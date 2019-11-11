 "И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил... Шлюх покупают, п#дарам звонят", - нардеп Кива о коллегах по парламенту. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео под воздействием впечатлений от расследования Кива опубликовал на своей странице в соцсети.

"И эти люди меня осуждают за то, что я хер в Раде поправил. Я прошу прощенья. Сука, зарплаты в конвертах, шлюх покупают, п#дарам звонят. Коррупцию устроили, должности продают. Страной нашей свои дырявые жопы подтерли и делают вид, бл#ди, что ничего не происходит", - сказал Кива.

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