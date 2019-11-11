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 Политика Украины, Общество
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Все про:Ткаченко Александр (64) Кива (115)

 "И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил... Шлюх покупают, п#дарам звонят", - нардеп Кива о коллегах по парламенту. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива записал видеоролик, в котором он поделился впечатлениями от расследования Bihus.Info о незаконном доме нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео под воздействием впечатлений от расследования Кива опубликовал на своей странице в соцсети.

"И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил. Я прошу прощенья. Сука, зарплаты в конвертах, шлюх покупают, п#дарам звонят. Коррупцию устроили, должности продают. Страной нашей свои дырявые жопы подтерли и делают вид, бл#ди, что ничего не происходит", - сказал Кива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка, - Bihus.info. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это капец. Что он там делает?" - нардепа Киву застали за непонятными манипуляциями возле рабочих мест депутатов СН в парламенте. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3158896
 
   
 Топ комментарии
 
гигант мысли, хуле. отец демократии.
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Средний уровень интеллекта общества примерно на отметке 1+ по пятибальной. Таких же и выбрали, другие им скучные и непонятные.
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Сколько можно забивать этим мусором информпространство?
Пусть люди обсуждают "чесунов" вместо отведения войск и бюджета, который на самом деле урезает финансирование самых важных, жизненно необходимых сфер?
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Говорят что чем тупее человек тем у него больше от животного.
Заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко обраний главою партії. Рішення було ухвалено одноголосно. Перед голосуванням він заявив: "Партія повинна бути сексі для кандидатів, повинна збуджувати!"
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Да все ровненько, ёпта! Ишь, батоны крошить начали всякие додики, с*ка! Прошу прощения, от души бл*!
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если не учитывать что это регионал то речь вполне правильная.
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це- мразота, воно перевзувається на льоту))
було "патріотом", потім було мєнтозавром (заст. нач. Херсонського обл. УМВС), потім - пішло на підвищення у департамент по боротьбі з наркотиками (бджоли проти меду), звідки видлетів за хабарі і т.д.
І цілком природньо, що оце імбецильне створіння опинилося у рабиновича "зажидя".
ківа - це насамперед людина авакова, про це треба пам'ятати завжди.
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если сравнить с рожами и дерганиями некоторых после кокса в парламенте предидущего созыва(транслировали все СМИ(!) кому не лень) , то приколы этого парламента могли б быть и просто незаметны.
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Пля, так ты сам пару лет назад в интервью рассказывал, что пользовался услугами проституток и курил травку)))
Это как?
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Он исправился, только хрен забыл поправить. Вот и поправлял его в зраде... "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту - Цензор.НЕТ 8623
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Средний уровень интеллекта общества примерно на отметке 1+ по пятибальной. Таких же и выбрали, другие им скучные и непонятные.
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Вот к чему приводит заигрывание с плебсом. 300 лет крепостного права а тут вдруг бери и голосуй : ))
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«Не трогайте артистов, проституток и кучеров.Они служат любой власти» /Колчак/
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А ты сам не такой что ли,лизать жопу путинской шестерке - это высшее проявление патриотизма?
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По отношению к этому аристократу, надо выражаться более изысканно - феерический долбо#б.
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Сколько можно забивать этим мусором информпространство?
Пусть люди обсуждают "чесунов" вместо отведения войск и бюджета, который на самом деле урезает финансирование самых важных, жизненно необходимых сфер?
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Даешь для озабоченного быдла веб-камеру в унитазах туалетов Верховной Рады!
Только не тарифы, не зарплаты и их задержки, рост цен, холод в домах и т.п.
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А Киве уже предъявили подозрение по статье Угроза убийством ? Ко мне в прошлом году рота мусоров в дом приехала пытаясь мне приклеить эту статью ,вроде я угрожал какому-то депутату из БеПеПе ...от такие у нас *** органы - вороохоронные ...
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Кива прав - подрочить в зраде это наименьший грех с приходом зебилов
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У нас большинство парламентариев - гаражное быдло.
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Мда. Сам такой же и таких же осуждает
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І за цього придурка голосував табун баранів. Яку потрібно мати голову, пробачте довбешку, щоб привести до влади таків ідіотів , ворогів України.
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це ж риг, тобто голосували за нього совки(бидло) і бидло(совки)

Аваков кришує шизофреніка шоб журналістів щемив(Шапошников каже так, і це правда)
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Ти ж і такі як ти і привели до влади цих придурків. Повертайся в Україну і не веди пропаганду із закордону.
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Единственный случай,когда соглашусь с Кивой.
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Наверное Кива пошёл в пророссийскую вражескую партию как лазутчик.Такая себе Мата Хари
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Вроде бы, теперь - никто, сейчас все голосовали за тех, кого не избрали...
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А коли я їм про це нагадую, то огризаються і не хочуть говорити, що вони голосували за Зе.
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Вони ще так роздратовано: "Ну што ти начінаєш".
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Не поедем и это окончательное решение...
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На радио как-то позвонила одна баба шо видела как снимали ролик с Ляшко типо любит сельчан - отсняли и он чуть ли не пинками разогнал с презрением этих людей.
Прям как Киркоров делает и даже Лень Аркадьич Якубович.
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Раньше таких не пускали в Украину. Теперь полезли как саранча.
У Успенской не просто один концерт, а тур по Украине.

«Это позорно»: шоумен Кондратюк призвал не пускать на Украину Dr. Alban и Успенскую.

Украинский продюсер, бывший ведущий шоу «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить концертов шведского музыканта Dr. Alban и российской певицы Любови Успенской на Украине.

Музыкант Dr. Alban был внесен в базу «Миротворец» из-за гастролей в Крыму, а 22 ноября планирует выступить в Киеве. Успенская же хоть и не состоит в базе, но, по словам Кондратюка, однажды «назвала своим кумиром» президента России Владимира Путина. Российская артистка 10 ноября также даст концерт в столице, а затем отправится в тур по городам Украины.
«Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно - значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ. - Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж…й. Что я вам могу еще веселого сказать?» - заявил Кондратюк.



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Он также упрекнул в непрофессионализме главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
«Я скажу, что Баканов еще об этом не знает. Он не разобрался. Он так же разбирается в СБУ, как я в тонкостях квантовой теории струн», - добавил продюсер.

Кондратюк также напомнил, что Dr. Alban попал в Крым не через украинскую таможню, а самолетом из России, что нарушает украинские законы.
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Головне, що ти ворог України,а це визначає твою суть.
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Ківа? Звичайно, що він ригобот. Але ригоботи і Слуги однакові.
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Вибачаюсь, як правильно іменувати "дрочун" чи "задрот"?
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Кива, ты такое же быдло, из той же песочницы. Даже не пытайся себя поставить отдельно. Плохая попытка.
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Астанавітєсь! Від таких заголовків зараз аналізами писюганити буду!
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я дальше заглавия и не пошел)))) та ну его))))) говно...оно и есть говно! хоть его духами облей
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"Херопоправитель" прав. Но в то же время, "Неча на зеркало пенять коль рожа крива!". Осуждали и будут осуждать. И еще пристальнее смотреть за другими членами ОПЗЖ. Вдруг и среди них есть Херопоправители. Кстати Херопоправитель в Раде прославился только этим поступком и бесконечным матом и хамством. Видно в стране ,по мнению ОПЗЖ, других проблем уже и нет.
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конченный п...дец.
и мертветчук вещает об этических нормах поведения,имея ввиду яременко.
вы УЖЕ ДОЛЖНЫ исключить его из фракции...партии....и выгнать из Рады.
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Слышь, ты, мелочь есть?! А если найду?!
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На следующем видео он уже всем покажет😀депутат ****
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Ляшко в Раду не зашёл так они быстро нашли замену. Ржу не могу. Вы диграданты вышедшие в верха. Я не голосовал за таких судаков как кива и мне жаль тех кто голосовал
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В интервью Дмитрию Гордону, рассказывая о духовном росте своего бывшего шефа Арсена Авакова, Илья Кива заявил:
«Я знаю Арсена Борисовича с 2013-2014 годов и хочу сказать: это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина он увеличивается. Я всегда так говорю: "Увеличивается масса тела у человека, и его становится больше". И это очень ощутимо: у него меняется взгляд, меняется разговор, и от него пахнет мудростью»
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Кива больное существо,жаль что у него в голове ничего не увеличивается, судя по тому что у него увеличивается ,думать ему просто не чем.
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По сравнению с большинством зебилов в Раде его х*р даже умнее будет.
Зеле бы надо к Киве присмотреться- партнёр для игры "в два х*ра" на рояле (в Ростове) из Кивы будет идеальный. "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту - Цензор.НЕТ 9725
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Чого іменно на роялі - Ківа може і на скрипці, ну а Яременко хіба що на сопілці.
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Кива, Верховна рада не для того, що херомантією займатися.
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Есть предложение собрать их ( и подобных субъектов) в одно место рассадки в сессионном зале Рады, независимо от партийной принадлежности, и путь там "поправляют друг другу что хотят", оно может и попустит ( и главное и звонить не нужно будет никуда все не отходя от кнопки..)
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И. Кива.
"Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно… Ставить и учить любить. Если вы не будете любить Украину - мы заставим любить Украину."
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Слушай мужик - может ты заблудился по жизни? Я не хочу это видеть !!!!!
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Все правильно мєнт сказав. У порівнянні з зеленими навіть кива не така вже й і огидна особистість.
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Ківа, не рви шаблон! Це занадто розумний пост для 73%, ти так їх новим Мессієй станеш
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"Я не ушёл из Социалистической партии Украины. Единогласным решением съезда СПУ делегировала меня представлять наши интересы в «Оппозиционной платформе - За жизнь» для укрепления украинской позиции. Мы чётко понимаем, что нашей партии необходимо представительство в Верховной раде, и именно поэтому мы приняли такое решение! Программа «Оппозиционной платформы» совпадает с программой Социалистической партии, и поэтому СПУ будет поддерживать её программную деятельность" - Илья Кива.
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Сказал то всё верно , но ведь и про себя же самого это сказал . Чем он отличается от ткаченок и ярменок .? Да ничем абсолютно . "І ці люди мене засуджують за те, що я хер у Раді поправив ... Повій купують, п#дорам дзвонять", - нардеп Ківа про колег по парламенту - Цензор.НЕТ 3348 .
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Різниця між соціалістом Ківою і популістами Зебілами тільки в одному. Коли перший думає "про народ" він чухає хєр рукою, а коли другі про нього думають, їм для цього потрібний новомодний гаджет.
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Херопоправлятель
Пойди твоему другу Мертвечуку поправь
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Мы,
онанисты,
ребята
плечисты!
Нас
не заманишь
титькой мясистой!
Не
совратишь нас
п*здовою
плевой!
Кончил
правой,
работай левой!!!
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Так они же к тебе звонили а другие тебя покупали.
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і це найкращі представники громадського суспільства України??? Навіть страшно уявити, які ж найгірші ((((
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и эти люди учат всю Украину не ковыряться в носу .
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Це треба розцінювати якось як злобне ***********, арештовувати анальфабету....
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Ну поправив гопнік свій причандал (хвилин так 3 - 4 це тривало) у Верховній Раді, ну і чьона *****?
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Ні, вони (твої колеги) тебе не осуждають, вони такі ж підари як і ти. Це ми громадяни вас усіх зневажаємо мяко кажучи....
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Ты не поправил- ты передёрнул, а это как говорят сами знаете где, две большие разницы...
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Це все, що він вміє. Що він міг "советувати" Авакяну?
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