 21-летний водитель Lexus, насмерть сбивший на тротуаре 20-летнюю девушку в Киеве, был пьян, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Около полуночи в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что возле станции метро "Осокорки" на проспекте Николая Бажана автомобиль сбил пешеходов.
Полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей, в результате чего "Лексус" в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре совершил наезд на двух прохожих. В результате ДТП 20-летняя киевлянка от полученных травм погибла на месте, а 23-летнего местного жителя с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, 21-летний водитель "Лексуса" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Момент трагического ДТП попал в поле зрения камер наблюдения.
Видео Киев оперативный
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
На месте работали патрульные полицейские, специализированная следственная группа Главного управления и следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции.
Фауст мріє змусити парфумів служити собі й стати всемогутнім. Його друзі Корнелій і Вальдес обіцяють присвятити його в таємниці магічної науки й навчити заклинати парфумів. На його заклик є Мефистофель.
Фауст хоче, щоб Мефистофель служив йому й виконував всього його бажання, але Мефистофель підкоряє-ся одному Люциферу й може служити Фаустові тільки за наказом Люцифера. Фауст відрікається від Бога й визнає верховним властели-ном Люцифера - владику тьми й володаря парфумів. Мефистофель розповідає Фаустові історію Люцифера: колись він був ангелом, але виявив гординю й повстав на Добродії, за це Бог його низринул з неба, і тепер він у пеклі. Ті, хто разом з ним повстали на Добродії, також засуджені на пекельні борошна.
Я не припомню ни одного ее комментария на кацапоязыке. Это ты похоже с этим филилогом и еще тут пару лайкнувших - ольгинский десант.
І попий заспокійливого
в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
щя родители прокурорам и следакам зашлют транш и на суде окажется что это был не алкоголь а зубной аллексир а девушка на тротуаре сама спровацировала аварию.....
поставим вопрос по другому - а вообще, 21летние трезвыми и необкуреными на лексусах (и др. прикольных тачках, подаренных папиками-мамиками ) бывают ???
Но наказывать нужно очень строго.
Зайцева убила 6 человек!!! И что?
За вождение в пьяном виде - сажать и отбирать права пожизненно.
2. В США за пьяное вождение не сажают. Он же никому вреда не причинил. Ну инвалид, ну не может ездить- ему теперь можно лишь посочувствовать. Дадут скидку на трамвайные билеты.
3. Этот же умышленно УБИЛ 2 чужих детей! Да ещё и 2 взрослых вдобавок убил- кому эти дети принадлежали! У меня просто слов нет! Не выдерживают нервы. Это же самый настоящий, матёрый враг народа, и вражеский агент! Батьки Махно на вас нет.
Сделать нужно много.
Их и так за турборежим порохоботы распекают.
Дойдут руки и до этого, будем надеяться.
прошу простить.
Чем у нас в Киеве отличается киевлянин от местного жителя??? ))))))
Источник: https://censor.net.ua/v3158909