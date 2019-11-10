 Террористы пытаются сорвать процесс разведения в районе Богдановки, - Загороднюк. ВИДЕО

Об этом сегодня, 10 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время интервью в прямом эфире выпуска программы "ТСН. Неделя", отвечая на вопрос о процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
"С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Но мы действуем по нашему плану, у нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведения по плану, оно проходит по контролируемому сценарию", - заявил он.
Он также отметил, что при условии, если российская сторона нарушит взятые обязательства, украинские военные в течение короткого промежутка времени займут прежние позиции.
"У нас такие сценарии проработаны, мы знаем, что делать в таком случае. Мы сможем действовать как можно быстрее", - сказал Андрей Загороднюк.
Министр также сообщил, что украинские военнослужащие, защищавшие позиции в районе н.п. Богдановка, пока отошли на позиции, которые занимали в 2016 году.
"Нынешние позиции даже лучше, ведь мы возвращаемся на позиции 2016 года, которые мы построили, проработали, поэтому они полностью готовы для выполнения военными задач", - отметил Андрей Загороднюк.
Напомним, 9 ноября в Петровском Донецкой области начался процесс разведения сил и средств.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
неділя, 10 листопад 2019, 21:58
Під час засідання провладної партії "Слуга народу" журналісти помітили цікаву деталь.
Екс-гуморист і радник секретаря РНБО Сергій Сивохо під час виконання гімну України відмовився покласти руку на серце, інформують Патріоти України.»
У когось ще є якісь іллюзії?
Василий Рыбников
Во славу подписи господина товарища Зеленского под указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению стандартов новостей" предлагаем вниманию компетентных органов новые стандарты новостей, обязательные к выполнению украинскими СМИ под угрозой уголовной ответственности, потому что так хочет народ.
Нижеследующие положения публикуются на правах манипуляции, недостоверной информации, саморегуляции, сорегулирования, самоковоркинга, олигархического агентинга и антизелебобинга, о чем имеется соответствующая маркировка, ожидающая цифровой подписи на ресепшене оупенспейса господина товарища министра культуры и спортинга Владимира Бородянского.
Слава дорогому товарищу Зеленскому, богу нашему, несущему радость, аминь. Исполняя решения второй стодневки великого вождя украинского народа господина товарища Зеленского, спешим доложить в компетентные органы, что гражданин чорт Порошенко П. А. с сообщниками по ночам пишут плохие новости, подпадающие под определение дерзкой манипуляции недостоверной информацией, совершаемой повторно, с отягчающими последствиями, и рассылают их в заведомо убыточные издания, подпадающие под определение нуждающихся в крупных штрафных санкциях в пользу господина товарища Александра Ткаченко по адресу: Труханов остров, Ткаченко Александру.
Во славу подписи господина товарища Зеленского под указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению стандартов новостей" предлагаем вниманию компетентных органов новые стандарты новостей, обязательные к выполнению украинскими СМИ под угрозой уголовной ответственности, потому что так хочет народ.
- Любая новость, способная вызвать необоснованную негативную реакцию отсталых слоев населения, например, об отсутствии денег на выплаты учителям вследствие отсутствия кассовых аппаратов у таксистов и прочих самозанятых дельцов, злоупотребляющих уклонением от процедуры налогового кешбека, должна сопровождаться пометкой "так хочет народ". Варианты: "этого хотел народ, когда голосовал за Владимира Зеленского", "этого не хотят майдауны", "Порошенко - мародер".
- Любая новость должна готовиться с неукоснительным соблюдением баланса мнений и рассмотрения разных точек зрения. Так, к примеру, новость о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь", должна также нести в себе информацию о том, что Порошенко разворовал армию. Варианты: "Порошенко сдал Крым", "Порошенко спаивает Сергея Сивохо", "В молодости Порошенко убивал капитанов КВН".
- В целом любая новость может быть равноценно заменена новостью о том, что господин товарищ Зеленский построил дорогу "Запорожье - Мариуполь". Варианты: "Мариуполь - Запорожье", "Дорога Зеленского", "Дорога жизни", "Порошенко украл телефонную будку". Каждый вариант можно подать отдельной новостью, особо подчеркнув, что господин товарищ Зеленский лично принимал участие в строительстве в красивой оранжевой каске, а также что строительство дороги "Запорожье - Мариуполь" является главной должностной обязанностью президента Украины. С учетом дороги "Мариуполь - Запорожье" Владимир Зеленский выполнил свои предвыборные обещания на 200%.
- Запрещается написание и публикация новостей, в которых фигурируют клавишные музыкальные инструменты, как то: пианино, рояль, вариант - аккордеон и, конечно, ионика. Запрещаются новости о том, что господин товарищ Зеленский В. А. владеет всеми этими инструментами. Категорически запрещены новости с подробным описанием передовых методов звукоизвлечения, обычно используемых господином товарищем Зеленским В. А.
- Запрещается обсуждение наличия и/или отсутствия растительности на прекрасной груди господина товарища Зеленского В. А., а также способов, которыми ему удалось достичь столь замечательного эффекта, для кого он это сделал, составление на этой основе народных примет на зиму и пр. Исключение составляет искреннее восхищение грудной и икроножной мускулатурой господина товарища Зеленского, а также общей мужественностью этого высокого силача. Варианты: Порошенко толстый.
- В новостях категорически запрещено употребление слов "Бубочка", "Моника", "Мурчик", "Бобик", "Лох", "Нелох", "Лопух", "Нелопух" и пр., если речь не идет о кличках домашних животных позитивных пород. В то же время новости о том, что кто-то купил кабанчика и назвал его "Нелох", категорически запрещены и приравниваются к попытке свержения власти и покушению на высшее должностное лицо государства.
- Запрещаются новости по принципу наблюдения за мобильными телефонами народных депутатов. Если журналист видит, как народный депутат практикует анал, он должен подбодрить такого народного депутата, а случае необходимости - помочь советом и/или деньгами. Исключение составляет Кива.
- Запрещаются новости об авариях с участием автомобилей "Тесла".
- Запрещаются новости о выбитых зубах, в том числе и электросамокатом.
- Запрещаются новости об отравлениях шаурмой.
- Запрещаются новости, в которых думают про Валерьича.
Тезисно:
Критические новости о президенте Зеленском приравниваются к войне с собственной страной.
Зеленский - это Украина.
Крым - это полуостров.
Та сторона - это та сторона, что хочет мира и вечно совершает благо.
Война - это мир.
Встреча в "нормандском формате" - день победы.
Владимир Александрович Зеленский - не лох.
Владимир Александрович Зеленский - наш бог.
..............
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Гидота.
Он назвал террористами противников разведения сил!
Ґаньба!
Хіба у когось є сумніви, що прокацапські бандюки будуть порушувати і надалі усі домовленості і при цьому звинувачувати Україну ?
Або Порошенко, або Зєля.
(C)
@sergiy_taran
🤔
Міністр оборони Загороднюк прагне скасувати призов до армії
А p.s. і пруф студію, до речі
Окремі, правда, під "патріотів" косять, "журяться", "нєґодуют" ...
Бо насправді це був їх свідомий вибір, а «соя, липецьк, мародьор», то було лише прикриття.
Ці люди насправді ненавидять Україну «бандєровцев, тєрмоса, нациков », і мріють знову «дружить с браттямі». Таких ватних манкуртів, згідно соцопитувань 50%.
А Порошенка вони ненавидять, тому, що він «поссоріл наші народи».
@DetectionUA
· 9 лист.
Укроборонпром закупав у 15-19 р. установки "Богдан". Є думка, що це китайські пікапи, яки закуповували по 235 тис. грн, а потім продавали під брендом "Богдан" за 2 млн 981 тис. грн!
НАБУ підіймає документацію. Та намагається встановити, чому ціна з кожним роком зростала на 30%.
Андрей Загороднюк называет себя "нефтяником в третьем поколении". Его отец - Павел Загороднюк - является основателем и владельцем концерна "Nadra Group" и является членом правления "Укрнафты".
Сам Андрей Загороднюк основал компанию Discovery Drilling Equipment в 2005 году, продолжая свою карьеру в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей и производственной отраслях. Компания специализируется на проектировании, изготовлении и сервисном обслуживании буровых установок.
По данным, которые опубликованы на сайте этой компании, среди стран, где действуют буровые установки Discovery Drilling Equipment есть Россия. Однако каких-то деталей о том, какие проекты компании были реализованы в России и в какой период, нет.
Компания Загороднюка поставляет свою продукцию на 5 континентов и сотрудничает с Shell, Chevron, BP и другими.
С нашей стороны все развивается управляемо. Конечно, террористы пытаются сорвать процесс - это то, что мы можем видеть уже. Источник: https://censor.net.ua/v3158839
Если , глаза на жопе и не желаете ничего не видеть, а именно, что только Украина отводит войска, то им никакой доктор не поможет. Вернее, только один-последний....
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сказочный долбо***. т.е. по его логике - главная цель Украины - отвести свои войска от линии фронта, но бл*ядские террористы всячески стараются этого не допустить, но х*уй они нам помешают - мы все равно свои силы отведем!!!! кто-нибудь понимает ЧТО несет этот придурок????!!!!
Ми могли прочитати мінські угоди,критикувати їх,протестувати, а тепер ? Вірити на слово жуліку на Бєніному каналі ?
После ликвидации их Украина возродится