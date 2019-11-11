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 Политика Украины, Общество
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 Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны. ВИДЕО

Противники земельной реформы в знак протеста перекрыли главные магистрали страны в 17 местах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Всеукраинского аграрного совета в соцсети.

"В знак несогласия с циничными действиями властей в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные магистрали страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волинской, Ривненской и Львовской областях", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158915
 
   
 Топ комментарии
 
Они что против инициатив Солнцеликого малыша...остановителя войн...виртуоза на пианино?
Разве вам ЛОХАМ этот не лох такого не обещал?)))
Для чего вам земля!?
У вас мозгов нет!!!
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ЗЕ,пукалки завидуют, что Аграрная партия может провести какую то акцию? У вас, даже если чМоника Нелоховна, целую неделю будет звать на акцию, придет максимум 100 наркоманов.
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В одно и то же время....
100% проплаченная акция.
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Они что против инициатив Солнцеликого малыша...остановителя войн...виртуоза на пианино?
Разве вам ЛОХАМ этот не лох такого не обещал?)))
Для чего вам земля!?
У вас мозгов нет!!!
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Я зрозумів, чому населення "зубожіло". У населення мізків немає. Є тяга до халяви. Населення б у Сонцеликого не халяву просило, а мізків. Але тут проблема-мізків мало, а населення багато. І СН займається вирішенням цієї проблеми. Оскільки збільшити мізки не виходить, вирішили скорочувати кількість населення. Реформи у медицмюині від Супрун здадуться для населення раєм у порівнянні з реформами Зєлєнского. Медперсонал у багатьох медичних закладах повідомлено про скорочення в зв'язку з реорганізацією.
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а я думаю що вийшли люди з розумом, дурні розраховують продав,пропив а розумні розраховують на свій труд на своїй землі а не сонцеліких бариг.
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В одно и то же время....
100% проплаченная акция.
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Зєбобіки всі безкоштовно в кампутєрє гундосять. Робити їм все одно нічого, дармоїди! Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны - Цензор.НЕТ 7481
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ЗЕ,пукалки завидуют, что Аграрная партия может провести какую то акцию? У вас, даже если чМоника Нелоховна, целую неделю будет звать на акцию, придет максимум 100 наркоманов.
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Все утверждения порохоботов основываются на их предположениях.
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Це звідки зараз висмоктали таке припущення?
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Не. Я, в отличие от тебя, действую по другому.
Я, просто, читаю. Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны - Цензор.НЕТ 4791
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есть сомнения что нормальные могут провести акцию? Она у тебя перед рылом. Есть сомнения по ЗЕбобикам? 73% это чмошники, которые только на кухне и под столом кукарекают, никогда на улице громче шепота не выражаются. 50 тыс человек, и #нелох# ужинает в Ростове.
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Прислушайся к совету Противники земельної реформи в 17 місцях перекрили кілька головних магістралей країни - Цензор.НЕТ 507 Oljik.
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начитался насмотрелся голобородька, наслушался слуг
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как раз на реальности -уже 1го ноября все ржали над ста идиотами, которые за зелупу вышли-и это их месяц еще собирали))))
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ПОМНЮ ОДНУ ,,АГРАРНУЮ ПАРТИЮ" НА ВЫБОРАХ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ТОЛЬКО ЕЁ ДАЛЕКО Н АГРАРИЙ, А РАБОТНИК РТОМ - ПОПЛАВСКИЙ. 😂😅😂
ТЫ ОБ ЭТИХ ,,АГРАРИЯХ"??????? 😂😅😂
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та вийшли ті що не мають паїв 100 відсотків, в мене два паї і хоч їх продать Противники земельной реформы в 17 местах перекрыли несколько главных магистралей страны - Цензор.НЕТ 6270
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А шо так? Я купил пасовыща, 3 года назад, прямо у реки, идеальное место, 100 м лес. Точно не помню, кажется 15$. Вышли те, кто уже арендует, вложил деньги в землю и технику, а в результате может оказаться без земли, и кататься на тракторе по селу.
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зебанат, которого за один комент облевали по самое нимогу, обиделся)))))
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я вообще не понимаю почему вас, зебанатов, теперь цепляет то, что вы -зебанаты) заслужили же
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это все устроили проклятые евробляхеры.
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Что, и тут порох виноват? Зебил, ну это даже для твоего уровня ну совсем уныло.
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канечна не хатят!!!пользуются бесплатно паями людей,тыкнув осенью два мешка пшеницы...а теперь владельцы паев захотят выйти из аренды и продать ее,вот,что не нравится доморощеным рокфеллерам...а то что рынка земли нет только в кндр и иже и ними то по барабану
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А ти здорово приватизованими заводами покористувався? А обленергами? А облгазами?
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давай,***..ь,сядемо і ні хрена не робити тільки завумні розмови залізняків слухати...зараз немає ринку землі,це тобі якось допомагає?яким чином?в мене є пай 10 га землі на 4 роки віддав в аренду,я більше продовжувати аренду не буду,захочу продам,захочу ні,яким чином мені введення ринку землі зробить гірше?чи якби поговорити?невведення ринку землі вигідно тільки тим,хто понабирав землі сотні гектарів в аренду і якщо введуть ринок багато хто захоче продати і доведеться платити людям,ось що головне.
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Иразота вже все порозпродували і роздеребанили тепер поийшла черга землі стіільки років вони гнобили село і тепер прийшов час латифунлій все скупити за три копійки ! Будьте ви прокляті іуди вонючі
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Выглядит так, что крупные фермеры против продажи земли, ведь тогда будет конкуренция, иностранец сможет купить землю и нанять тех же протистующих на высшую зп. Правда как обычно реализация будет через жепу, вначале купят за копейки нужные люди, потом будут продавать другим уже по другой цене.
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Если спросите меня как экономиста, нужно ли торговля землей - я скажу бесспорно - это пойдет на пользу экономике, "смежным" областям...бла бла бла...
Если спросите меня как гражданина, просто человека - я скажу 100% нет, я вообще против частной собственности на землю - это общее достояние, как воздух, вода...

Если зададите мне аналогичные вопросы, но уже не про землю, а про торговлю органами, торговлю людьми, оружием.....Мои ответы как экономиста и как гражданина, будут полностью аналогичными. Как экономист, я вообще скажу, что это для экономики, вообще самое лучшее, что только может быть...
Так что думайте!!!
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аграрии ? це хто? ті, що весь час твердять, що село умре? так нема того села, що колись країну годувало. тепер рапс, соя-гроші
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как можно такое писать - нет ведь есть - простая статистика - сколько и чего продано даже по этому все понятно - шо селькое хозяйство у нас есть и не только есть
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ага.. вы еще кротов и сусликов на протест выведите..
"Лохи должны страдать!", так сказал "ЯвамнеЛох", 42 годика..
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ФОПЫ ПРИГОТОВИЛИСЬ)))) - А ДАВАЙТЕ ИХ ПРОСТО ПОПРОСИМ =- ДО СВИДАНЬЕ И НЕ НАДО БУДЕТ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОТЕСТОВ ДЕЛАТЬ))
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Рынка земли нет в 6 странах мира: Северная Корея, Таджикистан, Куба, Конго, Венесуэла и мы. Мы что, самые умные в этом мире или компашка подходящая набралась?
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а тебя, горбатого, кто о чем спрашивал? А по делу есть что сказать? Или в бурситете такому не учили?
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Для начала надо законы издать, чтобы рынок был таким, как в северной Америке и странах ЕС, потом всех судей и чиновников расстрелять поменять, затем зебилов кастрировать, чтобы не плодились, а потом можно и рынок земли вводить. Иначе вся земля окажется у горстки олигархов, в т.ч. и из-за поребрика.
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я не собираюсь обсуждать КАК это делать, поскольку ни черта в этом не понимаю, я хочу сказать, что это НУЖНО делать! А сами не знаете, значит зовите кого-то, кто знает!
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абс123.Остання методичка Манафорта спеціально замовлена РФ для виконавця ФСБешних мініатюр,постановок,гала - шоу і корпоративів бубочці В.Зеленському і його блисукучим - шахраям з команди "новихмаладихліц"
Противники земельної реформи в 17 місцях перекрили кілька головних магістралей країни - Цензор.НЕТ 1368
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В Израиле земля не продаётся, так что заткнись.
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Не говори херни... про Израиль. Там может не продааться земля, но может продавться право ее оренды... Что одно и то же....
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ТО ЕСТЬ ,,АГРАРИИ" ВЫШЛИ ПРОТИВ НОРМЫ ЗАКОНА ЧТО ИХ ЗАСТАВЯТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПРОДАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ??????? 😂😅😂
ПОД УГРОЗОЙ ЛИШЕНИЯ ЧЕСТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАССТРЕЛА?????? 😂😅😂
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Бл*дь, власть есть или нет?
У меня есть пай, но я не могу им распорядиться, В деревню зашёл один киевский Барыга (Косюк, Кучер, Порошенко, Бахматюк - нужное подчеркнуть) и ты вынужден или ему отдать за копейки пай, или не отдать и не получить ничего. Но при этом земля всё равно будет засеяна. Я спрашиваю: какой с*ке и кто позволил мне указывать как я должен распорядиться МОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ?
Я свой пай продавать не собираюсь. Но я должен иметь такое право. Как и иметь право купить такой же пай у соседки, которой 84 года. Она болеет, у нее нет ни денег, ни лекарств, ни родственников. Она хочет продать пай, но не позволено.... А барыги ждут когда она умрет, чтобы бесплатно забрать землю в "громаду" а потом преседатель СС за "бабло" отдаст какому-нибудь "порошенку", Прокурору или Бандиту (что одно и то же)...
Надо сзывать людей и пи*дить арматурой и трубами этих "протестантов", пострекаемых **********, пока они не обосрутся. А потом пи*дить, пока не съедят....
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добре ти продаси свою землю баригам, вони путіну, і де буде Україна,я думаю хрен ти тоді вийдеш за поребрик з арматурою.
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НаЦег,
ты землю никогда не докупишь, потому что богатые дадут больше.
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Не говори ху-ни. Отуда ты знаешь сколько у меня денег? И во-вторых. Цена дикутется спросом. А следовательно должна быть такой, какую может предложить"бабке" "покупатель",
Но если вы ограничите общее количество приобретенной земли 100 га, то в каждом селе будет по 5-15 фермеров. А это значит, что буде и школа, и дророга и К/театр, и сауна, и магазин, и прачечная, и завод по первичной переработке сх продукции. Не надо изображать из себя орЫгинала. Поедь в Польшу и посмотри на их села....
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ось тепер бери арматуру і за це виходь інакше слуга із латифундистами зробить тебе і таких як ти разом.
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В районній газеті на Чернігівщині багато років майже кожен тиждеть "*******" сертифікати на земельні паї.Багато старих людей померли,паї нічиї,їх прибрали до рук якісь товариства,які орендують.Спадкоємці живуть далеко,і їм не з руки їздити часто,щоб оформити на себе,бо то тяганина ще та.Багато спадкоємців живуть за кордоном,або теж померли.Люди хотіли б продати паї,та не можуть офіційно,земля продається давно по різним схемам,тільки за копійки.Багатим людям невигідний ринок землі,бо прийдеться платити дорожче власникам і податки.А міські жителі,у яких немає землі і які не розуміють багать чого,ті купуються на "патріотичні" гасла.
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земля товаром може бути тільки між Українцями, інакше голод ми вже нагрілись чужим газом.
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