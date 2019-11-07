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 Политика Украины, Общество
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Все про:наемники РФ (954) Станица Луганская (97) разведение сил (56)

 Наемники РФ в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях с оружием, переодевшись в гражданское, - Порошенко. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские наемники в зоне разведения войск возле Станицы Луганской остаются на своих позициях с оружием, переодевшись в гражданское.

Об этом Порошенко написал он на своей странице в Facebook по итогам поездки в зону разведения войск, передает Цензор.НЕТ.

"С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях", - отметил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что продолжает отстаивать необходимость полного вывода российских войск из оккупированных районов и восстановления контроля Украины над государственной границей.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/v3158302
 
   
 Топ комментарии
 
Коли при Петі здавали позиції без бою? Зелебобік не тявкай.
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А кто еще верит этому киздуну зеленой шмаркле?!!!
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"Порошенко підкреслив, що продовжує відстоювати необхідність повного виведення російських військ з окупованих районів і відновлення контролю України над державним кордоном." . Підкреслювати, або відстоювати необхідність - це просто. Вивести російські війська та відновити контроль над кордоном - це задача іншого порядку складності, як показали минулі роки війни. Зеленський, я впевнений, так само прибічник повного виведення російських військ та відновлення контролю України над своїм кордоном. І він про це не раз казав.

Але треба зрозуміти, що це важкий шлях (а не справа днів чи годин, як хтось мріяв). І на цьому шляху будуть вдалі і невдалі кроки, щось вдасться швидко, а якісь результати ми отримаємо через роки (інтеграція та т.і.) І ще загинуть люди. Це реально, без популізму та лозунгів.
А вийти і сказати: "Я підкреслюю...".
p.s. Обстрілів не фіксується у Станиці? Що роблять перевдіті бойовики на позиціях? Якщо їх хтось крім Петра Олексійовича бачить, мають дзвонити у всі дзвони - це дійсно проблема, якщо це правда.
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Брехня, не може такого бути, вони порядні люди...
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Всё пропало!!! Зеленский сдал Украину!!!Всё пропало !!! Зеленский сдал Украину США!!!
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сколько людей в котлах уложил и ворнякает что-то? эту соевую гниду надо переодеть и отправить на передовую, пусть прихватит все депутатское кодло минувшее и нынешнее+все кабмины и шайку судей,президентов, прокуроров
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Ссорі ? Так синуля то був цим ..мі..мі...ком !
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Хтось чув хоч раз, щоб новий "презЕдент" привітався "Слава Україні"?
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а чтоб пеця сказал - я выполгю все обещания
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А ты слышал приветствия: Слава Соединенным Штатам! Слава Великобритании!...? Офигеть от этих поцриотов Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9622
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я говорю о нашей культуре и менталитете или ты дурачком прикидываешься?
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И чы не пофиг , как там у них приветствуют . ? У них так как им нравится , у кацапни - здравия желаю , а у нас будет - Слава Украине . !! Найманці РФ у районі Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне, - Порошенко - Цензор.НЕТ 366 .Фигей дальше .
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да пеця оказывается ванга - нихрена себе девки пляшут ))
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Це все що потрібно знати про нову владу і її хотелки.
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Ну да,ну да. У меня не получилось, вдруг у Зеленского получится, это ж не дай бог.
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21 сентября 2016 года представители Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Отмечалось, что обозначенные три зоны безопасности площадью не менее 2 на 2 кв. км должны быть созданы в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская. Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
Отмечалось, что разведение сторон начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов.
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