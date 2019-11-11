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 Украина имеет планы по усилению своих возможностей в информационной войне против России, - Загороднюк. ВИДЕО

Министр обороны Андрей Загороднюк объясняет результаты соцопроса жителей ОРДЛО тем, что на население этих территорий осуществляется постоянное информационное воздействие оккупационными СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ТСН.

"Появился опрос жителей ОРДЛО, там конечно "русский мир" в головах. ... Путин и российские пропагандисты - главные герои, войны с Россией нет, во всем виноват Киев, Киев должен отстраивать Донбасс, но под контролем Москвы. Это значит, что Россия ведет гибридную войну с мощным информационным ударом. Что Вы в этом контексте со своей стороны можете сделать? Когда появятся офицеры информационных войн?", - спросила ведущая.

По словам министра, офицеры информационных войн никуда не исчезали, а информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года. Он также отметил, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

"В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.", - сказал Загороднюк.

"Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект", - отметил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158871
 
   
 Топ комментарии
 
Перше що зробив янеківський міністр оборони , від ФСБ, лєбєдєв ,це припинив розробку ракетного комплексу "Сапсан" . На питання "Чому"? . Відповів " : " У нас єсть лучшій" . Так і цей слуга кремля меле що в нього "Єсть лучшій план" .
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Похлже, Загороднюк не сильно обеспокоен этой проблемой, равно как и остальные в "офисе" и кабинете.
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в Украине на 6 году войны все каналы принадлежат российской агентуре - Медведчуку, Ахметову, Мураеву - 112, ньюзван, зик, Украина, Наш, и Медведчук еще купил Интер и Интер медиа в котором идут еще куча каналов: "Интер+", НТН, К1, К2, "МЕГА", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", и т.д. По ним идет культурная война и там насаждается русская культура! Идет массированная пропаганда и психологическая война против Украинского населения! Ахметов создает еще новостной канал. Это медиа оккупация российской агентурой всех медиа. Эти каналы нужно все арестовать и конфисковать, а владельцев за гос измену арестовать потому что в статье 111. гос измена есть пункт про информационную безопасность. Эти мракобесы работают на врага! Срок по статье до 15 лет лишения свободы. вот статья! вперед!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Коли, хто і як проводив це опитування ? І чи не буде це черговий триндьож зеленої погані звичайним собі таким бла бла бла 😕
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Краща пропаганда України це красиві телесюжети про українську армію, нова військова техніка в ЗСУ, підготовлені українські військові в новій амуніції та військовій формі, переможні операції українських військ по всій лінії фронту! Найкраща пропаганда України це агресивна та успішна українська армія, яка має тотальну перевагу над ворогом на полі бою! А для цього потрібно створити війська БПЛА, які будуть нищити ворога прямо в його окопах!
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Після нового року ніхтоза межами України і втому числі і в ОРДЛО і в Криму ніхто не буде дивитися Українське телебачення це притому що і велика частина укїнців будуть дивитися виключно російські телеканали. Правильно, закодуйте все і краща прпаганда буде іти тільки з росії.
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Похлже, Загороднюк не сильно обеспокоен этой проблемой, равно как и остальные в "офисе" и кабинете.
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конечно имеет 112, newsone, Украина.ру, Cтрана.ua, zik,НАШ, корреспондент.net,на подходе канал Ахметова Украина 24- я уже не говорю за Интер, канал Украина, 1+1 и внешних врагов не надо
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Ужас, в стране должна быть только петина, "прямая", кишка, или возьми сухарик
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Прямой один только, а проватных много нет паритета,или назови мне каналы что критикуют Зе
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Cтрана.ua - что с ней не так? Я регулярно смотрю, всё ясно и понятно.
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Это проросийский канал на его любят ссылаться рос пропагандисты и подают однобоко,которые почему то не ссылаются на нейтральные на радио свобода,или настоящее время
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Однако, согласно тому же опросу, половина ОРДЛО охвачена укр. ТВ и электронной прессой, но их никто не читает и не смотрит, потому как тупые. В украинской части Донбасса нет российских СМИ, а половина населения за самые пророссийские укр. партии и при том тоже считает Киев разжигателями гражданской войны, так что дело не в монополии на пропаганду, а в степени ее идиотизма.
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Донбасс заселен тысячами россиян.
Конечно, им Россия ближе.
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А еще там миллионы украинцев, которым Россия тоже ближе, чем США.
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В Украине против Украины некоторыми СМИ проводится информационная война, под видом свободы слова. Если в раше это грязная пропаганда, то у на всякие журнашлюхи это называют свободой слова. Никто не вспоминает о таком понятии, как журналисткая этика и просто мораль.
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как??? еще дадите каналов больше сепарам - Ахметову, Медведчуку, Мураеву, и т.д.
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112 захарченка беглого канал. Интер Фирташ продал.
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Эти каналы нужно уничтожить с их владельцами! Потому что по закону они коллаборанты и должны быть в тюрьме!!!
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"Украина имеет планы по усилению своих возможностей в информационной войне против России". А-л-л-о, просніться, шостий рік війни, а у них в головах лише плани.
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Дежурный пустобрех или слабо понимает, о чем говорит, или, осознавая величину проблемы, замыливает глазки...
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Каналы все в Украине под контролем кремлевской агентуры по методичкам работают спецслужб Российской Федерации и эксперты эти кремлевские по всем каналам ходят позиции Кремля защищают. СН дали за свободу слова отвечать кремлевскому агенту - Шуфричу. Аж страшно, куда они еще больше будут усиливать это кремлевское дерьмо промывающие мозги пенсионерам и тупым людям. сраные сепары все эти СН! я не верю ихнему не одному слову! я смотрю на действия! И действия у них у всех, как у Партии регионов!
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Слышал сепар - Ахметов еще открывает новостной канал и будет еще больше сепарского дерьма.
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в Украине на 6 году войны все каналы принадлежат российской агентуре - Медведчуку, Ахметову, Мураеву - 112, ньюзван, зик, Украина, Наш, и Медведчук еще купил Интер и Интер медиа в котором идут еще куча каналов: "Интер+", НТН, К1, К2, "МЕГА", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм", и т.д. По ним идет культурная война и там насаждается русская культура! Идет массированная пропаганда и психологическая война против Украинского населения! Ахметов создает еще новостной канал. Это медиа оккупация российской агентурой всех медиа. Эти каналы нужно все арестовать и конфисковать, а владельцев за гос измену арестовать потому что в статье 111. гос измена есть пункт про информационную безопасность. Эти мракобесы работают на врага! Срок по статье до 15 лет лишения свободы. вот статья! вперед!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Перше що зробив янеківський міністр оборони , від ФСБ, лєбєдєв ,це припинив розробку ракетного комплексу "Сапсан" . На питання "Чому"? . Відповів " : " У нас єсть лучшій" . Так і цей слуга кремля меле що в нього "Єсть лучшій план" .
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Усе що блазені можуть - воювати в тирнетах, та на сцені.
Віртуальна реальність - наше фсьо.
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Реалії життя - ось самий сильний аргумен в будь-якій інформаційній війні.
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Шо за "опрос"? Хто коли і де його проводив? Де можна ознайомитися зі звітом? Знаю одне що, великі кошти весь час виділялися протягом попередніх років на інформаційний спротив і були повністю "освоєні". Результату цієї роботи теж не видно.
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ЗІ: У нас, як завжди: Дайте грошей на ахвігєнну програму. Програма закінщується, аналізу результатів і аудиту ніякого але починається нова пісня "дайте грошей під ахвігєнну програму", як правило від тих же самих людей.
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Вона ці плани має всі 5 років. А толку? Ми плануємо а Росія робить.
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Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. 16.07.19 Мы планируем ликвидировать Мининформполитики, - советник Зеленского Потураев .И 29 августа Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы не мешать РФ добить контрпропаганду Украины./ "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".
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