 Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Всеукраинского аграрного совета в соцсети.
"В знак несогласия с циничными действиями властей в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные магистрали страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волинской, Ривненской и Львовской областях", - говорится в сообщении.
Разве вам ЛОХАМ этот не лох такого не обещал?)))
Для чего вам земля!?
У вас мозгов нет!!!
100% проплаченная акция.
Я, просто, читаю.
ТЫ ОБ ЭТИХ ,,АГРАРИЯХ"??????? 😂😅😂
Если спросите меня как гражданина, просто человека - я скажу 100% нет, я вообще против частной собственности на землю - это общее достояние, как воздух, вода...
Если зададите мне аналогичные вопросы, но уже не про землю, а про торговлю органами, торговлю людьми, оружием.....Мои ответы как экономиста и как гражданина, будут полностью аналогичными. Как экономист, я вообще скажу, что это для экономики, вообще самое лучшее, что только может быть...
Так что думайте!!!
"Лохи должны страдать!", так сказал "ЯвамнеЛох", 42 годика..
расстрелятьпоменять, затем зебилов кастрировать, чтобы не плодились, а потом можно и рынок земли вводить. Иначе вся земля окажется у горстки олигархов, в т.ч. и из-за поребрика.
ПОД УГРОЗОЙ ЛИШЕНИЯ ЧЕСТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАССТРЕЛА?????? 😂😅😂
У меня есть пай, но я не могу им распорядиться, В деревню зашёл один киевский Барыга (Косюк, Кучер, Порошенко, Бахматюк - нужное подчеркнуть) и ты вынужден или ему отдать за копейки пай, или не отдать и не получить ничего. Но при этом земля всё равно будет засеяна. Я спрашиваю: какой с*ке и кто позволил мне указывать как я должен распорядиться МОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ?
Я свой пай продавать не собираюсь. Но я должен иметь такое право. Как и иметь право купить такой же пай у соседки, которой 84 года. Она болеет, у нее нет ни денег, ни лекарств, ни родственников. Она хочет продать пай, но не позволено.... А барыги ждут когда она умрет, чтобы бесплатно забрать землю в "громаду" а потом преседатель СС за "бабло" отдаст какому-нибудь "порошенку", Прокурору или Бандиту (что одно и то же)...
Надо сзывать людей и пи*дить арматурой и трубами этих "протестантов", пострекаемых **********, пока они не обосрутся. А потом пи*дить, пока не съедят....
ты землю никогда не докупишь, потому что богатые дадут больше.
Но если вы ограничите общее количество приобретенной земли 100 га, то в каждом селе будет по 5-15 фермеров. А это значит, что буде и школа, и дророга и К/театр, и сауна, и магазин, и прачечная, и завод по первичной переработке сх продукции. Не надо изображать из себя орЫгинала. Поедь в Польшу и посмотри на их села....