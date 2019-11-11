 Нардеп Гончаренко призвал выйти на акцию протеста: Земельная реформа имени Зеленского уничтожит 13 млн мелких и средних сельхозпроизводителей. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в сети Facebook.
"Зеленский, ты шулер, ты обещал людям все спрашивать их на референдуме и все решения принимать вместе с людьми. А сегодня ты гворишь: "я спрошу у вас, можно ли продавать землю иностранцам". А продавать украинскую землю по 200 тыс. га в одни руки, пусть даже и местным олигархам, ты не хочешь спросить, согласны ли на это люди?", - заявил нардеп.
"Завтра в 9:00 приходите под Верховную Раду и вместе мы остановим распродажу Украины друзьям и партнерам Владимира Зеленского. Закон о земле нужно вынести на референдум. И только после этого, можно голосовать в Раде. Никаких первых, вторых, третьих или десятых чтений. Сначала народ должен решить: нужно или нет продавать землю и только после этого можно голосовать или не голосовать за этот закон в Раде. Заставим их услышать нас вместе!", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум.
"Хуже нє будет" і "Ну хоч паржом".
только граждане Украины.
Иностранцы могут покупать только в одном случае - через учреждение фирм в Украине, обязательно с участием украинских граждан, где гражданам Украины принадлежит не менее 51 % уставного капитала,
уменьшение доли украинских граждан в такой фирме- расторжение договора купли-продажи земли.
важное уточнение. наличие паспорта азиопского мордора(паРаши) - автоматический запрет на покупку Украинской земли!
*еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.
или почетный гражданин города Хайфы ?
еще раз - некоторым иностранцам нельзя покупать украинскую землю ни в каком виде - это касается граждан страны-агрессора, обосРахи то есть, даже если гражданство паРаши наряду с украинским.
Отказ от рассеянского, проживание после отказа не менее 5 лет, только тогда имевший рашистскую ксиву украинский гражданин сможет купить, как и все остальные.
Сейчас распродадут самые лучшие земли, а потом окажется, что ими владеют кацарылые через продажных ватных хахлов. А уж рашка постарается на 100500 точно.
шухрич-2
Гордон в эфире трансляции в Интернете рассказал новые подробности своей двухчасовой встречи с президентом Зеленским, которая состоялась около 3 недель назад.
После разговора с президентом Гордон заявил о том, что состояние главы государства произвело на него тяжелое впечатление.
Зеленский сильно устал и постоянно находится в стрессе: мало спит и плохо питается.
По итогам беседы Гордон заявил о сложившемся впечатлении: Зеленский неоднократно пожалел о том, что пошел на пост президента. При этом одна фраза Зеленского по-настоящему очень сильно встревожила журналиста.
"Во время нашей беседы прозвучала фраза, которая меня встревожила. Мы говорили о людях, которые его критикуют, и он говорит: я могу встать и уйти - пусть они руководят страной", - зарядил Гордон.
це злочинна безповiдальнiсть, тупiсть та iнфантилiзм шмарклi та ЗеБiлiв!