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 Происшествия, Киевские новости
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 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

Водитель Lexus, протаранивший такси и сбивший на тротуаре двух человек, мужчину и женщину, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около полуночи в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Осокорки" на проспекте Николая Бажана автомобиль сбил пешеходов. 

Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих. В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Момент трагического ДТП попал в поле зрения камер наблюдения.

Видео Киев оперативный

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Lexus сбил двух человек на тротуаре в Киеве: женщина погибла на месте, мужчина - госпитализирован. ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На месте работали патрульные полицейские, специализированная следственная группа Главного управления и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3158909
 
 
 Топ комментарии
 
когда уже за пьяное вождение реально сажать начнут без всякой альтернативы штрафа???!!!
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а в полночь.. на лексусах... 21-летние сопляки... трезвыми... хоть когда-нибудь... встречаются?
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
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пора срочно менять УК, смерть при пьяной аварии --должна квалифицироваться, как умышленное убийство.
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когда уже за пьяное вождение реально сажать начнут без всякой альтернативы штрафа???!!!
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Було б ще непогано якось акуратно й неофіційно ввести до зоновських законів нове поняття: отакі вбивства на машині (та ще й у п'яному/впоротому стані) прирівняти до зґвалтування дітей та інших найзашкварніших злочинів. Збив людину насмерть? Одразу щоб або різали на шматки/забивали ногами, або раком - і анал всією камерою без табу, після чого кукурікати пєтухом біля параші (в жіночому варіанті - опускати в колупалки).
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это жесть, мы ж цивилизованные люди..., их бы хоть сажали без права внесения залога....
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Не обращай внимания на этого кацапа... Он с гуглом все пишет.
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Он так ловит тех, кто через гугл читает. 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция - Цензор.НЕТ 4374
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Что-то у тебя с юмором проблема. Ты что, не понимаешь, что это стеб? Да, порой сам не врубаюсь с первого раза про что он пишет. Но ты сам-то Гуглом переведи. Такие тексты, как он выдать получится?
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Специально перепроверил даже сейчас. "Терпеть муки" Гугл переводит, как "терпіти муки". Человек, который не понимает украинского вряд ли сможет так коверкать текст.
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Хоча раніше перекладачі потужно смалили... Ось з освітнього ресурсу (бідні діти...)

Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
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Ты тоже из ольгинского сарая? Там стебом и близко не пахнет, если посмотришь кто собеседник.
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Андрій... Вельт філолог. А фразами "терпіти борошна, паркан крові та ін." він якраз і тролить лахтоботів... Одразу видно, що на цензорі ти недавно.
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ЕленаАВС лахтобот??? Ты с дуба упал!
Я не припомню ни одного ее комментария на кацапоязыке. Это ты похоже с этим филилогом и еще тут пару лайкнувших - ольгинский десант.
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Как там у вас на кацапии говорят - громче всех "Держи вора!" кричит сам вор. Ты 100% лахта. Только лахтинские любят после каждого предложения всякие смайлики лепить и рассказывать рецепты, которые им доктор прописывает.
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Молодчинка, можеш піти в інших темах це написати
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У тебе немає сечі відчути стьоб у подібних постах?
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Пей дальше свою "сечу" и не позорься, филилог-гугломан.
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Сейчас и на зоне не все так плохо для тех кто подкреплен материально.
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Це правда. Є гроші - сидітимеш з комфортом не гірше ніж в скандинавській тюрмі. Приклад - Кролікова (десь тут була новина про "сувору" буцигарню, де вона сидить...)

в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
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И пожизненно лишать прав!???Через три года садись и снова дави людей..
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21-річних "водіїв" Лексусів - ніколи!!!
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Та зайццова под сильными узбагоительными была, а не наколдырена. Это ещо цветочки
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Ничего страшного, главное что не евробляхер и заплатил все налоги при растаможке, но вообще платить налоги это плохо потому что это убивает малый бизнес.
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100% избиратель бубочки
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Так пишеш, ніби у нас ніколи бухих євробляхерів не ловили...
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Ну і да, хто зна, які номери у того Лексуса... Бидла вистачає на будь-яких номерах(
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Что ему будет за труп, переломанного и побитое чужое авто? Маленький опрос. Жду комменты
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неделю никакого участвия в ночніх гонках, може также чуток папик подужмется в выдаче карманных денег распи...ю, а так - затихарят историю как с Зайцевой, которая скорее всего либо где-то на мальдивах, либо отрабатывает долг где нибудь на даче....
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а сел за руль бухим так как знал что за это ничего не будет......
щя родители прокурорам и следакам зашлют транш и на суде окажется что это был не алкоголь а зубной аллексир а девушка на тротуаре сама спровацировала аварию.....
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а в полночь.. на лексусах... 21-летние сопляки... трезвыми... хоть когда-нибудь... встречаются?
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
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пора срочно менять УК, смерть при пьяной аварии --должна квалифицироваться, как умышленное убийство.
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Главное, чтобы анализы не исчезли и лаборант с работы не уволился!
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Эт не Толстошеев? Так он же больной, кто ему права вернул то?
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Пьяный??? Насмерть??? Ну тогда года два условно... или на поруки...
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Вистачило на Лексус , вистачить і на суддів . Дадуть умовно і випустять із залу суду . Бабло непереможне .
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Не нужно утрировать, намного более вероятно дадут года 3. Что, впрочем минимум раз в 3 меньше срока, который должен быть по справедливости (по моему мнению).
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Если пойдёт огласка - шанс намного меньше. Но в любом из случаев он получит срок намного меньше, чем должен быть за убийство такого рода. И права ему заблочат на год, хотя после такого бан по вождению должен быть пожизненный.
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По-правильному, то мінімум років 8 він заслужив. Але ж у нас Хетська держава - все за бабло вирішується.
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Да ну... какая новость.... а мы тут все думали, что он книжеГ обчитался. Ты смотри.... а через сутки выяснится, что он болен а эти сами под колёса кидались... Это пока ментам не занесли, потом всё будет иначе. Мусорня - скоты - сами рождают это быдло. Повесить на столбе без суда и следствия. Вот и будет справедливость, хоть какая-никакая.
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За такое надо давать не до восьми лет, от восьми и выше, чтоб не было бардака такого в стране из-за пьяниц-водил.
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По паре лет за рыло? Вы дешёвки. В США ему бы насчитали 2 по 20 за 2 умышленных убийства взрослых, и 2 по 40 за 2 умышленных убийства детей- всего 120 лет. Плюс полгода- за пьянку за рулём.
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Можно- для начала. Но впоследствии будет проще волю народа оформить законом. Зачем каждый раз изобретать велосипед?
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Вори думають, що ловлять дураків, Водіїї думають, що в них все під контролем...
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Бог создал людей разньіми. А полковник Кольт их уравнял....
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Лично для меня это пробный камень. Если и новая власть не присудит его к вышке- значит- она полное говно! Она его боится? Или подкуплена им? Ведь ВЕСЬ народ тут поддержит власть! Зелёнкин! Будь человеком! Не отпускай массового детоубийцу- не становись его сообщником. Если нет соответствующего закона- подпиши ЛИЧНЫЙ приказ о вышке- после суда- если вина будет доказана!
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К какой еще вышке? В Украине нет смертной казни - а ПО ЗАКОНУ за подобное положено до 10 лет. Дать больше, чем положено по закону - невозможно. Нужно законы менять.
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Пфффф... какие законы менять?... так их даже на год не в состоянии посадить. Что толку от законов? Зайцева, почти уверен, тоже не сидит. Спектакль разыграли и отправили тварь заграницу отсидеться.
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Вышка не обязательно расстрел. Это может быть и пожизненное. Это лишь потолок- максимальное наказание. Вот и дайте ему максимальное- ведь он же далеко за него перехватил.
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Пожизненное вряд ли.
Но наказывать нужно очень строго.
Зайцева убила 6 человек!!! И что?
За вождение в пьяном виде - сажать и отбирать права пожизненно.
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1. Зайцеву судила старая власть- с ней всё ясно- её же сняли. Я вашей старой власти отдаю огромный долг уважения- и ставлю её в музей. Мне интересно- что будет делать власть новая- прямо сейчас, не отходя от кассы!

2. В США за пьяное вождение не сажают. Он же никому вреда не причинил. Ну инвалид, ну не может ездить- ему теперь можно лишь посочувствовать. Дадут скидку на трамвайные билеты.

3. Этот же умышленно УБИЛ 2 чужих детей! Да ещё и 2 взрослых вдобавок убил- кому эти дети принадлежали! У меня просто слов нет! Не выдерживают нервы. Это же самый настоящий, матёрый враг народа, и вражеский агент! Батьки Махно на вас нет.
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Я согласен. В каждой стране свои законы.
Сделать нужно много.
Их и так за турборежим порохоботы распекают.
Дойдут руки и до этого, будем надеяться.
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ДТП в состоянии алкогольного или наркотического состояния, приведшее к смерти, нужно приравнивать к умышленному убийству с отягчающими обстоятельствами. кагда уже будет нормальное законодательство? о судах вообще промолчу....привет зайке.
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*в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
прошу простить.
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Чому він не в армії,любителі призову підкажіть?
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..а садятся пьяными сопляки на лекусах и прочие мрази , потому как знают что "проход" у ментов на сегодня пять штук, а дальше лоторея...
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Краща ідея - наручники до руля, та гонки по мінним полям, хто перший приїде - того відпускають, а це шоу транслювати з дронів ОБСЕ на Прямому, це буде мати високий рейтинг. Дріфт розмінування теж потрібна річ.
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панять і пгастіть - єго ждут дома ! (особливо якщо баблом поділиться, на машунку було - значить лавешка є) - атпускайте, зайчьониша!!!
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коли вже нарешті введуть штраф у розмірі 100 000 тис і конфіскація авто ...і років 10 за кермо не сідати
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..а чего не указали чей сынок?на лексусах в 21 год простаки не ездят!!!
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Логотип "Київ оперативний" треба було зовсім непрозорим зробити, щоб краще невидно було...
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В саудівській Аравіі п'яний за кермом скоїв ДТП.Загинули люди.Вивели на площу пияка-вбивцю,поставили на коліна і відрубали голову.Всі були задоволені.Незадоволені лишились судді,прокурор,слідчий.
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А ПАПЫ КТО? Ожидаем версии, что не там шли?
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10 раз перечитал и никак не пойму, сначала говориться, что ДТП произошло в Киеве и далее идет: "20-летняя киевлянка..." и "23-летнего местного жителя..."
Чем у нас в Киеве отличается киевлянин от местного жителя??? ))))))

Источник: https://censor.net.ua/v3158909
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