 Украина имеет планы по усилению своих возможностей в информационной войне против России, - Загороднюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ТСН.
"Появился опрос жителей ОРДЛО, там конечно "русский мир" в головах. ... Путин и российские пропагандисты - главные герои, войны с Россией нет, во всем виноват Киев, Киев должен отстраивать Донбасс, но под контролем Москвы. Это значит, что Россия ведет гибридную войну с мощным информационным ударом. Что Вы в этом контексте со своей стороны можете сделать? Когда появятся офицеры информационных войн?", - спросила ведущая.
По словам министра, офицеры информационных войн никуда не исчезали, а информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года. Он также отметил, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.
"В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.", - сказал Загороднюк.
"Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект", - отметил министр.
Конечно, им Россия ближе.
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Віртуальна реальність - наше фсьо.