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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19875) Загороднюк (73) разведение сил (75)

 Террористы пытаются сорвать процесс разведения в районе Богдановки, - Загороднюк. ВИДЕО

Если российская сторона нарушит взятые обязательства, украинские военные быстро займут прежние позиции.

Об этом сегодня, 10 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время интервью в прямом эфире выпуска программы "ТСН. Неделя", отвечая на вопрос о процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно проходит по контролируемому сценарию", - заявил он.

Он также отметил, что при условии, если российская сторона нарушит взятые обязательства, украинские военные в течение короткого промежутка времени займут прежние позиции.

"У нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в таком случае. Мы сможем действовать как можно быстрее", - сказал Андрей Загороднюк.

Министр также сообщил, что украинские военнослужащие, защищавшие позиции в районе н.п. Богдановка, пока отошли на позиции, которые занимали в 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведения на новых участках зимой не будет, - штаб ООС

"Нынешние позиции даже лучше, ведь мы возвращаемся на позиции 2016 года, которые мы построили, проработали, поэтому они полностью готовы для выполнения военными задач", - отметил Андрей Загороднюк.

Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/v3158839
 
 
 Топ комментарии
 
Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9785"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно проходит по контролируемому сценарию"
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Упоротых зебилов полным полно. Не стройте иллюзий.
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Упоротых зебилов полным полно. Не стройте иллюзий.
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А Ви взагалі в курсі, яку посаду він займає?
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А чи мають ТАКІ займати якісь посади?
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Питання до тих, хто 21.04.2019 голосував або по пріколу, або: «Только не Порошенко !»
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Так іди на передову! В чому справа? Твій Порошенко захищав Україну? Шо зміньлося? Може РФ сама забереться з Україньі? Чи 13 000 загиблих українців тобі замало? Чого ти тут? Хай йде тато, мама або брат або сестра якшо ти не хочеш. Ти готовий віддати життя свое чи життя близьких? Чи ти "розумний", нехай гинуть інші а я буду язиком керувати. Ні ти не настільки розумний, як думаєш!
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Коли ми капітулюємо, і россія з своїми шістками зайде в Україну, то це обійдеться нам вже не в 13000 загиблих...
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По вопросе "идти на передовую" петики сразу конфузятся.
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этих зебилов большинство в паламенте и слуге народа и во главе главного клоуна это не одиночный дурак это тенденция
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Новые госстандарты написания новостей для СМИ (основные пункты)

Василий Рыбников

Во славу подписи господина товарища Зеленского под указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению стандартов новостей" предлагаем вниманию компетентных органов новые стандарты новостей, обязательные к выполнению украинскими СМИ под угрозой уголовной ответственности, потому что так хочет народ.

Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9105 Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9105 Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9105 Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9105

Нижеследующие положения публикуются на правах манипуляции, недостоверной информации, саморегуляции, сорегулирования, самоковоркинга, олигархического агентинга и антизелебобинга, о чем имеется соответствующая маркировка, ожидающая цифровой подписи на ресепшене оупенспейса господина товарища министра культуры и спортинга Владимира Бородянского.

Слава дорогому товарищу Зеленскому, богу нашему, несущему радость, аминь. Исполняя решения второй стодневки великого вождя украинского народа господина товарища Зеленского, спешим доложить в компетентные органы, что гражданин чорт Порошенко П. А. с сообщниками по ночам пишут плохие новости, подпадающие под определение дерзкой манипуляции недостоверной информацией, совершаемой повторно, с отягчающими последствиями, и рассылают их в заведомо убыточные издания, подпадающие под определение нуждающихся в крупных штрафных санкциях в пользу господина товарища Александра Ткаченко по адресу: Труханов остров, Ткаченко Александру.

Во славу подписи господина товарища Зеленского под указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению стандартов новостей" предлагаем вниманию компетентных органов новые стандарты новостей, обязательные к выполнению украинскими СМИ под угрозой уголовной ответственности, потому что так хочет народ.

- Любая новость, способная вызвать необоснованную негативную реакцию отсталых слоев населения, например, об отсутствии денег на выплаты учителям вследствие отсутствия кассовых аппаратов у таксистов и прочих самозанятых дельцов, злоупотребляющих уклонением от процедуры налогового кешбека, должна сопровождаться пометкой "так хочет народ". Варианты: "этого хотел народ, когда голосовал за Владимира Зеленского", "этого не хотят майдауны", "Порошенко - мародер".

- Любая новость должна готовиться с неукоснительным соблюдением баланса мнений и рассмотрения разных точек зрения. Так, к примеру, новость о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь", должна также нести в себе информацию о том, что Порошенко разворовал армию. Варианты: "Порошенко сдал Крым", "Порошенко спаивает Сергея Сивохо", "В молодости Порошенко убивал капитанов КВН".

- В целом любая новость может быть равноценно заменена новостью о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь". Варианты: "Мариуполь - Запорожье", "Дорога Зеленского", "Дорога жизни", "Порошенко украл телефонную будку". Каждый вариант можно подать отдельной новостью, особо подчеркнув, что господин товарищ Зеленский лично принимал участие в строительстве в красивой оранжевой каске, а также что строительство дороги "Запорожье - Мариуполь" является главной должностной обязанностью президента Украины. С учетом дороги "Мариуполь - Запорожье" Владимир Зеленский выполнил свои предвыборные обещания на 200%.

- Запрещается написание и публикация новостей, в которых фигурируют клавишные музыкальные инструменты, как то: пианино, рояль, вариант - аккордеон и, конечно, ионика. Запрещаются новости о том, что господин товарищ Зеленский В. А. владеет всеми этими инструментами. Категорически запрещены новости с подробным описанием передовых методов звукоизвлечения, обычно используемых господином товарищем Зеленским В. А.

- Запрещается обсуждение наличия и/или отсутствия растительности на прекрасной груди господина товарища Зеленского В. А., а также способов, которыми ему удалось достичь столь замечательного эффекта, для кого он это сделал, составление на этой основе народных примет на зиму и пр. Исключение составляет искреннее восхищение грудной и икроножной мускулатурой господина товарища Зеленского, а также общей мужественностью этого высокого силача. Варианты: Порошенко толстый.

- В новостях категорически запрещено употребление слов "Бубочка", "Моника", "Мурчик", "Бобик", "Лох", "Нелох", "Лопух", "Нелопух" и пр., если речь не идет о кличках домашних животных позитивных пород. В то же время новости о том, что кто-то купил кабанчика и назвал его "Нелох", категорически запрещены и приравниваются к попытке свержения власти и покушению на высшее должностное лицо государства.

- Запрещаются новости по принципу наблюдения за мобильными телефонами народных депутатов. Если журналист видит, как народный депутат практикует анал, он должен подбодрить такого народного депутата, а случае необходимости - помочь советом и/или деньгами. Исключение составляет Кива.

- Запрещаются новости об авариях с участием автомобилей "Тесла".

- Запрещаются новости о выбитых зубах, в том числе и электросамокатом.

- Запрещаются новости об отравлениях шаурмой.

- Запрещаются новости, в которых думают про Валерьича.

Тезисно:

Критические новости о президенте Зеленском приравниваются к войне с собственной страной.

Зеленский - это Украина.

Крым - это полуостров.

Та сторона - это та сторона, что хочет мира и вечно совершает благо.

Война - это мир.

Встреча в "нормандском формате" - день победы.

Владимир Александрович Зеленский - не лох.

Владимир Александрович Зеленский - наш бог.

..............

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А з чого він мав би класти, що є якісь вимоги? Он Мальдівський Барига клав руку, так він клав і на Україну торгуючі цукерками з окупантом.
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Ви ж не тямитеся, так поспішаєте ... вже б зараз все повідводили, а тут, бач =мєшают= ...
Гидота.
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Это как понимать?
Он назвал террористами противников разведения сил!
Ґаньба! Террористы пытаются сорвать процесс разведения в районе Богдановки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9994
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все правильно он сказал
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"Если российская сторона нарушит взятые обязательства, украинские военные быстро займут прежние позиции. "
Хіба у когось є сумніви, що прокацапські бандюки будуть порушувати і надалі усі домовленості і при цьому звинувачувати Україну ?
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Це твоя повна маячня, дай хоча б якийсь скрін. Я не за вашого Пороха і не за вашого Зелю.
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А там було лише два варіанти.
Або Порошенко, або Зєля.
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Або обох викреслити і зіпсувати таким чином. Не було за кого голосувати на президента і поки що на жаль не видно нікого і найближчим часом.
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Ти навіть зараз не розумієш, що тоді був вибір між: чи бути Україні, чи бути малоросії.
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❓Канцлер Німеччини Меркель ініціює збільшення бюджету на армію, пославшись на проблему Донбасу і Криму... Дивно, звичайно, чому вона не звернулася до свого колеги президента Штайнмайера, аби той придумав "формулу", яка захистить Німеччину?
(C)
@sergiy_taran
🤔
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"формулами" в политике пользуются одни дебилы. в немецком правительстве таких нет...
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владна канава г+г вішає на вуха локшину,"чорне це біле" , він суперечить сам собі,але ж масам треба віщати що це досягнення.
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Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9785"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно проходит по контролируемому сценарию"
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пытаются сорвать но зелибобы упрямо не замечают и отходят...
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ЦИтата неполная, на самом деле Загороднюк сказал: "Террористы и порохоботы пытаются сорвать процесс разведения в районе Богдановки"
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я так понимаю, об отводе сепаров речь уже не идет...
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у каждой расианской армии есть бригада "Искандеров" - как министр организовывает защиту Украины от ракетных ударов.?
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Опариш нещодавно сказав, що повномасштабна війна з Моржовією буде тривати 5-6 днів, тому нам не потрібна велика армія і обов"язковий призов.....В той самий час Польща подвоює свої збройні сили, а США виділило 20 лярдів на військову логістику у Європі.
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Поляки не надіються на НАТО, як наші високо посадовці.. напевно, дурні..)
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Військовий призов - це свое, думаю. Ніде в цивілізованому світі такого нема. Воювати мають профі.
А p.s. і пруф студію, до речі
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По закону все граждане Израиля, включая имеющих двойное гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ. Срок срочной службы для мужчин - 32 месяца, для женщин - 24 месяца (2 года).
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Среди стран НАТО сейчас призыв сохраняется в Дании для мужчин 18 лет на 4-месячную службу, Эстонии (мужчины от 18 до 28 лет обязаны проходить 11-месячную службу), Греции (мужчины от 19 до 45, 8-месячная служба в армии или 12-месячная служба на флоте или в ВВС), Норвегии (все граждане от 19 до 44). Швеция и Литва вернули призыв несколько лет назад.
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Швейцария так то вообще отдельная тема.
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Доречі, ви такий грек, як я костаріканець. Терористи намагаються зірвати процес розведення у районі Богданівки, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5451
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А кому подобаються дії Загороднюка?
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зе-лохторату.
Окремі, правда, під "патріотів" косять, "журяться", "нєґодуют" ...
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порошенко зрадник і мародер, пороxoxydoba нелюди
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Ну шо за ідіоти зелені? Якщо зривають розведення, то нічого виконувати не збираються і війна буде продовжуватись.
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Ви робите помилку, картаючи цих людей.
Бо насправді це був їх свідомий вибір, а «соя, липецьк, мародьор», то було лише прикриття.
Ці люди насправді ненавидять Україну «бандєровцев, тєрмоса, нациков », і мріють знову «дружить с браттямі». Таких ватних манкуртів, згідно соцопитувань 50%.
А Порошенка вони ненавидять, тому, що він «поссоріл наші народи».
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особенно понравилась фраза о том что отход на позиции 2016 года это лаже лучше чем наступление? это что он смеется над украинцами? ну вот выбрали слуг.....как говорится - клава я .уею!!!!!!!
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Не будьте вимогливими до клоунів - вони роблять що можуть!
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Detection UA
@DetectionUA
· 9 лист.
Укроборонпром закупав у 15-19 р. установки "Богдан". Є думка, що це китайські пікапи, яки закуповували по 235 тис. грн, а потім продавали під брендом "Богдан" за 2 млн 981 тис. грн!

НАБУ підіймає документацію. Та намагається встановити, чому ціна з кожним роком зростала на 30%.
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Министр обороны Украины - нефтяник, спец по продаже буровых установок ...

Андрей Загороднюк называет себя "нефтяником в третьем поколении". Его отец - Павел Загороднюк - является основателем и владельцем концерна "Nadra Group" и является членом правления "Укрнафты".
Сам Андрей Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipment в 2005 году, продолжая свою карьеру в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок.
По данным, которые опубликованы на сайте этой компании, среди стран, где действуют буровые установки Discovery Drilling Equipment есть Россия. Однако каких-то деталей о том, какие проекты компании были реализованы в России и в какой период, нет.
Компания Загороднюка поставляет свою продукцию на 5 континентов и сотрудничает с Shell, Chevron, BP и другими.
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министр обороны Украины Андрей Загороднюк )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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К, сожалению, Правительство , в котором были дебилы, сменило Правительство дебилов.

С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Источник: https://censor.net.ua/v3158839

Если , глаза на жопе и не желаете ничего не видеть, а именно, что только Украина отводит войска, то им никакой доктор не поможет. Вернее, только один-последний....
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хорошо хоть одно - тебе Сырожа пенсию не повысят...)
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"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно проходит по контролируемому сценарию"
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сказочный долбо***. т.е. по его логике - главная цель Украины - отвести свои войска от линии фронта, но бл*ядские террористы всячески стараются этого не допустить, но х*уй они нам помешают - мы все равно свои силы отведем!!!! кто-нибудь понимает ЧТО несет этот придурок????!!!!
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А можна взнати про взяті на себе обов'язки кацапів ? Хай не документ,а хоча б в загальних рисах ,хто-кому-шо-почім ?
Ми могли прочитати мінські угоди,критикувати їх,протестувати, а тепер ? Вірити на слово жуліку на Бєніному каналі ?
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Орки обстріляли вантажівку з військовими, 4 поранених. А Зелена пліснява гундить про провокації?
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Главные террористы спрятались в ВР и АП
После ликвидации их Украина возродится
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