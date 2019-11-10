 "Спустись к нам, поговорим", - полицейские спасли в Славянске 14-летнюю девушку, собиравшуюся прыгнуть с крыши. ВИДЕО

На место событий прибыл экипаж в составе Сергея Морозова, Марка Кириленко и Валентина Дещенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Патрульной полиции.
"Валентин остался внизу, а Сергей и Марк поднялись на 9-й этаж дома, но крыша там был закрыта. Поэтому полицейские решили разделиться и обыскать выходы на крышу из других подъездов. Благодаря помощи жителей дома, патрульным удалось найти ключи от крыши в другом подъезде", - сказано в сообщении.
Полицейские старались действовать как можно быстрее, чтобы девушка не успела причинить себе вред.
"Поднявшись на крышу, полицейские начали уговаривать девушку не делать опрометчивых шагов и дать патрульным помочь ей. Сначала она не хотела разговаривать, но чуть позже уже пошла на контакт. Результатом переговоров стало то, что девушка сделала шаг назад", - добавили в полиции.
Плачущую девушку передали медикам, которые уже поджидали внизу у подъезда.
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- чего это?
- а вы меня изнасиловать можете
- та вы ж на 5м этаже
- уже спускаюсь...
кохання, тупі батьки-пофігісти, та все що завгодно.... Поліцейським - лайк!
1) Неразделённая любовь. Это - возрастное, перегорит и пройдёт; нужна психологическая реабилитация.
2) Прессинг со стороны родителей ("плохо учишься", "всё делаешь не так", "дура набитая" и т.д.) Родителей вызвать в полицию, и в присутствии адвоката зачитать, под расписку, текст статьи УК карающей за доведение до самоубийства.
3) Одноклассники-одноклассницы запрессовали. Действовать по варианту (2).
4) Наркоша. Но, судя по её естественной реакции на доброе отношение - крайне маловероятно.
Судя по её манере говорить и реагировать - типичный случай легко уязвимой подростковой психики. Нужна эмоциональная поддержка.
- "Куда"?
- "Уже в попу".
- "ЕХАТЬ куда"?