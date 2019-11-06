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 Политика Украины
  2022  84
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Все про:Золотое (148) Слуга народа (444) разведение сил (56)

 "Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны посетил Золотое, где проходит активная фаза разведения войск.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Слуги народа".

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Сообщается, что депутаты встретились с командованием, проинспектировали боеготовность украинских военных, а также пообщались с местными жителями.

"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", - отмечается в сообщении.

По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158273
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно довольны. Их любимые тряпки трёхцветные все ближе и ближе. А вот украинские флаги убрали. Ато нервируют они этих "местных жителей".
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очередной представитель СН пообщался с сепаратистами.
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Гімн України в Станиці Луганській!
https://t.me/PresidentPoroshenko/498
и что характерно - все ВСЕ, включая Пороха, без бронежилетов... "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 4017
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очередной представитель СН пообщался с сепаратистами.
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Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны"
А спросить жителей которые вынуждены были оттуда выехать и стать беженцами, измена ето или нет? Или несколько сепаров дети которых воюют в боевиках сейчас решают за всю Украину?
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Выехали из-за обстрелов?А почему туда стреляли?Вопрос риторический. Теперь туда не будут стрелять.Опять зрада?
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Конечно довольны. Их любимые тряпки трёхцветные все ближе и ближе. А вот украинские флаги убрали. Ато нервируют они этих "местных жителей".
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Так ты что предлагаешь их сделать другими, тогда каким образом ,ну так есть два варианта уничтожить или не осуждать и примерится , так было со времён Александра Македонского и какой ты выберешь ,понятно что будет второй всё таки 21 столетие ,если хочешь первый иди убивать этих людей, а лучше представь себя на минуту на месте кого нибудь из тех кому за 60 например ведь их ментальность уже не изменить
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В Украине такое не прокатит без бойни и крови сам понимаешь, для меня ,что сепар что вуйко-нацик или скинхед и тот и другой и третий враги
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кому нужны ваши постановочные ролики, очередная шняга под видом "божьей росы"
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...местные жители очень довольны
Все довольны - ***** довольно, зеля доволен, лавров доволен...

"Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое - Цензор.НЕТ 9176
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В новых платежка стоимость электричества на 15% -20% меньше. От говношоу Шустера выхлоп нулевой, поэтому решено отправить боевого петуха-фронтовика ляшку. Ахметка теряет 5 млрд. Долбодятлы порохнявые продолжают лизать дупу Ахметову, который импортирует донбасский и руснявый уголек через роттердам.
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лютая зрада, надо срочно рыть глубокий ров на границе украины с донбассом и заселять ров пороходилами - лучшими стражами кордона
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Камертон прикрылся желаниями сепарских бабушек,надеющихся,что их дети и внуки,воюющие за сепаро,смогут спокойно ходить домой и потом им ничего не будет,для ублажения ВВХ "Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое - Цензор.НЕТ 3412
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Виявляється, відступ це благо, а не здача території. Все з ніг на голову.
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Раньше в методичках писали,что ВСУ на своей земле и отступать не может.Просто меняет место дислокации.Переписали уже?
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Зеленський: Ну люді хотят міра
Журналіст: Які люди?
Зеленський: Ну русскіє люді, оні прішлі с міром.
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Еще в 2014 году было понятно,что срым и даунбасс не стоит жизней Украинцев.Этих не переделать,только у пети ума хватило их под видом переселенцов пустить их сюда.Теперь приднестровье 2 наихудшем варианте.
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А ще не вартий Дніпро та Харків, Олесса та Миколаїв, Херсон та Запоріжжя.
Хохлам хватить і Тернополя зі Львовом. Так кацапе?
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Надеюсь из под можайска пишите,в составе батальона рошен,который на подступах к мацкве?
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А чому Завітневич говорить за місцевих жителів та інших громадян України?
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Таких как он в Израиле не любят. Там откосить от службы в армии не получилось бы. А если бы кто-то из властей заикнулся об отводе войск, то это был бы его последним днем во власти.
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Ето п***ц. господа. Крысы которых прислали боевики из окупированого Первомайска проголосовали за то чтобы ВСУ отступили еще и из Золотого. А почему не кричат чтобы ихние *освабадители* не отвели войска их ихнего Первомайска, Горловки и Даунецка? С таким успехом завтра ети крысы приедут в Киев автобусами и будут кричать чтобы отвели войска из Киева и Одессы.
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Не знаю не знаю. Такое ощущение что их в Киеве уже большинство. Даже по соседству несколько поселилось. Некоторым особо буйным поклонникам рузькогомирэ даже гранаты подкидали во двор чтобы утихомирить.
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Нет. Бить не будем. Сразу перестреляем.
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Добровільна здача теріторій ворогу,це і є Державна Зрада.
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Блин, так ты же за зе топил по ходу.
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Первый пошел! Надо заскринить, а то через год будешь с пеной у рта доказывать, что ты за Пороха был.
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Можеш навіть собі на лобі написати,мій кандидат Юля,з 2005 року.
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Зеб, а как фамилия Проти, который был во втором туре выборов в бюллетени?
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Конечно, зеб, ведь за Лукашенко голосовали те, кто был не за Лукашенко, а против Зенона Позняка, против которого и паРаша ТВ было.
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Розумієш росіянин,в Україні демократія,можно голосувати як за,так і проти))Ні,ти цього не розумієш))
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Так выходит, что россияне знают, что во втором туре выборов президента Украины можно голосовать за одного из двух, а ты, истинный украинец, рассказываешь, что можно голосовать, но не голосовать?
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Росіянець,у вас на росіянії,голосувати можно тільки за Ху"ла.Шо ви і робите вже 26 років))
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Голосуют не за преза а за Украину или против,смешно этого не понимать.
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Да они его и раньше не читали,что вас удивляет?
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А зачем ты на форум ходишь? Сделать великое открытие - сами не думайте и не обсуждайте, а слушайте и впитывайте Г+Г?
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сегодня можно и языком трепать, а только завтра Харьков-Киев и Днепр-Запорожье будут оставлены под "честное" слово террористов.
Немного читал про Вторую мировую - открываются направления стратегических ударов...Во второй мировой на этих направлениях миллионы погибли...
Сегодня сами сдают...
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Читайте меньше советскую энциклопедию.Вам мой совет.
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Да ладно, ляшко не переходил грань, бо сразу троху отгребал и только истерил.
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Тех сепарок с Золотого, что училками прикидались, так никто и не вьігнал никуда?
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Билецкий кричал, что измена, а потом сделал вид, что ошибся... Националисты лютуют...
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Билецкий ручной патриот у него массовка его ребята в униформе нац корпус пацаны лет 18 -20 и девчонки такого же возраста не знаю где они их набирают может студенты подработка- даже на митинге нет капитуляции они стояли с символикой пиарились когда другие только с укр флагами и то отдельно от всех
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Такой же патриот, как и наши "националисты" также делавшие только картинки для паРаши ТВ и лукашистской пропаганды?
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Ну если все жители Донбасса довольны, то зачем такие полумеры - отводите ВСУ за украино-польскую границу, отдайте газпрому трубу и хранилища, запретите украинский язык и ПЦУ . "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 6843
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чем вы гордитесь? что уходите и отдаете свою землю? а как насчет отвоевывать захваченный донбасс?эти фильмы,селфи, шоу продолжается, твари оправдывают капитуляцию
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Нарід поступово привчають шо мир любою ціною це добре.
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Ніхто не хоче визнавати, що гарант України колаборант і зрадник. Замовчують, як завжди. І так усе всі бачать. Тільки не розуміють.
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Це він сам з собою розмовляв???
Я вважаю відступ, без причини, а лише за вимогою ворога, державною зрадою...
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Ну так военкоматы ждут вас круглосуточно,чтоб не отступать.Там у вас будет возможность,не отступать.
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А сколько кричали что прямо счас танки руских безостановочно поедут на Киев! Сколь соплей и визгов. Конечно местные довольны. Войска разошлись за пределы прямой видимости и стрелковым стало не в кого стрелять. Конечно местные рады что в воздухе не летают пули и не рвуться мины. Не рады только на форуме Цензор.нет Здесь большинство считают что и дальше нужно вести "войну солдат" до бесконечности.
У меня вопрос к этим любителям пострелять в воздух. Зачем? Капитуляция с отводом вооружений и запретом на работу боевой авиации подписана дважды. Подписана Порошенко. Особый статус ордло обещан и Закон принят. Принят депутатами от Порошенко. В чем смысл этой стрельбы?
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ну почему обязательно стрелять? есть другой вариант - отделяем луганду стеной и рвом с крокодилами и все довольны. пусть их куйло кормит поит и танцует.
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Но я спрашивал зачем эта стрельба стрелковым, что она даёт? Стену сделать непросто, надо договориться с противоположной стороной что она эту стену не атакует. То есть развести войска, создать ДМЗ и уже там, со своей стороны ДМЗ строить стену. Но жители Золотого тогда окажутся за стеной на стороне противника.
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ну развели и что ? а ***** не хочет норманского саммита и в этом году его не будет, а в слдующем как сказал песков , по обстоятельствам. может зря зеля все это затеял? может сразу к плану "Б" о котором он говорил - вал/стена и прекращения всяких сношений с сепарами?
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"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", а разве Украина пришла к ним войной ,или они с рашистом принесли кровопролитие в Украину?и как они хотят украинского мира .если с украинской земли"слуги" отводят украинские войска.которіе должні защищать украинский мир от рашиста оккупанта???
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что значит никто!?? Я говорю что это ИЗМЕНА! И думаю что со мной многие согласятся!
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"Всенародно любимый" президент и очищенная площадь...
"Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 3692

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