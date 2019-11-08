 Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки.
Видео телеканал НАШ
Министр подчеркнула, что необходимо работать над мотивацией и развитием педагогов. Конечно, важным в этом вопросе является финансовое обеспечение учителей. По словам чиновника, повышение зарплат учителей будет происходить постепенно. Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом Министр подчеркнула, что в следующем году в Государственный бюджет заложено почти 10 млрд грн дополнительно на индексацию заработных плат и повышение выплат отдельным категориям.
"Мы решили поддержать молодых учителей. Это те, кто чаще всего получает меньше. Поэтому в следующем году хотим дать одноразовое вознаграждение в форме 10 минимальных прожиточных минимумов почти 75 тысячам украинских педагогов ", - сообщила Анна Новосад.
К слову, отдельно лучшие учителя по результатам сертификации получат 20% надбавки.
В планах Министерства демонополизация повышения квалификации педагогов. В частности, государство признает негосударственные курсы. Кроме того, будет введен институт супервизоров - морально-психологическое сопровождение, поддержка педагогов, в частности, в реформе НУШ.
може ця Нова де Сад рассчитает бюджет как на 2400 прожить и сюды выложит
зеленая влада продолжает Геноцид
Согласен заплатить деньги, кто даст пруф, где Зеленский обещает 4000 евро зарплату учителям.
А в тебе горопахо грошей вистачить?
Якщо ні - на, користуйся безкоштовно...
Зеленський. Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $
Дія перша. Вчора на відео зустрічі з Зеленським «експерт» Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в 4 тисячі доларів на місяць достатньо 200 мільйонів доларів на рік. Головний освітній «експерт команди Зе» Сергій Бабак підхопив: «Це абсолютно не є фантастикою, це абсолютно реальні цифри». Сам Зеленський слухав і радісно кивав. Проблема, звичайно, в тому, що якщо 450 000 українських вчителів помножити на 4000 доларів зарплати, то цифра 200 мільйонів на рік ніяк не складається - виходить 1.8 мільярди доларів на місяць чи більше 21.5 мільярдів на рік. «Експерти» так поспішали почати реформувати освіту, що забули вивчити шкільну арифметику. А кандидат в президенти не помітив помилку в 100 разів (!) в простих розрахунках. Відео поспіхом видалили з YouTube.»
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
Зеленский такого не говорил - поэтому и платить я не буду.
чтоб твои дети под машину попали
Не благодарите! Офмциально от команды зеленского
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
Зеленский с самого начала сказал, что он: «НИКОМУ, НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ.»
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
в гугле вас забанили?
и, еще,
и еще раз,
тебе ПРУФ про $4000 учителям:
https://nv.ua/ukr/opinion/tragikomediya-v-troh-diyah-pro-zelenskogo-ta-osvitu-50011016.html
и, еще,
и еще раз,
Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.
ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
Супервайзер это- надзиратель, как я понимаю. Интересное нововведение... он будет с плетью, надеюсь?
виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.
ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
14 марта, 22:02/ Большинство жаловалось что Порошенко алкоголик и заменило его наркоманом.
- вместо того, чтобы проводить занятие с детьми - залипаем в смартфон
- вместо того, чтобы следить за безопасностью детей во время активных игр - залипаем в смартфон
- вместо составления планов работы - списываем у опытных воспитателей, т.к. некогда будет залипать в смартфон.
И этому чуду 10 зарплат в качестве премии?? Оно на работе работает пока ему есть надбавка как молодому специалисту, в течение двух лет. А потом увольняется.
В то время как воспитатель со стажем работы зарабатывает как уборщица в этом же детском саду. Ставка - даже меньше чем минимальная зарплата. О чем вы говорите, какие повышения и надбавки! г. Днепр.
Держава яка не виділяє кошти на освіту в кінцевому результаті буде витрачати кошти із бюджету на:
а) тюрми!
б) на поліцію!
в) і на армію, бо в кінцевому результаті загниває і розвалюється, що і доводить Крим і Лугандон, бо там україноцентричної освіти абсолютно не було!
Нацгвардия больше армии
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новосад_Ганна_Ігорівна
Будучи стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса) вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій.[5]
Щодо України кваліфікація нуль.
Точно ліквідатор.