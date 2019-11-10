 "Спустись к нам, поговорим", - полицейские спасли в Славянске 14-летнюю девушку, собиравшуюся прыгнуть с крыши. ВИДЕО

На место событий прибыл экипаж в составе Сергея Морозова, Марка Кириленко и Валентина Дещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Патрульной полиции.

"Валентин остался внизу, а Сергей и Марк поднялись на 9-й этаж дома, но крыша там был закрыта. Поэтому полицейские решили разделиться и обыскать выходы на крышу из других подъездов. Благодаря помощи жителей дома, патрульным удалось найти ключи от крыши в другом подъезде", - сказано в сообщении.

Полицейские старались действовать как можно быстрее, чтобы девушка не успела причинить себе вред.

"Поднявшись на крышу, полицейские начали уговаривать девушку не делать опрометчивых шагов и дать патрульным помочь ей. Сначала она не хотела разговаривать, но чуть позже уже пошла на контакт. Результатом переговоров стало то, что девушка сделала шаг назад", - добавили в полиции.

Плачущую девушку передали медикам, которые уже поджидали внизу у подъезда.

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