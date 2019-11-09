 "Тополі - волю", - под посольством Польши в Киеве проходит акция в поддержку задержанного ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, Игорь Мазур (позывной Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.
Щось занадто це розносять по ефірам...
Хто режисер цього кіна?
mig også!
hvad en tilfældighed!
я говорю,верим,сами тамошние..
А в данном случае такая странность - вице маршал пригласил Мазура, и его схватили.
Сцуки ляхи!
Но вопрос надо ставить классически: Или вы нам отдаёте нашего Гражданина и Человека -- или мы отзываем нашего посла... ...на долгие и нудные консультации...
...так думаю...
Ці патрідіоти Порошенка мочили-мочили, мочили-мочили, все їм було не так!
Ну і як вам тепер? Збулася мрія ілдіотів?
..
Про це повідомила у Facebook депутат "Європейської Солідарності" Ірина Фріз.
Правова допомога надається українською стороною, зазначила вона.
"Слід зазначити, що це не перший випадок, коли Росія використовує саме Інтерпол та переслідує українських захисників. Жодного разу польська сторона ще не видавала украінців Росії. Але сьогодні та найближчими днями ми маємо зробити все, щоб цього й не сталося. Нам потрібно всім об'єднувати зусилля, щоб Ігор Мазур повернувся в Україну", - написала Фріз.
Депутат додала, що вона окремо звернулась до депутатів Польського сейму щодо неприпустимості дій Росії по відношенню до украінців.
"Акцію підтримую!" і лайками відгукнулося шестеро людей.
У мене зразу виникає запитання до націоналістичних організацій:
Що заважає вам зробити те саме, що я зробив, але вказати де і коли збиратися?
Особисто я прийду.
Перш ніж звинувачувати в чомусь когось, розберися, хто ти такий.
Якого ти роду?
Хто твої батьки? Діди? Прадіди?
А якщо виявиться, що твоя мама полячка?
Застрілишся?
Не потрапляй мені на очі!
І не ганьби бандерівців своїм ніком, гнилий заробітчанин.
Щодо затримання ветерана Ігора Мазура:
Віце-спікер Сейму Польщі Małgorzata Maria Gosiewska на своїй сторінці у фейсбуці заявила, що Мазура ні в якому разі не передадуть росіянам. Але полякам доведеться пройти по стандартній процедурі - себто через розгляд ордеру Інтерполу в суді 12 листопада. Там російську заявку і відфутболять. Але реакція на це затримання з боку суспільства правильна - у контексті прецеденту Віталія Марківа, затримання учасників російсько-української війни у Європі заслуговує на серйозну реакцію.
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Поляки вороги України, поляки стали на сторону Путіна !!!
ПРОВОКАТОР під ніком Бандерівець
Нефть в случае с москалями,да и со всеми диктаторскими сырьевыми режимами-это китовый жир