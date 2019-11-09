 "Тополі - волю", - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсул Украины в Люблине постарается взять задержанного на границе ветерана Мазура на поруки















































Фото, видео - Олег Богачук

Также читайте: РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков

Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.