 "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ответы жителей Донецка на вопросы о способах достижения мира на Донбассе и реинтеграции в состав Украины собирали журналисты Радио Свобода.
"Мы бы хотели интегрироваться всей Украиной в Россию. Вот это наша мечта", - заявила одна из опрошенных.
На подобные вопросы отвечали и жители украинской столицы.
"Вы знаете, я сам с Донбасса. Город Дзержинск, ныне - Торецк. Что вам сказать? Когда-то я также думал под воздействием этих программ русскоговорящих: "Че вы к нам лезете? Да, у нас там автономия! Да, мы вас всех кормим!", - но на самом деле это все далеко не так", - говорит один из жителей Киева.
Пам'ятаєш, як він в Ордло посилав Насосалика, шоб той із "ташкентом" домовився про постачання вугілля в Україну з Ордила за формулою "ротердам+"?
давайте, еще больше роликов где якобы весь донбасс толькои мечтает что отделиться от Украины!
вы совсем долбанулись? может еще скабеевские соловьевское ток-шоу за правду выдывать будете?
совсем пз"нулись.
От лише замість чемодана - прихопили територію на якій проживають.
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ПОНОВОРОСИЛИ и ***** БРОСИЛИ,,
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Жители донецка ужэ начинают понимать , - что главари днр и "добровольцы " ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ , чем 3АКОНЧИТЬСЯ АФЕРА лднр, ( многие жэ были на кавказе и молдове ? ),-
ПРОСТО ЗАТЕИВАЛИ ЭТУ АФЕРУ , ЧТО БЫ БЕЗНАКАЗАHНО ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ !!
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В Доенцке ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСЕНКА -
"А НАС ПРОСТО *******",,
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ВПРОЧЕМ НЕ ЖАЛЬ НИ АФЕРЮГ ни ПРЕДАТЕЛЕЙ и ГОНЦАМИ ЗА ЛЕГКОЙ НАЖИВОЙ ,,
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НЕ ЖАЛЬ ,
ХОРОШИЙ ИМ УРОК !..
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Я наприклад мрію про вільну і незалежну Україну.
Але по справжньому вільну і незалежну.
Щоб ніхто із зовні не втручався у внутрішні справи. І всі питання вирішувались демократичним шляхом (референдум, вибори), а не "майданами".
то кого ти намагаєся зараз обурити, розповідаючи тут про вільну незалежну Україну ?
А те що я ненавиджу і зневажаю ублюдків, ще не означає, що я підтримую Росію.
Але тобі немає сенсу щось пояснювати. Все рівно нічого не зрозумієш.
Виктор Федорыч Азаров Портнов и Богдан то же всегда были за свободную и независимую Украину.
Просто интеграция бывает разной.
Например ТС?
Поцікавтесь стрім опитуваннями Марії Мадзігон у Києві.
И поэтому мечта сбывается.
Колючка,бетонка и ров....
Берите приме с врага, когда его действия привели к результату!!!
Ху#Ло ни когда не считается с быдлом!!! В Донецке и Крыму на кануне аннексии и войны проводили скрытые опросы!!! Да они хотели быть ближе к России, но не Россией!!! А дальше жёсткое промывание мозгов и результат!!! Москва 2012г против Ху#ла, рядовые, интелегенция, далее жёсткое подавление на Болотной площади, жестокое промывание мозгов и... Крым!! И есть результат!!!
Поэтому после захвата ВСУ и /или добровольной сдачи Донецка, нам нужен месяц для зачистки, запугивания, промывания мозгов и повышения зарплат!!! Все!!!!
В Сербской Краине военным путем возвращеной Хорватии , обратно в самостоятельсть не
Только 73 % выбрали Зе именно для интеграции Украины в рашу.
Это даже круче чем опрос.
Тому "дякую" тобі, кацапе, за роз'яснення, але їж сам.
P.s. путін Х@йло, русскіє свині народ-пі4арас.
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Б0МБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬН0 К0НФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg .
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слушать мнение сепарни про мир?!
не довше автоматнойи чергы!(с)
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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Вам не приходило в голову что там НИКТО в здравом уме не ответит правду на публичный вопрос такого характера?
Прям как вышки-излучатели из книги "Обитаемый остров" Стугацких.
Массаракш.
оставшиеся 3-4 миллиона жителей Украины и построят нормальную страну. Остальных - в Боливию, Россию, ЧАД - по желанию.
А давайте любого из комментаторов этого говна - вон сколько их набежало патриотов диванных - отвезем в ОРДЛО с условием пожить там годик иди что у тебя там мать и отец живут. И зададим такой же вопрос.
Посмотрю, какими "правдивыми" будут ответы.
Вы думаете что вы свободны от кремлевской пропаганды? да вы - ИДИОТЫ! Путин читает ваши комменты и счастливо хлопает в ладошки - он своего добился! Президент в Украине - клоун, выбрали его клинические идиоты, искренне считающие, что жители Донбасса виноваты в этой войне.
и спасибо журнашлюхам, кстати.
страна имбецилов.