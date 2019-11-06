 "Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Слуги народа".
Сообщается, что депутаты встретились с командованием, проинспектировали боеготовность украинских военных, а также пообщались с местными жителями.
"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", - отмечается в сообщении.
По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
https://t.me/PresidentPoroshenko/498
и что характерно - все ВСЕ, включая Пороха, без бронежилетов...
А спросить жителей которые вынуждены были оттуда выехать и стать беженцами, измена ето или нет? Или несколько сепаров дети которых воюют в боевиках сейчас решают за всю Украину?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F)
Все довольны - ***** довольно, зеля доволен, лавров доволен...
Журналіст: Які люди?
Зеленський: Ну русскіє люді, оні прішлі с міром.
Хохлам хватить і Тернополя зі Львовом. Так кацапе?
Немного читал про Вторую мировую - открываются направления стратегических ударов...Во второй мировой на этих направлениях миллионы погибли...
Сегодня сами сдают...
Я вважаю відступ, без причини, а лише за вимогою ворога, державною зрадою...
У меня вопрос к этим любителям пострелять в воздух. Зачем? Капитуляция с отводом вооружений и запретом на работу боевой авиации подписана дважды. Подписана Порошенко. Особый статус ордло обещан и Закон принят. Принят депутатами от Порошенко. В чем смысл этой стрельбы?