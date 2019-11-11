 "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ответы жителей Донецка на вопросы о способах достижения мира на Донбассе и реинтеграции в состав Украины собирали журналисты Радио Свобода.

"Мы бы хотели интегрироваться всей Украиной в Россию. Вот это наша мечта", - заявила одна из опрошенных.

На подобные вопросы отвечали и жители украинской столицы.

"Вы знаете, я сам с Донбасса. Город Дзержинск, ныне - Торецк. Что вам сказать? Когда-то я также думал под воздействием этих программ русскоговорящих: "Че вы к нам лезете? Да, у нас там автономия! Да, мы вас всех кормим!", - но на самом деле это все далеко не так", - говорит один из жителей Киева.

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