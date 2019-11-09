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Все про:операция Объединенных сил (1779) разведение сил (75) Петровское (19)

 В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

Плановое разведение сил и средств началось на следующем участке - в Петровском Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представители НВФ "ДНР" и защитники Украины обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы "ЛНР" угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"

Украинская сторона была готова начать разведение в пятницу, 8 ноября. Но противник сорвал этот процесс, не сообщив о готовности к разведению. Поэтому дату разведения сместили на полдень субботы, 9 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/v3158734
 
   
 Топ комментарии
 
Развод Украины Хуйлом продолжается...
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Ниже приводим полный текст обращения украинского защитника:


Послушайте меня... Выйдите!
Да, выйдите из дома, когда пойдет дождь или засыплет землю снегом. Возьмите с собой немного вещей и идите в поле.
Выкопайте себе яму. Выдолбите в мерзлой земле, накройте крест-накрест стволами пихт, насыпьте сверху земли. Похоже на могилку?
Это называется Блиндаж.
Живите в нем. Да, прямо сейчас. Вам повезет, если не зальет водой, как кроличью норку. Потому что если зальет - должны постоянно вычерпывать воду.
И повезет, если не мороз. В таком случае попросите добрых людей, которых мы называли Волонтерами, привезти вам буржуйку.
И лекарств.
Живите в этой яме. Колите дрова, готовьте кашу, только не высовывайтесь. Потому что есть другие люди, которые должны вас убить.
Правда, весело?
Эти люди будут стрелять в вас с самого разнообразного оружия, начиная с АК и заканчивая "Буратинкой", который может сделать из вашего блиндажика пятиметровую воронку; разбрасать бревна на двести метров, а вас самих превратить в кровавую пыль.
Но не обращайте внимания. Живите обычной жизнью. Вам дадут бронежилет, автомат и патронов, чтобы не так страшно было.
Не переживайте. Будут дни, когда у вас не будут стрелять. И вы сможете размочить в подогретой водичке полотенце и обтереться ним, собирая из тела запах застоявшегося пота, болотистой сырости, запекшейся крови ...
Живите в этой яме несколько месяцев подряд. Забудьте, что такое электричество, телевизор, компьютер с его игрушками. Единственной вашей утешением будет книга (если додумались ее прихватить); единственной игрушкой - охота на мышей, которые переводят ваши скудные продукты.
Ночью крепко не спите. Упаси Бог! Вы должны услышать, когда подкрадется ДРГ, чтобы перерезать вам горло. Не пропустите этот интересный момент. Будет весело!
И днем ​​не спите. Надо работать.
Не обращайте внимания, что будете жить, как бомж. Иначе нельзя, сколько бы у вас денег не было. Такие условия. Если повезет, то сможете жить в заброшенном доме. Но не советую. Там к вам легче подобраться.
В блиндаже хоть какой-то шанс выжить.
Поживите так хоть немного...
Сделайте это ради тех, кого вы любите. Заплатите эту цену, чтобы они могли спать мирно, в тепле и тишине.
"Перед тем, как меня судить, обуйтесь в мои берцы, пройдите мой путь, взбейте ноги..."
Почувствуй-ТЕ то, что чувствовали другие.
И запомните: Я ВАС ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛ!
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Убило речи офицера, который рассказывает как он разминирует линию фронта между окупантами и Украиной и посеет там соняшник. Все таки правильно что Зештанмаер запретил в Киеве военный парад етой армии. Офицер который с восторгом еле сдерживая улыбку рассказывает как они отступили в поле оставив оркам населенные пункты с людьми нах. не нужен со своим парадом дезертиров в Киеве.
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Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник угрожает после разведения войск ввести в Золотое свою "милицию".
"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - заявил Пасечник.

Вы себе отдаете отчет в том, что будет с украинцами в серой зоне???!!!
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Всё будет нормально с украинцами, потому как по идиотским сценариям какого-то там Тейлора, который для нас никто, Украина действовать не собирается.
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"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие".
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Энтузиазм главного Разводилы зашкаливает. Видимо квартира в Лондоне успокаивает сученка.
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Істерики порохосмоктунчиків - як бальзам на душу. У Петрівському почалося розведення сил, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6677
Значить - все відбувається вірно.
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якщо вата радіє - отже не все так добре для України.
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Разведение уже идет!! Билецкий ты трус!!!
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Он тоже артист, который 10 лет назад топил за "рюзьке мир" и воссоединение на правах конфедерации.
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Если честно разведение по 1 км в разные стороны этого мало, от мин и снарядов не поможет.
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Нет слов..Сегодня умер в больнице один из вчерашних раненых..
Эта кровь на тебе зебоба,люди пришли защищать Украину,а ты мразь сдаешь украинские земли ,политые кровью , оккупантам.
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В телепространстве главная тема-отступление украинских войск со своих позиций. Происходит ли отход войск противника - абсолютно не ясно.
Это естественные последствия совершенной профанации геополитики, обороны и национальной безопасности. Это результаты происшедшего в 2019 году реванша антиукраинских олигархов, замаскированного под «демократическую революцию. Да, это реакция малороссов, все ценности которых сводятся к банальному «аби були гроші да харчі хороші» Им пообещали и то, и другое в большом количестве, но они не получат ни первого, ни второго. И пока малороссы в тылу осуществляли свой переворот под руководством олигархов, украинцы на фронте, обливались кровью, защищали страну. Но вот пришла их очередь получить удар в спину. То, что отвоевали большими жертвами, теперь по приказу с Банковой нужно оставлять. Действующая власть демонстрирует полное отсутствие стратегического, да и просто ответственного мышления. Армия деморализована действиями высоких начальников.
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капутыляция! зрада! отступление! сепары идут! сдали страну! ещё парочку! примус! абырвалг!
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мне феназепам не нужен, у меня здоровье в порядке. а ты не пропускай приема феназепама.
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Та за такі "двіжняки" ху№ло все підпише в Нормандському форматі, ще й Крим віддасть ! І пустить скупу сльозу.... Головне, щоб "встєча састаялась " ! Так, зейобіки ?!!!!!!!!
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Пипец, укр на суржике кое как ОБСЕ что-то обесняет объясняет. *****, переходи на ру сский
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