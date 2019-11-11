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 "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко) ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве. Апелляционная инстанция отменила приостановку ликвидации УПЦ КП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Как сообщает корреспондент, с криками "Мы требуем правосудия" они разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви.

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Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь: сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями 01
Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь: сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями 02
Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь: сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями 03

На видео с места событий слышно, как люди в здании суда пытаются прорваться через кордон правоохранителей, при этом они употребляют нецензурную лексику: "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь. Быдляка ты #буча, бл#дь. Ты, что не видишь, я удостоверение прессы показывал, крыса ты #буча".

4 сентября Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП, удовлетворив заявление адвокатов церкви. Тогда суд запретил главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому Иоанну (Православная церковь Украины) совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

На понедельник, 11 ноября, было назначено апелляционное разбирательство по этому делу. На нем было принято решение отменить решение ОАСК, которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви.

Суд объявлял решение под громкие крики сторонников Филарета.

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На сегодня запланировано еще одно судебное заседание по второму похожему решению ОАСК.

Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

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Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.

Источник: https://censor.net.ua/v3158908
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
И что случилось у Филарета с образом патриота Украины .
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"Мошна" резко "похудела".... И весь "патриотизм" улетучился...Не столько у Филарета, как у "детей Поволжья", "тяжёлого наследия царского режима"...
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А Шо пА этАму повАду гласит Божья заповедь? "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями - Цензор.НЕТ 3997
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187-я заповедь - повеление истребить и уничтожить семь народов, поскольку они - корень и первооснова идолослужения.
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"И ни церковь, и ни кабак - ничего не свято.
Эх, ребята, всё не так. Всё не так, ребята!"
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Если нападающие были в трусах и с крестиками, то все в поряде - "этоженашилюди"...
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Что то непонятное творится.
Простые прихожане точно не понимают кто куда должен перейти. Цензор то они не читают
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Во имя Отца...Сына и святага духа е..вашу мать ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ!!!))))))
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Все что вам нужно знать о КГБисте Филарете!))))
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Как быстро наши Герои становятся врагами! "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями - Цензор.НЕТ 3369
Филарет был 25 лет оплотом независимости Украинской Православной Церкви.
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Филарет теперь утверждает, что Томос-не настоящий? Как же так? 😳🧐
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А он его видел!?)))
Конечно не настоящий...ведь выдали ТОМОС не ему!))))
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Ну от навіщо цей гармидер розводити? Ну допустимо, посварився Філарет з Єпіфанієм, пожалкував що сам поставив підпис під заявою про розпуск УПЦ КП?

Нащо судитися? Що заважає просто заново зареєструвати УПЦ КП? У нас Мінюст що не зареструє релігійну конфесію?

Якщо справа саме у вірі і в прагненні незалежності (а не в майні), то вже давно так і зробили б!
А поки в УПЦ КП такими діями лише віддаляють від себе віруючих - особливо на фоні визнання ПЦУ Елладською та Александрійською церквами...
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Так в статті ж сказано що
"было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви." Источник: https://censor.net.ua/v3158908
Майно. На церкву йому, судячи з подій, глибоко пофіг. А ось майно то вже гроші.
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Если нападавшие вели себя активно - значит активисты, которым все можно, согласно Решению Вече Майдана 123/4ю. Не зря полиция никогда не противодействует такого рода героям, т.к. он сегодня вроде как хулиган, а завтра - депутат или министр ВД.
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А если у активиста фамилия Титушко, то это кто тогда? Он титушка, или активист? 🤔
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думаю, смотря с какой стороны рассматривать "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями - Цензор.НЕТ 1654
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не, то неправильные активисты, "некошерные" "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями - Цензор.НЕТ 9067
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А вот и вылазят рога и копыта масковского сатаната, которые они искустно прятали под кгбэшным кителем
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С носителями скрепов все ясно-свято там 0.
Вопрос,задержали ли их Аваковские?
Если нет, то на х#й они вообще?
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опасно задерживать, а вдруг концепция поменяются, и задержанные станут правильными активистами, патриотами и борцами с рашизмом?зрады ж тогда не оберешься
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Сплошь добрые самаритяне. Слуги Христовы во плоти
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"с криками "Мы требуем правосудия" они разбили стекло входных дверей " "Быдло, я тебя запомнил, сука бл#дь": сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями - Цензор.НЕТ 2514
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