 В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представители НВФ "ДНР" и защитники Украины обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

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Украинская сторона была готова начать разведение в пятницу, 8 ноября. Но противник сорвал этот процесс, не сообщив о готовности к разведению. Поэтому дату разведения сместили на полдень субботы, 9 ноября.