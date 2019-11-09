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Темы дня: Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 "Тополі - волю", - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Польши в Киеве проходит акция с требованием освободить украинского ветерана Игоря Мазура, задержанного 9 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсул Украины в Люблине постарается взять задержанного на границе ветерана Мазура на поруки

Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 01
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 02
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 03
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 04
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 05
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 06
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 07
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 08
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 09
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 10
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 11
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 12
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 13
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 14
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 15
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 16
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 17
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 18
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 19
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 20
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 21
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 22
Тополі - волю, - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана 23
Фото, видео - Олег Богачук

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Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

Источник: https://censor.net.ua/v3158761
 
 
 Топ комментарии
 
Волю ІГОРЮ МАЗУР "ТОПОЛЯ" стрим под посольством Польши https://www.youtube.com/watch?v=AwlUo1d1KU8
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Я був правий...
Щось занадто це розносять по ефірам...
Хто режисер цього кіна?
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може сурков , може пригожен . короче , ветер оттуда дует .
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Бесполезно, это лишь усугубляет его участь, вспомните недавние итальянские протесты. Европейское правосудие непреклонно к бандеровцам особенно если человек воевал против суверенной Молдовы в составе рузьке освободителе...за все придется ответить перед беспристрастным судом. Такова селяви...
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усть-зажопинский говорит,что живёт под Кёпеником,в Роскилле..
я говорю,верим,сами тамошние..
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рэзге боятся националистов! Лично мне это приятно!
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на что это ты намекаешь? нульофка парашинская чтоле? А то натравим на тебя Ndrangheta - скрутишься враз.
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В отношении Италии бандеровцы ни при чём. Там влияние ***** на юстицию ит. - 100%.
А в данном случае такая странность - вице маршал пригласил Мазура, и его схватили.
Сцуки ляхи!
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Кто воевал в составе срю *освободителей***?
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Волю ІГОРЮ МАЗУР "ТОПОЛЯ" стрим под посольством Польши https://www.youtube.com/watch?v=AwlUo1d1KU8
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-- поддержал!
Но вопрос надо ставить классически: Или вы нам отдаёте нашего Гражданина и Человека -- или мы отзываем нашего посла... ...на долгие и нудные консультации...
...так думаю...
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Пишаюся тим, що в 90-х спілкувався з цим мужнім хлопцем особисто і допомагав харківському осередку УНА-УНСО матеріально. Шкода, що серед українців замало таких людей. Свободу Тополі! (А Тополя тому, що він високий на зріст).
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Таке питання,на хіба воно там шоркається?
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Недавно Биляцкий пугал Президента Украины ,что мол 10 000 бойцов выведет на улицы,если что.. Так может под польским посольством хоть бы десятую часть показал,хоть бы для селфи...Или все это понты? Так и за Андрюшей придут скоро"Тополі - волю", - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана - Цензор.НЕТ 5499
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А за Порохом як це білєцькє своїх тітушок гоняло! Мабудь беня з аваком грошиків не підігнали!(
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Не сци, сірожа, скоро виведе - і поженуть твого пріпідзєнта аж до самого ростову.
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Гонялка не выросла,восьмипроцентное меньшинство.Хрюкнул, и в стойло!
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Мерзото жидозелена, порох - такий же зрадник, як і твій зю. Вас - жалюгідна купка, тому поженемо, будь спок.
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Думаю и в консульствах во Львове,Луцке,Одессе,Харькове,и тд будет горячо.Перестарались пшеки ...
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простіше сказати - обісрались ляхи
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Зловтішаюся.
Ці патрідіоти Порошенка мочили-мочили, мочили-мочили, все їм було не так!
Ну і як вам тепер? Збулася мрія ілдіотів?
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Это где это посольство, возле Золотых ворот?
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Ляхам потрібно щоб ***** стояло під Варшавою ! "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 3437
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Это твоему шуту моникеЗеБенской нужно
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Россия не имеет право объявлять в розыск украинца который если и воевал зато на своей территории,а русских он не мог убивать,ведь их там нет .Спалились путинцы
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рейсу PLF101 , который в 2010 не долетел в Смоленск .поляки не хотели склонить головы ?
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киллера нанятого фсб для убийства Мазура .обезвредило СБУ...на Цензоре есть статья .там киллеру фсб дало вместо бабок бус фольцваген транспортер Т5 за выполнение убийства
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рогаті усюди падли влазять, патріоти України їм не те, виродки кляті!!!!
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Український консул вже поспілкувався з затриматим у Польщі за запитом Росії заступником УНА-УНСО Ігорем Мазуром.
Про це повідомила у Facebook депутат "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.
Правова допомога надається українською стороною, зазначила вона.
"Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Росія використовує саме Інтерпол та переслідує українських захисників. Жодного разу польська сторона ще не видавала украінців Росії. Але сьогодні та найближчими днями ми маємо зробити все, щоб цього й не сталося. Нам потрібно всім об'єднувати зусилля, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну", - написала Фріз.
Депутат додала, що вона окремо звернулась до депутатів Польського сейму щодо неприпустимості дій Росії по відношенню до украінців.
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Кілька хвилин тому я написав повідомлення:
"Акцію підтримую!" і лайками відгукнулося шестеро людей.
У мене зразу виникає запитання до націоналістичних організацій:
Що заважає вам зробити те саме, що я зробив, але вказати де і коли збиратися?
Особисто я прийду.
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воевал наемником в чужом государстве- пусть теперь отвечает по полной до пожизненного- правильно задержали и надо срочно выдать его россии
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Запам"ятайте, поляки такі ж вороги, як кацапи !!!
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Сумніву ніколи не було, я з Ів.-Фр. обл. Пацаном був в 60 -ті, ще жили старі люди які Австро-Угорську імперію памятали, при Польщі жили. Австрія це була демократична монархія, гноблення інших національностей не було, з царської Росії втікали на Галичину. От при Польщі сильно гнобили особливо українців - хотів чогось досягти то переписувався на польське прізвище і міняв віросповідання на римо-католицьке. Короче окупанти, як мадяри в Закарпатті, як румини на Буковині.
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Дурний тебе піп хрестив, недовчений хлопче під ніком Бандерівець.
Перш ніж звинувачувати в чомусь когось, розберися, хто ти такий.
Якого ти роду?
Хто твої батьки? Діди? Прадіди?
А якщо виявиться, що твоя мама полячка?
Застрілишся?
Не потрапляй мені на очі!
І не ганьби бандерівців своїм ніком, гнилий заробітчанин.
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Роман Кулик12 хв. ·


Щодо затримання ветерана Ігора Мазура:
Віце-спікер Сейму Польщі Małgorzata Maria Gosiewska на своїй сторінці у фейсбуці заявила, що Мазура ні в якому разі не передадуть росіянам. Але полякам доведеться пройти по стандартній процедурі - себто через розгляд ордеру Інтерполу в суді 12 листопада. Там російську заявку і відфутболять. Але реакція на це затримання з боку суспільства правильна - у контексті прецеденту Віталія Марківа, затримання учасників російсько-української війни у Європі заслуговує на серйозну реакцію.
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Дивно що касаби ще не висунули звинуваченнь про "участь" його прадіда у взятті Москви у складі армії Наполеона.
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Пікет під стінами консульства Польщі у Львові. Наживо

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Поляки вороги України, поляки стали на сторону Путіна !!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПРОВОКАТОР під ніком Бандерівець
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Та припини істерити! Ще ніхто нікого не віддавав нікуди! Офіційні від Польщі вже сказали що цього не буде. Треба кацапам та Інтерполу потанцювати бюрократію та показати середній палець! Чого ти репетуєш як тебе ріжуть все одно..?
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Ну как бы тут всё понятно,що Тополi волю.Але не понятно,чому Рашка,использует Международную институцию Интерпол,когда сама забивает болт на международные приговоры судов "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 3611
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Как нефть спасла китов от истребления

Нефть в случае с москалями,да и со всеми диктаторскими сырьевыми режимами-это китовый жир "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 7565
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пора отключать камуняк от интерпола
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если не утрясется то проблемки начнутся в Украине тоже поляки есть ? и в Смоленске их части есть с 2010 года
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Вони вже набирають оберти такі "проблемки" тільки про них мовчать!
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Чего Тополя этот делал в Польще? Работу искал? Или может на шпиль костела ездил смотреть?
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Ванька, ён ў Польшчу паехаў па афіцыйнаму запрашэнню маршалка з правоў чалавека. А ты чаму сваёй трохКАЛорнай анучкі саромішся, ванья?
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А не слабо пуйлу американських солдатів і генералів подати в інтеррозшук за розпотрошених в Сирії вагнерівців та "іхтамнєтов", турецького аса що збив "заблудившегося росіянського сокола" ? А Україну можна та ще й в Польщі, "енергодолари решают всьо"
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Дурні, розходьтеся. Поляки просто виконали процедуру. Ліпше б так оперативно ви реагували на блаЗЄнську капітуляцію. Бо ваша "акція" -- жалюгідне видовище. Країна капітулює, а ці блазні ходять до польської амбасади "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана - Цензор.НЕТ 5657
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Как то слабенько акция проходит, без огонька.Надо бы машины представителей дипкорпуса фекалиями облить,стекла в посольстве разбить,стены говном расписать, покрышки возле входа поджечь.Что бы поляки сразу поняли что шутки кончились и надо отпускать задержанного Тополя немедленно.Во избежание так сказать...
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Где то в это время "задумчиво бибикнула" Тесла.
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Не. Где акция украинских рабочих в самой польше? Ссыкотно или ссыкотно?
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