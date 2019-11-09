 В Петровском началось разведение сил, - штаб ООС. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", представители НВФ "ДНР" и защитники Украины обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения.
Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.
Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.
Разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.
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Украинская сторона была готова начать разведение в пятницу, 8 ноября. Но противник сорвал этот процесс, не сообщив о готовности к разведению. Поэтому дату разведения сместили на полдень субботы, 9 ноября.
"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", - заявил Пасечник.
Вы себе отдаете отчет в том, что будет с украинцами в серой зоне???!!!
Значить - все відбувається вірно.
Эта кровь на тебе зебоба,люди пришли защищать Украину,а ты мразь сдаешь украинские земли ,политые кровью , оккупантам.
Это естественные последствия совершенной профанации геополитики, обороны и национальной безопасности. Это результаты происшедшего в 2019 году реванша антиукраинских олигархов, замаскированного под «демократическую революцию. Да, это реакция малороссов, все ценности которых сводятся к банальному «аби були гроші да харчі хороші» Им пообещали и то, и другое в большом количестве, но они не получат ни первого, ни второго. И пока малороссы в тылу осуществляли свой переворот под руководством олигархов, украинцы на фронте, обливались кровью, защищали страну. Но вот пришла их очередь получить удар в спину. То, что отвоевали большими жертвами, теперь по приказу с Банковой нужно оставлять. Действующая власть демонстрирует полное отсутствие стратегического, да и просто ответственного мышления. Армия деморализована действиями высоких начальников.