - распустить!
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...призыв в армию отменить при соседе-агрессоре. На кого работает эта шмаркля?
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Да і хай знищує.
"Хуже нє будет" і "Ну хоч паржом".
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Будет весело если долбо@б Гончаренко станет следующим президентом
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Будет весело смотреть его программу о том что он независимый кандидат)))
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НИКАКИХ ИНОСТРАНЦЕВ!
только граждане Украины.

Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!

*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.
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Mora Zfayfer Москалі придумають.як це все обійти.Коротше кажуче,українці підуть по світу.
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КОЛОМОЙСКИЙ украинский гражданин?
или почетный гражданин города Хайфы ? Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей - Цензор.НЕТ 7062
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Mora Zfayfer Москалі це шулери.Вони вже на це все потирають роки.Щоб можна було розвалити україну зсередини і це все йде до того.
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Тю, а двойное гражданство думаешь для чего пропихивают?!
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ще раз, читай уважно!

еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.



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Твой коментарий дерьмо! Также как и твой псевдоним.
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Забавный петушок поле первый раз в жизни увидел)))) Метит на вакантное место Ляшка?))) Так тот землю жрал а не кидался против ветра))))
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Воно-то так на 100% (він ще й екс-ригіанал), але це не відміняє того факту, що процентів 70-80 українців - проти продажу с/г землі! Усі опитування це показують! Слуги народу не дослухаються до народу? І якщо слуги народу вчора на з'їзді заявили про перехід з лібертаріанства до лівої ідеології, то мали б відмовитися тоді від ідеї продажу землі. Бо ліві якраз проти продажу с/г землі.
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Ну хоть первый, Лох ее вообще не видел а такие законы пропихнуть пытается!
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он бы с ляшкой хороший дандем сделал...
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Та заткнись ты, мальчик с низким социальным порогом
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Гончаренко, прокинься. Зеленський знищить всю Україну.
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а вот тут я с ним не согласен - земля может и должна быть товаром - единственное против продажи земли иностранцам,если фирме то только 49% и не больше - как то так
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А мне кажется у нас не та ситуация сейчас, чтоб вообще открывать рынок земли.
Сейчас распродадут самые лучшие земли, а потом окажется, что ими владеют кацарылые через продажных ватных хахлов. А уж рашка постарается на 100500 точно.
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Это авторитетище! Сразу верю! Только сомневаюсь насчёт 13 миллионов хозяйств. Разве что считать бабку, дедку, внучку и репку по отдельности.
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"Нардеп Гончаренко призвал на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей" - 73% которых зробылы цэ разом!
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Які там мітинг плра цю банлу аферистів гнати на ростов ця гечесть тупо знищує країну все здає землю розпролає корупція виросла в рази світ від нас відвертається і все заради амбіцій бабломойського ! Пора вставати бо нас продадуть разом з дітьми ці падли
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Что бы её, землю, и нас продать нужно сначала купить. А я за 20 коп. не продам, тока мильон!
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Послужной список Алексея Гончаренко Партия зелёных Украины «Союз» (2005) , Партия регионов (2005-2014) Европейская солидарность (с 2014). То есть у человека ни идеологии ни стержня. Как дерьмо в бочке от одному к другому качается. Теперь очередной горячечный бред несет. Воскресный обед даром не прошел.
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Объясните мне, пожалуйста,как рынок земли может погубить(уничтожить) 13 млн?!!! мелких и средних сельхозпроизводителей? И еще, у нас каждый третий сельхозпроизводитель(по Гончаренко)?
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Результат эксперимента с рынком земли неизвестен. Эксперименты с революциями, коммунизацией и декоммунизацией заводов обошлисьУкраине слишком дорого. Инициатор рынка земли в Украине гражданин Израиля и друг Нетаньяхи Коломойский. Обязать Коломойского провести эксперимент по вводу рынка земли в Израиле и по его результатам принять решение.
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Гордон о разговоре с Зеленским: "Он пожалел, что пошел в президенты".
Гордон в эфире трансляции в Интернете рассказал новые подробности своей двухчасовой встречи с президентом Зеленским, которая состоялась около 3 недель назад.
После разговора с президентом Гордон заявил о том, что состояние главы государства произвело на него тяжелое впечатление.
Зеленский сильно устал и постоянно находится в стрессе: мало спит и плохо питается.
По итогам беседы Гордон заявил о сложившемся впечатлении: Зеленский неоднократно пожалел о том, что пошел на пост президента. При этом одна фраза Зеленского по-настоящему очень сильно встревожила журналиста.
"Во время нашей беседы прозвучала фраза, которая меня встревожила. Мы говорили о людях, которые его критикуют, и он говорит: я могу встать и уйти - пусть они руководят страной", - зарядил Гордон.
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Хм... А фотосесії в качалці регулярно влаштовує.
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Он пожалел, что пошел в президенты



це злочинна безповiдальнiсть, тупiсть та iнфантилiзм шмарклi та ЗеБiлiв!




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https://www.facebook.com/viktor.chornyi.3/videos/2580774811960655/UzpfSTEwMDAwMzc1ODA1Nzk5MzoxNjUwNDUyOTQxNzU2NjI1/?id=100003758057993
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Лёша молодец!!!! Это же нужно делать по большой Прихватизации!!! Зелени конец! Быдломасса сейчас на себе ощутит итоги ПерЗидентства!!!! Рейтинг 00000000%%%%
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"По данным Всемирного банка, на планете Земля осталось 6 стран, где нет свободного рынка земли. Это Южная Корея, Куба, Венесуэла, Таджикистан, Конго и Украина",

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Слуги народу замість того, щоб дійсно виконувати те, чого хоче народ (припинити торгівлю з кацапами на крові, почати справжню боротьбу з корупцією, знизити тарифи, підняти зарплати й пенсії), вирішили дозволити продаж землі, хоча за всіма оптиуваннями три чверті українців ПРОТИ цього!
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13 МІЛЬОНІВ Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей - Цензор.НЕТ 5149 Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей - Цензор.НЕТ 9255 Воно з головою дружить? В нас селян стільки немає... Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей - Цензор.НЕТ 7453
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Это всй страной решать за собственников паёв как им распоряжаться их собственностью
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