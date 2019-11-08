 Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года, - Новосад. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом она сообщила в городе Обуховка Днепропетровской области в пятницу во время презентации "To do list" изменений, которые планируется внедрить в сферах образования и науки.

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Министр подчеркнула, что необходимо работать над мотивацией и развитием педагогов. Конечно, важным в этом вопросе является финансовое обеспечение учителей. По словам чиновника, повышение зарплат учителей будет происходить постепенно. Новая система оплаты труда для педагогов будет введена до 2023 года. При этом Министр подчеркнула, что в следующем году в Государственный бюджет заложено почти 10 млрд грн дополнительно на индексацию заработных плат и повышение выплат отдельным категориям.

"Мы решили поддержать молодых учителей. Это те, кто чаще всего получает меньше. Поэтому в следующем году хотим дать одноразовое вознаграждение в форме 10 минимальных прожиточных минимумов почти 75 тысячам украинских педагогов ", - сообщила Анна Новосад.

К слову, отдельно лучшие учителя по результатам сертификации получат 20% надбавки.

В планах Министерства демонополизация повышения квалификации педагогов. В частности, государство признает негосударственные курсы. Кроме того, будет введен институт супервизоров - морально-психологическое сопровождение, поддержка педагогов, в частности, в реформе НУШ.

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