 Наемники РФ в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях с оружием, переодевшись в гражданское, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко написал он на своей странице в Facebook по итогам поездки в зону разведения войск, передает Цензор.НЕТ.
"С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях", - отметил Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что продолжает отстаивать необходимость полного вывода российских войск из оккупированных районов и восстановления контроля Украины над государственной границей.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
Але треба зрозуміти, що це важкий шлях (а не справа днів чи годин, як хтось мріяв). І на цьому шляху будуть вдалі і невдалі кроки, щось вдасться швидко, а якісь результати ми отримаємо через роки (інтеграція та т.і.) І ще загинуть люди. Це реально, без популізму та лозунгів.
А вийти і сказати: "Я підкреслюю...".
p.s. Обстрілів не фіксується у Станиці? Що роблять перевдіті бойовики на позиціях? Якщо їх хтось крім Петра Олексійовича бачить, мають дзвонити у всі дзвони - це дійсно проблема, якщо це правда.
Отмечалось, что разведение сторон начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов.