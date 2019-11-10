 В боевых действиях в Чечне не участвовал, был там в то время как журналист, - Мазур. ВИДЕО

Об этом украинский активист заявил во время пресс-конференции в Люблине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.
"Если у России есть факты нашего участия в боевых действиях (в Чечне. - Ред.), то пусть доказывают это. От себя могу сказать, что я не участвовал в боевых действиях. Я был на территории Чечни в то время, мы приехали туда как журналисты. Был пресс-центр "Свободный Кавказ". Те журналисты, которые приехали туда в то время, помнят наш лагерь УНСО, где были пресс-конференции, связывались с Грозным и сообщали, что происходит, как уничтожался город, как бомбились гражданские кварталы, как людей захватывали в фильтрационные лагеря", - рассказал Игорь Мазур.
По его словам, тогда Российская Федерация показала, как она жестока со своими гражданами, а сейчас демонстрирует, какой может быть жестокой с украинскими.
Украинский активист отметил, что в день задержания 9 ноября ехал на общую украинскую-польскую конференцию.
Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине. На время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции он останется в Польше и будет проживать в здании консульства.
як і місцевим тролякам, які вимагали його ув'язнення.
Надеюсь поляки просто хотят соблюсти процедуру, а не посылать РФ сразу в дупу...
журналіст???
журналіст!!!
ну вибачайте.....
ну той...,
як би так толєрантнєє сказати...,
"накосячили" десь.
вони ж не святі
Я стою за спиною цього бійця, стою на українській землі і дивлюсь на цю саму білу сигнальну ракету, чітко усвідомлюючи, що, як би не називали те, що тут відбувається, лінія фронту пересувається в бік Києва. Я намагаюсь гнати спогади про те, як разом з бійцями заходив у звільнені села, які повертатимуть в «сіру зону», і, у той самий час, читаю публічні заяви бойовиків про те, що вони заходитимуть туди зі зброєю. Майже водночас із запуском сигнальної ракети дізнаюсь, що у Польщі за запитом Росії затримано нашого легендарного Ігоря «Тополю» Мазура. Активіста Майдану, офіцера ЗСУ, заступника начштаба 131-го розвідбату. Того самого, який першим заходив у повністю звільнене Широкине. Пам'ятаю, як наприкінці лютого 16-го почув його голос в телефонній трубці: «Швидше приїжджай. Широкине наше!» Переконаний, що таким чином, гібридно та підступно, Кремль намагається нацькувати на українську владу націоналістів та ветеранський рух, ще й посварити нас з польськими друзями. Хіба в мене одного стійке відчуття, що відведення військ в цьому полі та російський запит на арешт - не просто збіг у часі? Я дивлюсь на білу ракету і пригадую, що на війні не існує довіри і справедливості. Я чую бадьорі рапорти про дзеркальне і одночасне відведення українських військ з української землі, слухаю заспокійливе про животворящий «Нормандський формат», і відчуття, що ми над прірвою, стає ще гострішим.
Андрій Цаплієнко
Інтерпол чомусь не поспішає розшукати та заарештувати московитського акторо-журналіста Пореченкова М.Є., хота там існують справжні відеодокази на котрих Пореченков бере збройну участь як окупант і терорист на території сусідньої держави України.
Что то ты темнишь.
Это был ответ Мой комментарий вверху.
Согласно китайским картам, весь Дальний Восток России - территория КНР, а в официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь - временно утраченная территория Поднебесной» : http://www.shatilin.com/punkt-iz-kitayskogo-uchebnika-po-istorii-vorovskoe-povedenie-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=0sWWaOphoKs