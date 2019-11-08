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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Крым (22058) Россия (74233) Зеркаль (223) Международный суд ООН (99)

 "Суд полностью отклонил все возражения РФ. Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права", - Зеркаль о решении суда ООН. ВИДЕО

Международный суд ООН отклонил все возражения РФ в делах по дискриминации в аннексированном Крыму, и Россия впервые ответит за нарушение международного права.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль после оглашения вердикта суда в Гааге.

"Суд полностью отклонил все возражения Российской Федерации и не просто отклонил, а отклонил, иногда, полностью единогласно. Это решение позволяет нам двигаться дальше и доказывать всему миру факты нарушения Российской Федерацией международного права... Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и за нарушения прав человека", - сказала Зеркаль.

Видео Радио Свобода

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международный суд ООН признал наличие юрисдикции рассматривать спор Украины против России

Источник: https://censor.net.ua/v3158653
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошая тетка. Ей бы министром...
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зато кацапы перестануть трандеть "где ваши доказательства"
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надо еще чтоб росию из ОНН и прочих УВАЖАЕМЫХ организаций ПОПЕРЛИ !!! сволоча они там ВСЕ !!!
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Пупкин все эти решения проигнорирует, словно их и не было. Единственное что могло бы его достать это крупные штрафы с конфискацией объектов в других странах. Но это вряд ли.
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Пока есть такие же объекты у них в РФ они не чего не конфискуют,так как потеряют больше
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Позовами в міжнародні суди Українська держава відкрила новий дуже перспективний фронт боротьби з агресором. Суд ООН, своїм рішенням про підсудність, наніс шокуючий удар по міжнародному престижу Кремлівських гопників. Приблизно через рік розпочнеться судовий процес. Якісна підготовка командою нашої чарівної О.Зеркаль доказової бази винуватості Росії вселяє надію на повне задоволення претензій. Росія змушена буде виконати рішення суду ООН. Це нанесе відчутний удар по економіці держави. Його відлуння відчують всі верстви населення. Громадяни-прихильники ідеї "великодержавія," частина "закоханих" в царя-Путіна і обдурених його пропагадою, побачать, що в ОРДЛО не громадянська війна між українцями, а проплачений урядом Росії злочин проти суверенної держави, за який потрібно відповісти сумами в сотні міліардів коштів.
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Росія буде відповідати за злочини проти України....але не при зеленому йолопу...наміснику кремля.
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Елену Зеркаль в президенты! это уже не первая её победа над расеей, а Зеленский на её фоне и в правду шутом выглядет......
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Вообще то уже было решение морского трибунала по поводу украинских моряков и кораблей.Россия ответила,что она не считает,что это в компетенции трибунала.Плюнула и размазала на это решение.В итоге моряков поменяли.
В данном случае Лавров заявил,что когда суд выслушает мнение России,то отклонит все иски Украины к России.Устав ООН тоже несовершенен.Например есть принцип согласия сторон.Возможны и другие варианты.Например своё толкование договоров.Или одностороннее заявление о признании обязательным выполнять решение суда.Кстати таких заявлений членов ООН всего 72 с кучей оговорок.Это заявление можно отозвать.Так что РФ скорее всего словоблудием или шантажом опять,как это не прискорбно,никаких решений не выполнит ни при Зеленском, ни без него.Недаром Лавром полностью уверен в развитии событий.
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