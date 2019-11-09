 Польша сделала, что должна, Мазур задержан до выяснения обстоятельств, но не будет выдан РФ, - вице-спикер Сейма Госевская. ВИДЕО

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии.
Польша сделала то, что должна. Она задержала человека из реестра. Но для того, чтобы прояснить ситуацию. Мы уже много знаем. И я вас уверяю, что дорога в Россию не открыта. Польские власти и суды тщательно расследуют этот вопрос, и я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против обвинений России", - говорится в сообщении.
Ее пост зачитал во время акции под посольством Польши в Киеве журналист Марек Серант.
Видео: Олег Богачук
Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
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В фсб телепаты работают?))) Да, читайте внимательно что Я пишу.
Блогер подчеркивает, как бы дико это не звучало, русский следственный аппарат делает все правильно - объявляет в розыск врагов своего государства и выставляет их на Интерпол. Почему это не делают наши - большой вопрос. Хотя, если глава СБУ и экс-глава СБУ синхронно бегают на день рождения к соратнику Медведчука, ожидать чего-то другого бесполезно.
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