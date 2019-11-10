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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 В боевых действиях в Чечне не участвовал, был там в то время как журналист, - Мазур. ВИДЕО

Ветеран АТО, заместитель председателя УНА-УНСО Игорь Мазур рассказал, что не участвовал в боевых действиях в Чечне, а находился там как журналист.

Об этом украинский активист заявил во время пресс-конференции в Люблине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур

"Если у России есть факты нашего участия в боевых действиях (в Чечне. - Ред.), то пусть доказывают это. От себя могу сказать, что я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты. Был пресс-центр "Свободный Кавказ". Те журналисты, которые приехали туда в то время, помнят наш лагерь УНСО, где были пресс-конференции, связывались с Грозным и сообщали, что происходит, как уничтожался город, как бомбились гражданские кварталы, как людей захватывали в фильтрационные лагеря", - рассказал Игорь Мазур.

По его словам, тогда Российская Федерация показала, как она жестока со своими гражданами, а сейчас демонстрирует, какой может быть жестокой с украинскими.

Украинский активист отметил, что в день задержания 9 ноября ехал на общую украинскую-польскую конференцию.

Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.

Также читайте: Стороны соглашения Интерпола иногда злоупотребляют своими полномочиями, - Чапутович о задержании Мазура

Источник: https://censor.net.ua/v3158836
 
   
 Топ комментарии
 
кацапам все одно.
як і місцевим тролякам, які вимагали його ув'язнення.
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Ветеранов АТО/ООС, к сожалению, будут преследовать и дальше. Портнов ясно и однозначно это пообещал, как только высадился в Борисполе. Важно понимать и помнить что этот режим - яро антиукраинский, состоящий из предателей.
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А бабушка моей жены участвовала в боевых действиях как свидетель и пострадавшая от преступных действий российской армии, когда в первую чеченскую войну их с братом квартиры на Минутке в Грозном разбомбила российская авиация и они русские прятались от бомб в подвалах. Оставшись без крова бабуля выехала к нам в Украину и прожила ещё долго и счастливо у нас бандеровцев.
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кацапам все одно.
як і місцевим тролякам, які вимагали його ув'язнення.
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Приведи сноски, кто из местных украинцев вымагав! И почему ты о них не сообщила на СФ?
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спочатку ти снеси яичко перепелиное.
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так и не позорь нацию в целом, кацапка!
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З боку Польщі затримання Мазурка є недружнім кроком. Обравши зелену владу зебіли отримують відповідне ставлення вже і від поляків. Ви це зробили разом, зебіли.
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Согласно заблудившимся в РНБОУ сивохам, Мазур - это представитель "воинствующего меньшинства". Возможно, это спец операция по выполнению очередной хотелки путина, для возможности встречи в нормандском формате - проредить ряды националистов...
Надеюсь поляки просто хотят соблюсти процедуру, а не посылать РФ сразу в дупу...
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журналіст...
журналіст???
журналіст!!!
ну вибачайте.....
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Песков теж педофіл, мав секс з 14-літньою К.Солоцинською.
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яценюка нужно отдать и сказать , что он скрытый моджахед
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***** ваше моджахєдам віддай...хоча таке що він їх куратор...
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А бабушка моей жены участвовала в боевых действиях как свидетель и пострадавшая от преступных действий российской армии, когда в первую чеченскую войну их с братом квартиры на Минутке в Грозном разбомбила российская авиация и они русские прятались от бомб в подвалах. Оставшись без крова бабуля выехала к нам в Украину и прожила ещё долго и счастливо у нас бандеровцев.
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У Києві жорстоко побили ветерана АТО з дружиною, обоє перебувають у комі, - волонтерка

У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 281

У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 9804
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Ветеранов АТО/ООС, к сожалению, будут преследовать и дальше. Портнов ясно и однозначно это пообещал, как только высадился в Борисполе. Важно понимать и помнить что этот режим - яро антиукраинский, состоящий из предателей.
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Нет, конечно. Просто черепа пробивают; а полиция делает вид что ничего страшного не случилось.
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помнится на росии уже такой умник был как ты/вы советовал есть меньше!!вы не с той ли команды?? У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 1830 У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 8685
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Почему вы решили что это именно из-за того что он ветеран??
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Пока не арестован Портнов, все будут считать именно так: власть на стороне террористов, убивающих ветеранов АТО/ООС.
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Треба вже ветеранам АТО створити власне об'єднання для свого захисту, бо влада неспроможна.
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Очень жаль если они этого до сих пор не сделали. Они должны быть отдельной вооружённой силой: территориальной обороной.
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Тополю должны были предупредить на границе пограничники!
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они уже ,,отмазку" пропечатали!! что его задержали не по тем документам которые бакановы и прочие читают,да и баканов как известно спец по ,,чертям" но никак не по интерполу и своей прямой работе. У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 3420 У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 4727
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Посмотри здесь в самом низу пояснение Тополи. Мой перепост.
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а може...,
ну той...,
як би так толєрантнєє сказати...,
"накосячили" десь.
вони ж не святі
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якщо сказав толєрантно то й отримуй толерантну відповідь!!всі їхні ,.косяки" це те що вони стали на захист своєї країни і свого народу.(й тільки за це!!їх можна прирівнювати якщо не до святих!!то як мінімум до недоторканих)поки ви (більшість з уклоністом),,робили це разом"вони реально вас і державу захищали!!(цуки не благодарні!!) У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 4967 У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 3590
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идиот может быть только Мыкола Заборный!!(отвянь!!)
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Это он зря, теперь каждый ихтамнетовец будет рассказывать про пресс-центр "Свободный Донбасс" и говорить, что работает там журналистом.
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Андрій Цаплієнко: Як би не називали те, що тут відбувається, лінія фронту пересувається в бік Києва

Я стою за спиною цього бійця, стою на українській землі і дивлюсь на цю саму білу сигнальну ракету, чітко усвідомлюючи, що, як би не називали те, що тут відбувається, лінія фронту пересувається в бік Києва. Я намагаюсь гнати спогади про те, як разом з бійцями заходив у звільнені села, які повертатимуть в «сіру зону», і, у той самий час, читаю публічні заяви бойовиків про те, що вони заходитимуть туди зі зброєю. Майже водночас із запуском сигнальної ракети дізнаюсь, що у Польщі за запитом Росії затримано нашого легендарного Ігоря «Тополю» Мазура. Активіста Майдану, офіцера ЗСУ, заступника начштаба 131-го розвідбату. Того самого, який першим заходив у повністю звільнене Широкине. Пам'ятаю, як наприкінці лютого 16-го почув його голос в телефонній трубці: «Швидше приїжджай. Широкине наше!» Переконаний, що таким чином, гібридно та підступно, Кремль намагається нацькувати на українську владу націоналістів та ветеранський рух, ще й посварити нас з польськими друзями. Хіба в мене одного стійке відчуття, що відведення військ в цьому полі та російський запит на арешт - не просто збіг у часі? Я дивлюсь на білу ракету і пригадую, що на війні не існує довіри і справедливості. Я чую бадьорі рапорти про дзеркальне і одночасне відведення українських військ з української землі, слухаю заспокійливе про животворящий «Нормандський формат», і відчуття, що ми над прірвою, стає ще гострішим.
Андрій Цаплієнко
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в том то и дело!!что ихтамнеты этим всем пользуются!!а ему оказывается нельзя!!(тут и проблема украинцев!!в неоправданной толерантности!!и ещё к кому!!?? к своему убийце!!(КАРЛ!!)шестой год войны!! и такие оглавления в прессе!!вот навскидку:У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк (вы все там хоть мало мальски вменяемые!!??)
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Правильно каже.
Інтерпол чомусь не поспішає розшукати та заарештувати московитського акторо-журналіста Пореченкова М.Є., хота там існують справжні відеодокази на котрих Пореченков бере збройну участь як окупант і терорист на території сусідньої держави України.
У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 7823
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чтоб разыскивал Интерпол - надо правильно оформить и подать документы..нашим бакланам это и не оочень то надо смотрю...
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А почему интерпол когда отказывает нашим то отказ формулируют как : политическое преследование а не как не правильно оформленные документы?
Что то ты темнишь.
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Лагерь журналистов, в котором ни у кого нет больше 8 классов образования - это круто!
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Раньше журналистами могли быть такие, какие сегодня могут стать президентами. У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 3824
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У нас любая кухарка может управлять государством, писать статьи, вести эфиры, лечить больных и перепланировать квартиры со сносом несущих стен, нет пределов казацкой свободе.
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а что, ваше ***** было разве журналистом? или чемоданоносителем!
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должен тебя разочаровать!!он изначально не мог быть ни первым(журналистом) ни тем более вторым!!(чемоданоносителем)так как родился!!******!! У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 4210 У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 9967
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разочаровать... воно, кроме *****, ещё и окурок от моли!
Это был ответ У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур - Цензор.НЕТ 7649 Мой комментарий вверху.
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Как по правде - журналист с него hреновастенький... Но и признаваться в инкриминируемом кацапами - верх маразма.
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Ну, ребята, 21 век на дворе, есть интернет, полно видео с прямой речью его, Корчинского, Сашко Белого и др. лидеров о прямом участии определенных добровольцев в боевых действиях, другие архивные съемки, видимо, тогда казалось, что все будет иначе. Но делайте, как считаете нужным, дело ваше.
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Китай на картах китайских школьников
Согласно китайским картам, весь Дальний Восток России - территория КНР, а в официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь - временно утраченная территория Поднебесной» : http://www.shatilin.com/punkt-iz-kitayskogo-uchebnika-po-istorii-vorovskoe-povedenie-rossii/
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Сашко Билый еще такой молодой ,а валил кацапов сразу после развала СССр не ожидая что б рф поднялась на ноги...
https://www.youtube.com/watch?v=0sWWaOphoKs
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аваков на службе у панов Украины ..он выгоден всем- холопов держит в руках -майданов нету ...по указу кремля сразу убивает их врагов украинцев ..и он еще министр МВД и при порохе и при одноклавишном ...еще нужны коменты ??
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Интерпол не поможет кацапской фендерастне. Федерасты, фабрикующие дела, будут уничтожены (или самоуничтожены).
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А почему Гиркина не арестовывают. Он точно участвовал.
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А что, сейчас уже позор признаться что мочил ватников, перед кем оправдывается, гордиться надо. Мало значит их мочил.
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