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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 Польша сделала, что должна, Мазур задержан до выяснения обстоятельств, но не будет выдан РФ, - вице-спикер Сейма Госевская. ВИДЕО

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская высказалась в поддержку украинского ветерана Игоря Мазура.

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии.

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Польша сделала то, что должна. Она задержала человека из реестра. Но для того, чтобы прояснить ситуацию. Мы уже много знаем. И я вас уверяю, что дорога в Россию не открыта. Польские власти и суды тщательно расследуют этот вопрос, и я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против обвинений России", - говорится в сообщении.

Польша сделала, что должна, Мазур задержан до выяснения обстоятельств, но не будет выдан РФ, - вице-спикер Сейма Госевская 01

Ее пост зачитал во время акции под посольством Польши в Киеве журналист Марек Серант.


Видео: Олег Богачук

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158768
 
   
 Топ комментарии
 
"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии. Источник: https://censor.net.ua/v3158768

Малгожаті РЕСПЕКТ !
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представте что на рашажаба ТВ твориться ??
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Я даже знаю за какую фразу они зацепятся "Ветеран войны.. в чечне". И действительно, какого х он там делал?! Отмажут идиота, сыграют на руку кремлю, наёмник на войне в чужой стране оказывается не такое уж и преступление. Хотя надеюсь что эта дура нихрена не знает, а мелит языком.
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Ты против независимости Чечни? И почему сразу наемник. И не факт что он там был.
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А почему я должен быть за? Я принципиальный человек, нерушимость границ, не вмешательство во внутренние дела других стран, не участии в гражданских войнах на территориях других стран. По этому я одинаково плохо отношусь что к кацапам, что к американцам. Жить по принципу "тут вижу тут не вижу" считаю лицемерием, ненавижу лицемеров. Не факт что он там был, это слова этой леди.
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кацапы это обарзевшые мокши,которых нужно брать за рога и ставить в стойло(((
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чому наж МЗС мовчить досі?коли навіть вийшов пару годин назад співробітник польскої амбасади та заспокоїв-навіщо нам таки імпотенти як Пристайко і Зеленський
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При чем тут Зеленский- этот ветеран уже ДЕСЯТЫЙ - предыдущих арестовали и посадили в польское сизо еще при порошенко- только про это НИКТО не писал...
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Шлях би тих поляків ясненькій трапив.
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Задержали за шпионаж в пользу рф? Шо он у ляхов делал, клубнику осенью собирал?
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Так написано же, что он ехал по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Читайте новость, а потом пишите комментарий.
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был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше.Источник: https://censor.net.ua/v3158768

В фсб телепаты работают?))) Да, читайте внимательно что Я пишу.
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Або москаль буде чистити чоботи українця, або навпаки, ще й у придачу, Голодомор. террор. колективізація. уРя вєлік0му4Лєніну БьІдл0.
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Хлопці, все буде добре. Мазура відпустять, а кацапи знову будуть обісрані
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Вообще это смешно. Сами скрутили, сами кричат доколе, не будем русскими актерами, незабудемнепростим. Чисто пантомима.
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Если он действительно воевал в Чечне, его не оставят в покое. Если не достанут по закону, то просто ликвидируют. Хотя это скорее всего фейк.
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Украинские националисты это полезные идиоты Кремля. Они неприкасаемые, по крайней пока приносят пользу.
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Надо бы полякам определиться чем они считают войну Чечни за независимость от РФ.
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Он такой же вытиран чеченской войны как и Яценюк. Иначе бы его давно замочили.
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Сергей Иванов отмечает, хотелось бы знать, сколько российских военных, боевиков и их руководителей задержал Интерпол по запросам СБУ? Почему Прилепин беспрепятственно гастролирует Германией, почему не задерживают Рильке, почему, в конце концов, председатель генштаба РФ спокойно посещает Берлин и Париж? И это еще, если не говорить о мелких врагах, а также о наших предателях-казнокрадах, которые тупо откупились.

Блогер подчеркивает, как бы дико это не звучало, русский следственный аппарат делает все правильно - объявляет в розыск врагов своего государства и выставляет их на Интерпол. Почему это не делают наши - большой вопрос. Хотя, если глава СБУ и экс-глава СБУ синхронно бегают на день рождения к соратнику Медведчука, ожидать чего-то другого бесполезно.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340104-********************************************************************************************************************
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В таком случае Украине уже давно нужно объявить все руководство РФ и Думу в частности - террористами , спонсорами терроризма, военными преступниками ( или 14 тысяч убитых это "маловато") и объявить в международный розыск.
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