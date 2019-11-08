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 Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад. ВИДЕО

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что повышение зарплат учителей будет происходить постепенно. Новая система оплата труда для педагогов будет введена до 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки.

Видео телеканал НАШ

Министр подчеркнула, что необходимо работать над мотивацией и развитием педагогов. Конечно, важным в этом вопросе является финансовое обеспечение учителей. По словам чиновника, повышение зарплат учителей будет происходить постепенно. Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом Министр подчеркнула, что в следующем году в Государственный бюджет заложено почти 10 млрд грн дополнительно на индексацию заработных плат и повышение выплат отдельным категориям.

"Мы решили поддержать молодых учителей. Это те, кто чаще всего получает меньше. Поэтому в следующем году хотим дать одноразовое вознаграждение в форме 10 минимальных прожиточных минимумов почти 75 тысячам украинских педагогов ", - сообщила Анна Новосад.

К слову, отдельно лучшие учителя по результатам сертификации получат 20% надбавки.

В планах Министерства демонополизация повышения квалификации педагогов. В частности, государство признает негосударственные курсы. Кроме того, будет введен институт супервизоров - морально-психологическое сопровождение, поддержка педагогов, в частности, в реформе НУШ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158613
 
 
 Топ комментарии
 
Обіцяного ж 3 роки чекають... Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 8413
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Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 6715 Maks Kolorto
Согласен заплатить деньги, кто даст пруф, где Зеленский обещает 4000 евро зарплату учителям.
А в тебе горопахо грошей вистачить? Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 3635

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Зеленський. Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $

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Зєленці - такіж підрілли як і паперєдніки і попередники папередніків. Коли вчитель буде йти на пенсію,він із здивуванням виявить, що його праця на півтори ставки менша за середню зарплату по Україні.
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Зєленці - такіж підрілли як і паперєдніки і попередники папередніків. Коли вчитель буде йти на пенсію,він із здивуванням виявить, що його праця на півтори ставки менша за середню зарплату по Україні.
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знакомая учительница получила пенсию аж 2400
може ця Нова де Сад рассчитает бюджет как на 2400 прожить и сюды выложит
зеленая влада продолжает Геноцид
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Согласен заплатить деньги, кто даст пруф, где Зеленский обещает 4000 евро зарплату учителям.
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Maks Kolorto
Согласен заплатить деньги, кто даст пруф, где Зеленский обещает 4000 евро зарплату учителям.
А в тебе горопахо грошей вистачить? Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 3635

Якщо ні - на, користуйся безкоштовно...

Зеленський. Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $

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На какой секунде видео он обещает 4000? Так и говорит "Я обещаю учителям 4000" или были другие слова?
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Зеленский такого не говорил - поэтому и платить я не буду.
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Maks Kolorto - ты такой же брехун, как и твоя королева - Вазелиновая Моника!!! Съехал по тупому)))))
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Так пруф есть, как Зеленский обещал 4000, небрехун? Или ты только обзывать людей можешь?
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«Освітні експерти» Зеленського проти арифметики - трагікомедія в трьох діях.
Дія перша. Вчора на відео зустрічі з Зеленським «експерт» Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в 4 тисячі доларів на місяць достатньо 200 мільйонів доларів на рік. Головний освітній «експерт команди Зе» Сергій Бабак підхопив: «Це абсолютно не є фантастикою, це абсолютно реальні цифри». Сам Зеленський слухав і радісно кивав. Проблема, звичайно, в тому, що якщо 450 000 українських вчителів помножити на 4000 доларів зарплати, то цифра 200 мільйонів на рік ніяк не складається - виходить 1.8 мільярди доларів на місяць чи більше 21.5 мільярдів на рік. «Експерти» так поспішали почати реформувати освіту, що забули вивчити шкільну арифметику. А кандидат в президенти не помітив помилку в 100 разів (!) в простих розрахунках. Відео поспіхом видалили з YouTube.»
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ПРУФ на что? На слова Зеленского "Обещаю 4000"? Были такие ЕГО слова?
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Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.

ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
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Maks Kolorto
Зеленский такого не говорил - поэтому и платить я не буду. Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 3447

Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 7776

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Это сказал Зеленский, после того как зарплаты в 4000 пообещал?
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Maks Kolorto - зайди в ОПу ЗЕ за премиальными, а то конец рабочего дня у вазелиновой банды, можешь не успеть шаурмы купить)))
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Ылита нации? Ясно..
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...вася, ты, походу, трудовик в занюхинской средней школе? Только этим можно объяснить твою тупость... Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 9402
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Ынтылыгеция 8%-ная гоп-стопная из подворотни ))
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Вот и познакомились, Ынтылыгеция, а я Топ Ган... Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 5395
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Так и тарифы снижать не обещали. Герус же сказал потом, что презЕдент пошутил. Пруфы на это даже дохлый найдет

Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 2982
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Он вообще ничего не должен. Всего хорошего. ДБ (с)
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20% надбавки для кращих це непогано! Бо вчителі, як і інші професії, бувають різні і не треба їх усіх рівняти
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"Лучшие учителя" по какому принципу будут объявлены лучшими?
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Вы на фотку гляньте. Я бы этому педагогу обязательно надбавку назначил. И записался, на внеклассные индивидуальные чтения.
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Неффф! ...Котиків твоїх доглядати хто буде !? Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 2289
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мерзотнику от какой минимальной ставки идет осчет от 50 долларов
чтоб твои дети под машину попали
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вони самі себе рівняють. скажи де на їхньому форумі, що вони дурні, так упряжуться і ті, хто себе такими не вважають. но стадний інстінкт робить своє.
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Так утверждайте сразу на 2024 чтоб не вам исполнять. Зробили їх разом 😁
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в каком смысле "не вам исполнять" в 2024?
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А Вы в 24 опять за этих ипланов проголосуете или намек что выборы у нас закончились как в кацапии?
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Проголосуют украинцы. Ты что то имеешь против украинцев, кацап?
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Кацап? 😂Ну прям вообще мощный аргумент. Проголосуют то украинцы, но прелесть демократии в том что дураков подавляющее большинство, а их обмануть проще чем подчинить умных. (Черчиль) Надеюсь осилишь, если нет смотри басни из теслы и сепара Сивуху.
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...не все преподы доживут до $4000... Жди-ТЕ... Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад - Цензор.НЕТ 1926
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4000 никто и не обещал.. это вияв хвороблывои уяви порохосранив.
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"от команды зеленского"???? Э, не батенька - ты мне ссылку дай на обещания Зеленского про зарплату в 4000! Такие имеются?
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Прочитал. Где написано, что Зеленский обещал 4000? Скрин сделать можешь?
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Морозишься?
Зеленский с самого начала сказал, что он: «НИКОМУ, НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ.»
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Ипацца-всрацца! Навасат, не школьными учителями начинается и заканчивается система образования, овца ты тупорылая.
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Какой идиот обещал зарплаты в 4000 - ссылка есть?
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И что там? Как он конкретно обещает, дословно? : "Я обещаю по 4000 евро учителям" ил были другие слова? Какие конкретно?
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Так Зеленский обещал или кто-то другой?
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зараз спостерігається тенденція, коли вчителем заробити можна гемор та невдоволених батьків а працівником приватного дитячого садочка - 15000 - 17 000
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с ускорением эмиграции скоро такие садки позакрывают
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Та на минималку их ,привыкли бабки получать на шару ,днём пусть учат ,чему смогут а ночью на вокзал вагоны разгружать ..
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Пруф на обещание зарплаты в 4000 существует?
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Еще раз спрашиваю: Как он конкретно обещает, дословно? : "Я обещаю по 4000 евро учителям" ил были другие слова? Какие конкретно? Вы понимаете, что по вашему запросу выдается видео с заголовками написанными обычными пользователями? Еще раз, дословно процитируйте, как Зеленский обещал 4000.
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Еще,
и, еще,
и еще раз,

Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.

ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
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Та не трудись Зеленый дятел пережовывает говно и говорит,что это неффкусный парахаботский шекалат
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Кроме того, будет введен институт супервизоров Источник: https://censor.net.ua/n3158613
Супервайзер это- надзиратель, как я понимаю. Интересное нововведение... он будет с плетью, надеюсь?
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Персонаж мультика обещает пенсии и зарплаты? Ты в своем уме?
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Володя, ти? Ти чого присіпуєшся по 100 разів з своїми питаннями і вимогами? Сам презом захотів стати. А теперка пруфи якісь треба? Звикай, тебе полюбили один раз і ненадовго. Поматросились з тобою і скоро кинуть.
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Говно петя ты? Привыкай. Тебе и твоему порохоботовскому кодлу в этой жизни больше ничего не светит. Кроме неба в клеточку.
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Олександр Чубатенко розповів, що за його розрахунками для
виплати українським вчителям зарплати в $4 тис. на місяць достатньо $200 млн на рік.

ГДЕ ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, ПРИДУРЬ?
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Зеленский сделал важное заявление по зарплатам украинцев: «4000 долларов»
14 марта, 22:02/ Большинство жаловалось что Порошенко алкоголик и заменило его наркоманом.
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зебильне уже просто срут в рот!а они чавкают и визжат! 'ух как вкусно!еще давай'
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До 2023 року вчителів не залишиться
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Пример молодого учителя дошкольного образования в детском саду:
- вместо того, чтобы проводить занятие с детьми - залипаем в смартфон
- вместо того, чтобы следить за безопасностью детей во время активных игр - залипаем в смартфон
- вместо составления планов работы - списываем у опытных воспитателей, т.к. некогда будет залипать в смартфон.

И этому чуду 10 зарплат в качестве премии?? Оно на работе работает пока ему есть надбавка как молодому специалисту, в течение двух лет. А потом увольняется.

В то время как воспитатель со стажем работы зарабатывает как уборщица в этом же детском саду. Ставка - даже меньше чем минимальная зарплата. О чем вы говорите, какие повышения и надбавки! г. Днепр.
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Шо?! 4000 баксов Ше чотрири роки ждати?! Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 5393 Так тоді ж зебіли вже порозбігаються, млятЬ Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 3696
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Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 7944так эпоха бедности еще в апреле закончилась вроде? Нова система оплати праці для педагогів буде введена до 2023 року, - Новосад - Цензор.НЕТ 7944лишнехромосомцы с зебилами-одного поля урожай...
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Ну все освіті кришка із такими рехворматорами!!!
Держава яка не виділяє кошти на освіту в кінцевому результаті буде витрачати кошти із бюджету на:
а) тюрми!
б) на поліцію!
в) і на армію, бо в кінцевому результаті загниває і розвалюється, що і доводить Крим і Лугандон, бо там україноцентричної освіти абсолютно не було!
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а щас разве не так
Нацгвардия больше армии
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Номінально я викладач вищої школи в пятому поколінні. Зробив все щоб традиція вмерла разом зі мною. Сьогодні бути відповідальним викладачем ВУЗу означає бути не просто бідним, а вбогим і загнаним. 12 років назад довелось прочитати студентам курс "пенсійна справа" і лише тоді я нарешті усвідомив що чекає на мене та мою родину в Україні якщо чесно працювати до пенсії. Полишив викладання. Не жалкую. Сьогодні я заробляю значно більше професора провідних вузів України, маю досить багато вільного часу і мені взагалі не потрібна пенсія, бо маю сталий прибуток з оренди нерухомості. Теща має 44 роки викладацького стажу і пенсію 2700 гривень і якби ми з дружиною не допомагали то її доля була б не просто сумною, а трагічною. Мій батько викладав до 65, а в 67 помер. Тепер на пенсію з 65 при завантаженності в 900 годин (в Британій професор має максимум 120) і це при смертності чоловіків в країні в 62 роки?! Ідуть вони лісом з такими реформами... А школа вже здохла - це притулок нещасних які згодні бути рабами обставин або не здатні наважитись взяти своє життя у власні руки. Щось типу богодільні... навіть на нормальне харчування не заробляють...
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Анна Новосад
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новосад_Ганна_Ігорівна
Будучи стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса) вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій.[5]

Щодо України кваліфікація нуль.
Точно ліквідатор.
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