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Все про:взрыв (4386) Киев (18171) Нацполиция (10363) правоохранительные органы (513) Нечитайло (3) Сало Игорь (1)

 По факту взрыва автомобиля директора фармфирмы Игоря Сало открыто уголовное производство: погибший Ерченко был работником полиции охраны. ВИДЕО

По факту взрыва автомобиля, в результате которого погиб человек, столичные следователи начали уголовное производство. Предварительная квалификация события - умышленное убийство. Еще двое мужчин, находившихся в салоне, получили телесные повреждения и находятся в больнице. Сейчас правоохранители отрабатывают несколько основных версий совершения этого правонарушения, основная из которых - предпринимательская деятельность человека, который в момент взрыва находился в машине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Виктора Нечитайло, в результате взрыва погиб работник полиции охраны, который осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Также в лечебных учреждениях находится предприниматель и его водитель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, уехал и скорее всего привел в действие этот взрывное устройство. Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность потерпевшего 57-летнего мужчины", - сообщил Виктор Нечитайло.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишении свободы или пожизненное заключение. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовному преступлению.

Напомним, в Киеве взорвана машина директора фармфирмы Игоря Сало: охранник Ерченко погиб, двое пассажиров, в том числе сам бизнесмен, получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/v3158335
 
 
 Топ комментарии
 
Умер Максим, ну и уй с ним..
Везде где фарм бизнес, это наркотики и смерть..
Туда ему дорога..
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Сало еще тот рейдер ....а охранника жалко
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Постраждав молодий хлопець з поліції , хто він і як там його сім'я нікого не цікавить, напевно ж був озброєний та в броні, але це не зупинило нападників. Навіть броньований мерс не допоміг. Є над чим задуматися. Для Европи є ще один привід подивитися як на дикунів
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Умер Максим, ну и уй с ним..
Везде где фарм бизнес, это наркотики и смерть..
Туда ему дорога..
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"В ходе первоочередных мероприятий было установлено, что к автомобилю сзади подъехал мотоциклист, положил на крышу автомобиля взрывное устройство, уехал и скорее всего привел в действие этот взрывное устройство.

Европа всё ближе. В этом случае - Палермо.
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Я так понял, что полиция охраны - это гос служба. А почему тогда государственная служба охраняет бизнесмена ?
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Постраждав молодий хлопець з поліції , хто він і як там його сім'я нікого не цікавить, напевно ж був озброєний та в броні, але це не зупинило нападників. Навіть броньований мерс не допоміг. Є над чим задуматися. Для Европи є ще один привід подивитися як на дикунів
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так броня від горізонтальних атак, а тут бімбу на голову
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Броня і проти вибухівки знизу. Напевно там зверху ніякої броні не було, пасажири не зразу і зрозуміли що відбувається,тепер надалі вже ясно, що коли мотоцикліст і пакунок кидає , то треба тікати .Мені здається , що мотоцикліст вивчав перед цим довколішні двори на предмет проїздів,це логічно, можливо на велосипеді, можливо пішки, от на це треба звернути увагу.Скоріше всього в дію привів пристрій не мотоцикліст, а інший член, задача мотоцикліста чим душ втекти, коли йому там оглядатися та вибирати момент, ще не зуміє втекти
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Салу просто мягко намекнули что он не прав...
А пацанов конечно жалко...
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какіх пацанов? оні сознатєльно подпісалі контракт
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еуропейські ціни ми переплюнули лєхко, якось странно шо не прєвзойщлі по тірарізьму
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