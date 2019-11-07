 Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов. ВИДЕО

Об этом он сообщил 6 ноября в эфире "UA:Перший", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сенцова, в российской колонии в Лабытнанги он встречал "несколько сотен" таких украинцев.

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"Там одна и та же история. Люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики. Последние год-два-три – это целая волна. ...Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. ...Человек приехал в страну-агрессор зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы – для меня уже такой человек не вызывает уважения", – сказал он.



Он отметил, что есть еще две причины, по которым он не общался с такими украинцами, – это продажа ими наркотиков, а также что "100% этих людей шли сотрудничать с администрацией" колонии.