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 Политика Украины, Общество
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 "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Большинство опрошенных жителей Донецка заявили о желании присоединиться к России и обвиняют Украину в большинстве своих проблем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ответы жителей Донецка на вопросы о способах достижения мира на Донбассе и реинтеграции в состав Украины собирали журналисты Радио Свобода.

"Мы бы хотели интегрироваться всей Украиной в Россию. Вот это наша мечта", - заявила одна из опрошенных.

На подобные вопросы отвечали и жители украинской столицы.

"Вы знаете, я сам с Донбасса. Город Дзержинск, ныне - Торецк. Что вам сказать? Когда-то я также думал под воздействием этих программ русскоговорящих: "Че вы к нам лезете? Да, у нас там автономия! Да, мы вас всех кормим!", - но на самом деле это все далеко не так", - говорит один из жителей Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украина должна капитулировать", - главарь донецких террористов Пушилин об ожиданиях от политики Зеленского. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3158964
 
 
 Топ комментарии
 
Интегрируйтесь хоть в АД, только без Нас!
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Все, кто мог, уже давно из Донецка выехал. Пару лет назад идешь по Киеву, а машины с донецкими номерами одна за одной. Те кто там остался -- рабы системы.
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Президент Ордло наразі рудий покидьок ахмєтов, найкращий бізнес-партнер сивої сціклини.
Пам'ятаєш, як він в Ордло посилав Насосалика, шоб той із "ташкентом" домовився про постачання вугілля в Україну з Ордила за формулою "ротердам+"?
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цікаво - скільки їм чемоданів треба для повноцінної інтеграції?
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Набагато краще їх дезінтегрувати по сміттєвих пакетах.
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Гарантию даю, ВСЕ кто хочет в засРашку, там небыли дальше 100 км от границы, и то при СССР. Раньше ходил поезд Харьков-Владивосток, за Воронежем начинается #опа, а потом ср@ка полная! В Белгорроде-Курске сегодня 20 тыс рулей считается хорошая зарплата=7800грн, и цены +30%, и тарифы ЖКХ выше.
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Да плевать что не были. По ящику 24 часа поют как прекрасно в ********* и как хреново в Украине. И поют уже 5 лет... Так что нельзя этих людей обвинять ни в чем, они просто зомбированы.
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Пару миллионов выехали в Украину, пару миллионов в Россию. Ну и кто там на Донбассе остался? В основном пенсионеры, которые полностью зависят от руки дающей.
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Вот им и надо говорить,что если они правильно не прогаласуют пенсии не будет.И ***** чурятся шантажа,все средства хороши.Спец статус для донбасса хотите,тогда больше самообеспечения.
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Это не 5 лет назад началось. Дело не в зомбировании, а в ценностях. Вы, видать, забыли, как "русская весна" на Донбассе начиналась.
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ой да иди ты *****.Прибалтов не замбировал пропаганда СССР,многих украинцев тоже.Это не оправдание,свои мазги быть на плечах.
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сша, ты продукт российской пропаганды.

давайте, еще больше роликов где якобы весь донбасс толькои мечтает что отделиться от Украины!

вы совсем долбанулись? может еще скабеевские соловьевское ток-шоу за правду выдывать будете?

совсем пз"нулись.
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Мать - Россия их "ждет"! Люди так и не поняли, что их просто использовали.
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Зєлєнський -Керенський все рівно незабаром буде рвати когті,єдине питання, чи в жіночому платті, чи в панталонах.
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В одєждє Шо б на рАялЄ билА удобнА іграть "Наша мрія - інтегруватися в Росію всією Україною", - жителі окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7713
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порошенко зрадник і мародер
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То то я бачу Шо у зебілів вже поплив ЗВРезерв той Шо Петро назраджував та намородерив...
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кто не дает. поехали на росию и присоеденяйтесь себе
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Дурні думками багатіють "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 5924 ... Чемодан, вокзал, Кацапстан !!!
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Та вони туди і рухаються.
От лише замість чемодана - прихопили територію на якій проживають.
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Значить придется их отправлять на паРашу в чемоданах...
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І нахрена воно нам?! Роздовбані заводи і шахти можна відбудувати, але ж роздовбані мозгі НІ!
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Та ніхрена! Нехай самі відбудовуют. Я та мої діти відбудовувати їм нічого не будемо.
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Так, так, питати тебе хтось буде. Он в громад гроші забрали, все, натішились децентралізацією, даунбас ж піднімати треба. А це за чий рахунок, не за наш?
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оце ы э сущность домбасдаунов, чуиш , сцивуха!
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І нахрена воно нам?! Роздовбані заводи і шахти можна відбудувати, але ж роздовбані мозгі НІ!
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Будут интегрироваться они в Украину без недоимперии, под нашим законодательством.
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Коментарии под данной темой можно разделить на "за" и "против", и результаты представить под видом соцопроса. Погрешность выборки, при этом, составит 0,00000000000000000000001% "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 4397
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А не простіше тим ***** спакувати чумайдани і двинути на росію ?
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ПОНОВОРОСИЛИ и ***** БРОСИЛИ,,

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Жители донецка ужэ начинают понимать , - что главари днр и "добровольцы " ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ , чем 3АКОНЧИТЬСЯ АФЕРА лднр, ( многие жэ были на кавказе и молдове ? ),-

ПРОСТО ЗАТЕИВАЛИ ЭТУ АФЕРУ , ЧТО БЫ БЕЗНАКАЗАHНО ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ !!

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В Доенцке ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСЕНКА -

"А НАС ПРОСТО *******",,

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ВПРОЧЕМ НЕ ЖАЛЬ НИ АФЕРЮГ ни ПРЕДАТЕЛЕЙ и ГОНЦАМИ ЗА ЛЕГКОЙ НАЖИВОЙ ,,

,

НЕ ЖАЛЬ ,

ХОРОШИЙ ИМ УРОК !..

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Ну це вже вони перегнули...........
Я наприклад мрію про вільну і незалежну Україну.
Але по справжньому вільну і незалежну.
Щоб ніхто із зовні не втручався у внутрішні справи. І всі питання вирішувались демократичним шляхом (референдум, вибори), а не "майданами".
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андруша, ти ж вболіваєш за русню, відверто і запопадливо.
то кого ти намагаєся зараз обурити, розповідаючи тут про вільну незалежну Україну ?
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Я вкотре тобі повторюю, лончику - я за вільну незалежну Україну.
А те що я ненавиджу і зневажаю ублюдків, ще не означає, що я підтримую Росію.

Але тобі немає сенсу щось пояснювати. Все рівно нічого не зрозумієш. "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 3063
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Та понятно.
Виктор Федорыч Азаров Портнов и Богдан то же всегда были за свободную и независимую Украину.
Просто интеграция бывает разной.
Например ТС?
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Найкраще місце для цього знаходиться на глибині 2м.
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Та тут у нас 73,22 % таких самих.
Поцікавтесь стрім опитуваннями Марії Мадзігон у Києві.
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та подождите...зе делает что может...)) вон уже землю кипрским офшорам путлера хочет продавать...ещё немного...
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Чмо тут за всю Украину отвечает. Хочешь сам - чемодан-Масква.
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Вата она и в африке вата.
Колючка,бетонка и ров....
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Хватит тиражировать эти сопли!!! Хватит "слушать" донецкое быдло!!! Как и вообще быдло!!!
Берите приме с врага, когда его действия привели к результату!!!
Ху#Ло ни когда не считается с быдлом!!! В Донецке и Крыму на кануне аннексии и войны проводили скрытые опросы!!! Да они хотели быть ближе к России, но не Россией!!! А дальше жёсткое промывание мозгов и результат!!! Москва 2012г против Ху#ла, рядовые, интелегенция, далее жёсткое подавление на Болотной площади, жестокое промывание мозгов и... Крым!! И есть результат!!!
Поэтому после захвата ВСУ и /или добровольной сдачи Донецка, нам нужен месяц для зачистки, запугивания, промывания мозгов и повышения зарплат!!! Все!!!!
В Сербской Краине военным путем возвращеной Хорватии , обратно в самостоятельсть не
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Все так.
Только 73 % выбрали Зе именно для интеграции Украины в рашу.
Это даже круче чем опрос.
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Якщо у діжку з лайном додати краплю вареня, все одно це буде діжка з лайном.
Тому "дякую" тобі, кацапе, за роз'яснення, але їж сам.
P.s. путін Х@йло, русскіє свині народ-пі4арас.
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Произведение похоже на машину "Таврия"....
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ПУКинсск0-ЧЛЕН0ЛИКИЕ СЛИВНЫЕ БОЧКИ, Унитазы , Сортиры и прочие САН-У3ЛЫ--- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения

-

Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -

ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,

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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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Тільки бетонна стіна висотою 10 метрів колючий дріт з напругою 10 кіловольт по периметру і найжорстокіший режим з *********** зможе врятувати Україну від цієї ЗАРАЗИ!!!
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Данбац - это раковая опухоль. Никакой реинтеграции. Если зебильная власть этого не понимает, то надо напомнить ей о йолке и Ростове.
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Знаешь, Каора, если бы вопрос не стоял о территориальной целостности Украины, я бы первый, еще после первого майдана кричал бы -Донбасс, кормильцы, давай, до свидания. Именно эти 2 области. Но нельзя.
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Что нельзя? Отрезать палец при гангрене? Предпочитаешь на том свете жить, но со всеми пальцами?
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никакие им доводы не нужны,там много потомков тех,кого сралин переселил на донбасс из рашки,как вы думаете,они хотят в Украину?их переселили при совке,была одна страна,а после 91го года тот регион всегда был пророссийский и клали они с прибором на нашу страну,поймите,для них Украина пустой звук,гены...сейчас усиленными темпами по 100 тысяч человек пересеояют в Крым,он и так был пророссийский,а через десяток лет там не будет никого за Украину...
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вы *********,люди?!
слушать мнение сепарни про мир?!
не довше автоматнойи чергы!(с)
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роSSия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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Всех! Всех таких желающих интегрировать на 2 метра под поверхность земли. Повысить, так сказать, плодородие грунтов.
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.....новогодняя ЙОЛКА всегда спасает и от ВСЕГО лечит !!!
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Мы с сивохо им детские комнаты на блок-постах, а они нам фигвамы рисуют
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всей Украиной интегрироваться в рашу мечтает жительница Донецка..., просто она забыла спросить остальных жителей Украины, но это такие мелочи....
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а что - кто-то спрашивал ВСЕХ жителей Луганщины и Донеччины?

Вам не приходило в голову что там НИКТО в здравом уме не ответит правду на публичный вопрос такого характера?
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Всё правильно дядя про гопников сказал, да и за пожить отдельно всё правильно. Донбасс только консервировать на лет 15-20, а дальше видно будет. Никакого мирного плана, особого статуса не получится.
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Українці - велика нація, яку чекає важка дорога догори. Цей шлях буде неймовірно важкий із даунбасянами на шиї, яким "догори" не треба і не хочеться. Потрібно плюнути на них і забути, інакше залишимся з ними внизу.
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Правильно мужик сказал, нужно как бы "пожить отдельно" лет так 20, но с руssкими под боком это не удастся. Похоже зе дали понять, что он либо делает как хочет параша, либо параша ему устраивает судьбу Пороха, назовут нациком и бандерой и вперед! А самое главное, оболваненные людишики, сами остальную часть грязной работы сделают.
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Ну что-же к московскому корыту они явно не дотянутся,а стать Китайскими рабами вполне заслуживают.
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Потрясающая мощь зомбоящика.
Прям как вышки-излучатели из книги "Обитаемый остров" Стугацких.

Массаракш.
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Наша мечта - интегрироваться в Европу вместе с северной Слобожанщиной, Таганрогщиной и Кубанью.
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Самые жёсткие фильтрационные мероприятия и тотальная психиатрическая экспертиза. Эти животные больные на всю голову.
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только не по Донбассу а по всей стране. Останется, правда, примерно 10-12% населения (минус все кто голосовал за Бойко, за Зе, за остальную шушеру и все кто не захотел идти на выборы вообще).

оставшиеся 3-4 миллиона жителей Украины и построят нормальную страну. Остальных - в Боливию, Россию, ЧАД - по желанию.
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клиника, просто клиника, насколько наши люди - имбецилы...

А давайте любого из комментаторов этого говна - вон сколько их набежало патриотов диванных - отвезем в ОРДЛО с условием пожить там годик иди что у тебя там мать и отец живут. И зададим такой же вопрос.

Посмотрю, какими "правдивыми" будут ответы.

Вы думаете что вы свободны от кремлевской пропаганды? да вы - ИДИОТЫ! Путин читает ваши комменты и счастливо хлопает в ладошки - он своего добился! Президент в Украине - клоун, выбрали его клинические идиоты, искренне считающие, что жители Донбасса виноваты в этой войне.

и спасибо журнашлюхам, кстати.

страна имбецилов.
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Пропадите вы вместе с мордором навсегда.
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