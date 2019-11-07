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Все про:заробитчане (376) Сенцов (1074)

 Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов. ВИДЕО

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что без уважения относится к украинцам, которые в годы войны на Донбассе уехали в Россию зарабатывать деньги.

Об этом он сообщил 6 ноября в эфире "UA:Перший", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенцова, в российской колонии в Лабытнанги он встречал "несколько сотен" таких украинцев.

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"Там одна и та же история. Люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики. Последние год-два-три – это целая волна. ...Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. ...Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы – для меня уже такой человек не вызывает уважения", – сказал он.

Он отметил, что есть еще две причины, по которым он не общался с такими украинцами, – это продажа ими наркотиков, а также что "100% этих людей шли сотрудничать с администрацией" колонии.

Источник: https://censor.net.ua/v3158324
 
   
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Олег ты прав, но зеленский не может обеспечить рабочие места и граждане вынуждены ехать на заробитки к агрессору да и мышибратья еще никто не отменял Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4911
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ДЕРЬМО БОРОВА ПЕТИ!! А ЧТО СДЕЛАЛ ТВОЙ КАСТРИРОВАННЫЙ БОРОВ ?
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ну липецкий гетьман-то собирался травить оккупантов.... тут без вариантов!!!
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А как Сенцов относится к порошенко, который три года во время войны платил налоги, что собственно и означает работал на нарассею , пока путен в 17 году не наложил таки арест на его Липецкий актив? Вот что хотелось бы услышать.
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