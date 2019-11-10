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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2521) медиа (64) Тищенко Николай (6)

 "У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко ушел от вопроса о том, является ли подлинной опубликованная в СМИ якобы его переписка с пранкером Джокером. Вместо ответа он вначале улыбался и махал рукой, а после разразился тирадой о роли журналистики.

Видео общения с журналистами опубликовало издание "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

Тищенко задали вопросы: подтверждает ли он подлинность переписки, вызывали ли его в НАБУ, говорил ли с ним президент Владимир Зеленский? Однако нардеп вначале просто молчал и улыбался, а затем начал говорить о роли журналистов.

"У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит. Я принципиально не уйду, буду слушать ваши вопросы", - сказал Тищенко.

"Я хочу с журналистами поговорить, пообщаться. Я люблю всех журналистов, я хочу, чтобы вы знали: журналисты – профессия самая-самая важная для нас, политиков. Самая важная позиция всех журналистов — отстаивать мнение народа. Народ требует перемен, друзья. Поэтому мы, команда, политическая партия "Слуги народа" взялись за изменение страны. Спасибо", - заявил он, развернулся и ушел.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ваше имя? Покажите удостоверение. Выясните, что за люди держат меня за руки и толкают в спину", - нардеп от СН Тищенко требует защиты от женщин у полицейских на акции протеста. ВИДЕО

В начале ноября в СМИ была опубликована якобы переписка пранкера Джокера с украинскими народными депутатами, в том числе с Тищенко. Пранкер, в частности, общался от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Тищенко якобы говорил о недовольстве ситуацией во фракции Слуги народа ("предатель на предателе") и сетовал на то, что политическая карьера и скандалы в СМИ "убивают его имя".

Также на Цензор.НЕТ: "Любовь спасет мир", - Тищенко о переписке Яременко с проституткой

Источник: https://censor.net.ua/v3158811
 
 
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понабирали .. с него депутат как с члена тяж
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я смотрю что олимпиада по дебилизму в команде Зе в самом разгаре!!!..ох и на выбирали... "У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 1557
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В своей вступительной речи Корниенко заявил, что партия «должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать». Он также анонсировал новый этап тренингов для членов политсилы в Египте или Буковеле.


короче:
1. СН - проститутки

2. СН - продажне проститутки за Египет "У нас с вами гляделки: кто кого пересмотрит", - нардеп от СН Тищенко не стал отвечать на вопросы журналистов о переписке с пранкером Джокером - Цензор.НЕТ 4177
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надо его бизнесу объявить байкот и все - за границей так и происходит ,по это не кто не борзеет как он
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"...для нас, политиков..."??? С каких пор эта поворешка стала плитиком??? Для нас, мля, политиков... минуй нс пуще всех печалей...
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Це зайвий раз доводиться, що кожен має займатися тим, що до душі і що в нього найкраще виходить. Готував би і надалі смаколики, все б краще було. А так ні політика, ні ресторатора.
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Зачем вообще у этого дИбила шо-то спрашивать и обращать на него внимание? Шо, ещё кому-то шо-то не ясно, шо это за существо?
Игнорьте этого персонажа явно, скрiзь и публично! Оно ж после этого в дурку съедит, бо не переживёт такого "опущения".
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Не-а! В дурке его расколят мгновенно, даже если потребует "пять мотоциклетов с пулемётами".
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У вас накопилось слишком много негатива..
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Шо видим? А видим черта, который косит похуже, чем в военкоматах, в период Афгана. Там на 7-Б закосить было трудновато. У этого черта не вышло бы. Короче: всё настолько втупую, что зло таки берёт. А им- по хрену. Так это ещё тока начало.
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Слушай жену свою -посадят тебя, как пить дать)
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Та воно дибільне і жінку собі ж таку вибрав.
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Существа которые притворяются мертвыми в случае опасности:
1. Опоссум
2. Серая куропатка
3. Ужи
4. Жуки-сенокосцы
5. Черный стриж
6. презЕдент зеленский
7. депутаты от партии "Слуги народа"
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