 "Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль после оглашения вердикта суда в Гааге.
"Суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации и не просто отклонил, а отклонил, иногда, полностью единогласно. Это решение позволяет нам двигаться дальше и доказывать всему миру факты нарушения Российской Федерацией международного права... Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушения прав человека", - сказала Зеркаль.
Видео Радио Свобода
В данном случае Лавров заявил,что когда суд выслушает мнение России,то отклонит все иски Украины к России.Устав ООН тоже несовершенен.Например есть принцип согласия сторон.Возможны и другие варианты.Например своё толкование договоров.Или одностороннее заявление о признании обязательным выполнять решение суда.Кстати таких заявлений членов ООН всего 72 с кучей оговорок.Это заявление можно отозвать.Так что РФ скорее всего словоблудием или шантажом опять,как это не прискорбно,никаких решений не выполнит ни при Зеленском, ни без него.Недаром Лавром полностью уверен в развитии событий.