 Украина имеет планы по усилению своих возможностей в информационной войне против России, - Загороднюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире ТСН.

"Появился опрос жителей ОРДЛО, там конечно "русский мир" в головах. ... Путин и российские пропагандисты - главные герои, войны с Россией нет, во всем виноват Киев, Киев должен отстраивать Донбасс, но под контролем Москвы. Это значит, что Россия ведет гибридную войну с мощным информационным ударом. Что Вы в этом контексте со своей стороны можете сделать? Когда появятся офицеры информационных войн?", - спросила ведущая.

По словам министра, офицеры информационных войн никуда не исчезали, а информационная война со стороны РФ против Украины началась еще до 2014 года. Он также отметил, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

"В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.", - сказал Загороднюк.

"Я не знаю методики, по которой проводилось это исследование. Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект", - отметил министр.

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