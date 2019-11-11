 Милованов предложил выплачивать ученым 10-20% прибыли после внедрения их изобретений бизнесом. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, такие предложения в законодательство Милованов обнародовал во время своего поздравления со Всемирным днем науки на своей странице в Facebook.
По его словам, наука является основой благосостояния общества.
"У меня есть предложение: я хочу изменить законодательство таким образом, чтобы каждый - от студента до аспиранта, до профессора могли легко зарегистрировать свою научную идею или изобретение, а бизнес - легко их внедрить. А после этого 20% или 10% прибыли возвращались напрямую тем, кто придумал эту идею", - сказал Милованов.
По его словам, такая инициатива сделает украинских ученых успешными, состоятельными и счастливыми, а общество - богатым.
Патент полученный изобретателем в имеет срок действия (в общем порядке он установлен Гражданским кодексом в 20 лет). Но надо иметь ввиду, что и в течении этих 20 лет действие патента может внезапно для патентообладателя прекратиться.
Правообладателю, имеющему к использованию изобретения коммерческий интерес, важно периодически поддерживать в силе патент для исключения случаев несанкционированного доступа к его использованию третьими лицами - в этом главная цель поддержания патентов на изобретения.
Поддержание в силе патента на изобретение включает в себя контроль за сроками и своевременную уплату пошлин и направление соответствующей заявки и платежных документов в Роспатент.
То есть, поддержание в силе патента - это процедура ежегодного подтверждения действия патента путем уплаты ежегодных патентных пошлин.
Для правильного исчисления сроков и соблюдения установленного порядка поддержания в силе патента обращайтесь к специалистам компании Ай Пи Про, специализирующимся на патентовании и защите прав патентообладателей.
патента к примеру изобретение, стоит не так много, к примеру, на 20й год аж 760
грн. для физ.лица
http://www.patika.ru/Mezdunarodniy_patent.html
разговор идет об украинцах и патентовании в Украине
собираюсь и к тому же я не на экзамене для демонстрации своих познаний, а кому нужно может сам найти в интернете
Во-вторых, бизнесу не нужны сырые идеи или макеты, им давай что-то, что можно сразу запустить в производство, в науку они не хотят вкладываться...
не знаю може через те що не є економічним експертом і в сфері фінансів в вчасності і через розвинену уяву і схиляюсь до деяких песимістичних висновків, якими все ж таки поділюся.
не секрет що україна в 2014 році знаходилась в переддефолтному стані. минула влада на мою думку по великому рахунку реальних реформ не робила. а якщо відверто то просто користувалися країною і тягли час підтримуючи все "на плаву". тому думаю зараз ми перебуваємо в ненабагато кращому стані, якщо не в ще гіршому, бо невідомо що нас чекає в наступному році. українська економіка дуже слабка і сильно залежить від зовнішніх факторів.
якщо подивитись на графік рівнів наших золотовалютних резервів по роках то можна побачити що на початку 2015 року в нас було падіння до критичного рівня звр десь біля 6 млрд. уряди яценюка а потім гройсмана "виправляли" це просто беручи нові борги. і зараз в нас десь 21 млрд $. період коли можна брати в борг зазвичай рано чи пізно закінчується і наступає період віддавати борги. як на мене зараз цей момент і наступає.
мвф схоже давати нам ще грошей не дуже і хоче. те що винен в цьому лише коломойський на мою думку занадто просте пояснення. можливо наші справи і справді не дуже райдужні і ми поки що не показуємо позитивних результатів і не вселяємо оптимізм.
віддавати борги беручи гроші з того ж самого звр ми не дуже хочемо тому що це подушка і так не дуже велика м'яко кажучи. тому варіант брати нові борги щоб віддавати старі. якось реструктуризувати борги новий уряд схоже і не намагається, можливо не бачить можливості.
але ключове питання чи справді ми збираємось і спроможні робити реальні і швидкі позитивні зміни в економіці, які б покращували економічну ситуацію.
та судячи по проекту нового бюджету оптимізму і справді небагато.
нова молода "космічна" команда "підсилена" старими кадрами від минулої влади(нацбанк, міністр фінансів, навтогаз) в яких звичайно є деякий досвід як тримати "на плаву" ситуацію і "тягнути час" але чи достатньо цього. до цієї "кампанії" ще додав би відносно нового керівника митниці, який запланував на рік реформу в своєму "господарстві".
до речі "нові обличчя" прем'єр і його протеже міністр економіки, які теж були прихильниками порошенка а зараз впевнено дивляться в "світле майбутнє", як і гройсман в свій час. цікаво що їх так надихає?
додамо ще те що піраміду овдз яку теж мабуть не від гарного життя збудували ну можливо дехто хотів ще "трохи" на українцях підзаробити. це звичайно нічого не виправдовує але можливо скепсис щодо економічної ситуації якось стимулював декого до мародерських настроїв.
знов таки коломойський ще літом вже натякав на можливість дефолту і я не думаю що він просто так ляпав язиком тоді.
коротше питання як довго можна буде ще тягнути "волинку" чи не завалиться все це в кінці кінців трохи згодом не дочекавшись "прорива" чи "стрибка" який нам вже нова влада обіцяє але через рік?
Вот внедряют они новую технологию на производстве и уменьшают себестоимость на 10%ю И вот с этих 10% нужно выплатить 20% изобретателю. И того, даже с учетом выплаты 2% предприятию остается 8%.
Только вот кто же будет расказывать реальные результаты изобретателю... А себестоимость это вобще комерческая тайна часто.
але капітуляція на Донбасі не дає мені підстав підтримувати цю владу
сначала чтоб внедряли
пусть хоть бесплатно
после потихоньку начинать брать деньги
Пора..гнать
Сейчас ученый рагистритует патент на свое изобретение и получает хоть 20 хоть 50% - как договорится с бизнесом который заинтересуется его патентом.
Что это чучело несет?