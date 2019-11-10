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 "Спустись к нам, поговорим", - полицейские спасли в Славянске 14-летнюю девушку, собиравшуюся прыгнуть с крыши. ВИДЕО

Местная жительница увидела в окно, что на крыше расположенного напротив дома стоит девушка. Она позвонила в полицию. Через несколько минут полицейские уже были у подъезда.

На место событий прибыл экипаж в составе Сергея Морозова, Марка Кириленко и Валентина Дещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Патрульной полиции.

"Валентин остался внизу, а Сергей и Марк поднялись на 9-й этаж дома, но крыша там был закрыта. Поэтому полицейские решили разделиться и обыскать выходы на крышу из других подъездов. Благодаря помощи жителей дома, патрульным удалось найти ключи от крыши в другом подъезде", - сказано в сообщении.

Полицейские старались действовать как можно быстрее, чтобы девушка не успела причинить себе вред.

"Поднявшись на крышу, полицейские начали уговаривать девушку не делать опрометчивых шагов и дать патрульным помочь ей. Сначала она не хотела разговаривать, но чуть позже уже пошла на контакт. Результатом переговоров стало то, что девушка сделала шаг назад", - добавили в полиции.

Плачущую девушку передали медикам, которые уже поджидали внизу у подъезда.

Также на Цензор.НЕТ: "40 секунд могут спасти жизнь": глава Минздрава призывает присоединиться к флешмобу против самоубийств

Источник: https://censor.net.ua/v3158802
 
   
 Топ комментарии
 
Вариантов немного
1) Неразделённая любовь. Это - возрастное, перегорит и пройдёт; нужна психологическая реабилитация.
2) Прессинг со стороны родителей ("плохо учишься", "всё делаешь не так", "дура набитая" и т.д.) Родителей вызвать в полицию, и в присутствии адвоката зачитать, под расписку, текст статьи УК карающей за доведение до самоубийства.
3) Одноклассники-одноклассницы запрессовали. Действовать по варианту (2).
4) Наркоша. Но, судя по её естественной реакции на доброе отношение - крайне маловероятно.

Судя по её манере говорить и реагировать - типичный случай легко уязвимой подростковой психики. Нужна эмоциональная поддержка.
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Полицейским респект, что спасли дурёху. Теперь за ней глаз да глаз нужен. Склонность к суициду обязательно ещё даст о себе знать.
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Да, небольшое вышло палево... Но главное - в любой иной теме орать про "зебилов" и у соевых идиотов он сойдет за своего. Хоть по сути - он россиянин под укр. прокси. 😂
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НулёвОчко подгорело, с ним и весь порохоботный наряд.
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Коль Я решил,то выпью обязательно..Своё Эго не позволит ей жить дальше.Дай Бог ,чтобы я ошибся,и она была счастлива до 100 лет!
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Дайте людям свободно прыгать в печь крематория !
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Їй варто було показати пару фоток з самогубцями та вмістом їхніх трусів. Відразу б передумала.
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- мужчина, а, мужчина, я вас боюсь
- чего это?
- а вы меня изнасиловать можете
- та вы ж на 5м этаже
- уже спускаюсь...
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бідненька
кохання, тупі батьки-пофігісти, та все що завгодно.... Поліцейським - лайк!
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Зебилка . Расстроилась шо порохоботы её Бубочку абижяють .. .
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Дура девка, теперь на обследование и учёт к психиатру, а это на всю жизнь.
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Вариантов немного
1) Неразделённая любовь. Это - возрастное, перегорит и пройдёт; нужна психологическая реабилитация.
2) Прессинг со стороны родителей ("плохо учишься", "всё делаешь не так", "дура набитая" и т.д.) Родителей вызвать в полицию, и в присутствии адвоката зачитать, под расписку, текст статьи УК карающей за доведение до самоубийства.
3) Одноклассники-одноклассницы запрессовали. Действовать по варианту (2).
4) Наркоша. Но, судя по её естественной реакции на доброе отношение - крайне маловероятно.

Судя по её манере говорить и реагировать - типичный случай легко уязвимой подростковой психики. Нужна эмоциональная поддержка.
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Полицейским респект, что спасли дурёху. Теперь за ней глаз да глаз нужен. Склонность к суициду обязательно ещё даст о себе знать.
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Знал девушку... Пригнула с 5-го.. Покалечиоась, но выжила. Через год повторила - летальный
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Вот об этом я и говорила. Они обычно повторяют.
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- "Полиция? Приезжайте- меня насилуют".
- "Куда"?
- "Уже в попу".

- "ЕХАТЬ куда"?
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