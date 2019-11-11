 "И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил... Шлюх покупают, п#дарам звонят", - нардеп Кива о коллегах по парламенту. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео под воздействием впечатлений от расследования Кива опубликовал на своей странице в соцсети.
"И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил. Я прошу прощенья. Сука, зарплаты в конвертах, шлюх покупают, п#дарам звонят. Коррупцию устроили, должности продают. Страной нашей свои дырявые жопы подтерли и делают вид, бл#ди, что ничего не происходит", - сказал Кива.
Заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко обраний главою партії. Рішення було ухвалено одноголосно. Перед голосуванням він заявив: "Партія повинна бути сексі для кандидатів, повинна збуджувати!"
було "патріотом", потім було мєнтозавром (заст. нач. Херсонського обл. УМВС), потім - пішло на підвищення у департамент по боротьбі з наркотиками (бджоли проти меду), звідки видлетів за хабарі і т.д.
І цілком природньо, що оце імбецильне створіння опинилося у рабиновича "зажидя".
ківа - це насамперед людина авакова, про це треба пам'ятати завжди.
Это как?
Пусть люди обсуждают "чесунов" вместо отведения войск и бюджета, который на самом деле урезает финансирование самых важных, жизненно необходимых сфер?
Только не тарифы, не зарплаты и их задержки, рост цен, холод в домах и т.п.
Аваков кришує шизофреніка шоб журналістів щемив(Шапошников каже так, і це правда)
Не поедем и это окончательное решение...
Прям как Киркоров делает и даже Лень Аркадьич Якубович.
У Успенской не просто один концерт, а тур по Украине.
«Это позорно»: шоумен Кондратюк призвал не пускать на Украину Dr. Alban и Успенскую.
Украинский продюсер, бывший ведущий шоу «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить концертов шведского музыканта Dr. Alban и российской певицы Любови Успенской на Украине.
Музыкант Dr. Alban был внесен в базу «Миротворец» из-за гастролей в Крыму, а 22 ноября планирует выступить в Киеве. Успенская же хоть и не состоит в базе, но, по словам Кондратюка, однажды «назвала своим кумиром» президента России Владимира Путина. Российская артистка 10 ноября также даст концерт в столице, а затем отправится в тур по городам Украины.
«Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно - значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ. - Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж…й. Что я вам могу еще веселого сказать?» - заявил Кондратюк.
«Я скажу, что Баканов еще об этом не знает. Он не разобрался. Он так же разбирается в СБУ, как я в тонкостях квантовой теории струн», - добавил продюсер.
Кондратюк также напомнил, что Dr. Alban попал в Крым не через украинскую таможню, а самолетом из России, что нарушает украинские законы.
и мертветчук вещает об этических нормах поведения,имея ввиду яременко.
вы УЖЕ ДОЛЖНЫ исключить его из фракции...партии....и выгнать из Рады.
«Я знаю Арсена Борисовича с 2013-2014 годов и хочу сказать: это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина он увеличивается. Я всегда так говорю: "Увеличивается масса тела у человека, и его становится больше". И это очень ощутимо: у него меняется взгляд, меняется разговор, и от него пахнет мудростью»
Зеле бы надо к Киве присмотреться- партнёр для игры "в два х*ра" на рояле (в Ростове) из Кивы будет идеальный.
"Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно… Ставить и учить любить. Если вы не будете любить Украину - мы заставим любить Украину."
Пойди твоему другу Мертвечуку поправь
онанисты,
ребята
плечисты!
Нас
не заманишь
титькой мясистой!
Не
совратишь нас
п*здовою
плевой!
Кончил
правой,
работай левой!!!