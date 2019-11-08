 "Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль после оглашения вердикта суда в Гааге.

"Суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации и не просто отклонил, а отклонил, иногда, полностью единогласно. Это решение позволяет нам двигаться дальше и доказывать всему миру факты нарушения Российской Федерацией международного права... Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушения прав человека", - сказала Зеркаль.

Видео Радио Свобода

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России