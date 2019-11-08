 Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесс признания ПЦУ всем мировым православием, - Порошенко о решении Александрийского Патриарха. ВИДЕО

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ход истории не остановить! Вскоре после решения Элладской Церкви Православную Церковь Украины признал Александрийский Патриархат. Это – один из древних Патриархатов, второй после Вселенского. Мы благодарны Александрийской Церкви, Константинопольской Церкви-Матери, Элладской Церкви и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление Украинской Церкви", – подчеркнул Порошенко.

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"Независимая Православная Церковь Украины делается сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признания всем мировым Православием после того, как в начале этого года Его Святейшество Патриарх Варфоломей даровал нам Томос. Дальше – будет", – убежден Порошенко.