 Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесс признания ПЦУ всем мировым православием, - Порошенко о решении Александрийского Патриарха. ВИДЕО

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ход истории не остановить! Вскоре после решения Элладской Церкви Православную Церковь Украины признал Александрийский Патриархат. Это – один из древних Патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарны Александрийской Церкви, Константинопольской Церкви-Матери, Элладской Церкви и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление Украинской Церкви", – подчеркнул Порошенко.
"Независимая Православная Церковь Украины делается сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признания всем мировым Православием после того, как в начале этого года Его Святейшество Патриарх Варфоломей даровал нам Томос. Дальше – будет", – убежден Порошенко.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
Все верно.
Только сейчас какой-то местный дурачок вроде вЯликой исландии сюда прибежит и скажет: "какой дуэт? Они же не поют". Тяжело, когда мозг ни в обороты речи, ни в сарказм не может.
Во-вторых, почему 142 года Мокшанское православие вообще не признавалось за христианство до династийных махинаций и подложных писем?
1. Не есть власть, ежели не от Бога.
или
2. Вся власть от Бога.
Уже его достижения видим, безвиз с Монголией, например!
Патриот? Так иди и помогай фронту, а не участвуй в политических акциях, в которых не в зуб ногой, но твои повыдыри знают что делают для того, чтобы рейтинги у националистов были на нулевом уровне, чего добились и беларуские, точно такие же "националисты".
Как герус, сдает интересы Украины, на благо путину и продвигает интересы бени?
Ну признали пцу,а дальше,что?
Что ж вы ЦН не все мысли великого Порошенко печатаете, агентыкремля, что ли
Вот и я не знаю, что ещё думает великий Петр о других событиях. ЦН же умалчивает! 😁
И вообще кто такой дезертир?
Так никто не виноват, что мыслей у припизидента янелох, вообще нет))