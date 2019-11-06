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 Киевские новости
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Все про:Киев (18171) стрельба (2542)

 Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за коммуналку. ВИДЕО

В Киеве мужчина открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли к нему с претензией, что из-за его долгов за коммуналку и электричество в доме не включают отопление.

Как передает Цензор.НЕТ, информация об инциденте появилась в Фейсбук-сообществе Типичный Киев.

Также в сообществе опубликовали текст,  в котором якобы объясняется предыстория инцидента.

Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за коммуналку 01

В свою очередь, в Нацполиции Киева отметили: "В милицию поступило сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы, на улице Чаадаева.

На указанный адрес выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина  и был госпитализирован.  48-летний мужчина, который совершил выстрелы задержан.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения".

Источник: https://censor.net.ua/v3158272
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь он точно уже не будет платить за электроэнергию.
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Я вообще не понимаю что это за подход такой из за одного мудака всему дому не давать тепло! как по мне это уголовщина за такое сажать надо!!
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Тут многие пишут, мол довели бедного человека тарифами. Так я вам на это скажу, что во-первых тариф для всех один и его назначали явно не соседи. А во-вторых, для примера, в моем доме самые злостные неплательщики - налоговый инспектор и прокурор. А в-третьих, судя по откормленной ряхе и стволу, этот урод явно не из простых людей.
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Ну тогда многоквартирные дома и за ними наши города превратятся в поле боя как в Сирии.
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Если б ты ему ноль на фазу кинул, ты бы тоже погорел, не надо так делать. Пожар может быть. Это не дело соседей разбираться с чужими долгами. Того дурака посадят, и правильно сделают, но соседи сами виноваты, что натравили на себя отморозка
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а сосед, похоже бесмертным себя считает...
у него под ухом автомат заряжают и дочка орёт "папа не надо", а тому по хер -
в телефоне копается
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Если бы принял участие в АТО, отреагировал бы по другому.
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Похоже очень на карабин "Сайга", тот, что на базе автомата Калашникова сделан.
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Стрельбу предотвратило бы то, если бы у каждого жильца с собой тоже был автомат. Ну, я надеюсь, что неплательщик умеет считать хотя бы до тридцати, т.к. получил разрешение на автомат.
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А откуда у гражданина дома автомат? Почему об этом ни слова? Или это уже в порядке вещей???? Это Киев? Столица государства Украина? Или дикие трущёбы Сомали???? Власть в стране есть? Полиция? Прокуратура? Нацгвардия и прочие ...? Силовиков дохрена, но толку от них ноль!!! Люди их кормят, но защиты и покоя нет!!! Позор!
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Все арендодатели знают что переселенцы с ОРДЛО-******* через одного и им не стоит сдавать квартиру. Было много случаев с ними. Люди выросли в своем донбасском менталитете-это не исправить
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......шо ,вы, дое.........сь до ЛЬГОТНИКА ???!!! ((((( заплати , да заплати ((((
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мне искренне жаль его дочь, которая умоляла не делай этого......
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Захисники цього довбня,якщо всі ми не будемо сплачувати за газ та світло,а на заощаджені гроші купимо по кулемету,як скоро відключать наш будинок від комунікацій.В туалет на вулицю,за водою на річку,за дровами в ліс.
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В Нормальной стране руководство ОСББ обращается в суд и он накладывает арест на имущество должника,вплоть до ареста и продажи его квартиры если прочего имущества недостаточно чтобы погасить долг. Несовершеннолетних детей временно забирают у этих горе-родителей пока они не купят новое жилье и не переселятся. Других способов боротся с должниками кроме ареста их имущества-в мире не придумали. В Украине самые злостные неплательщики-это как раз богатые и блатные люди знающие что нет механизма взыскания задолженности-именно поэтому Украина обречена на дальнейшую экономическую деградацию. Депутатам ВР нет времени принять подобное законодательство-это им не интересно как и не интересна судьба страны. Без наведения элементарного порядка у страны нет будушего
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Стрелять в соседей, может только уверенный в безнаказанности высокопоставленный чиновник Украины. И ему ничего не будет. Пашинский тоже пока под следствием и не всё по нему так однозначно.
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Та, це й не високопосадовець. Так, в ранзі полковника одного з силових відомств чи судійсько-прокурорської шобли.
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.....нашему ОБЩЕСТВО , на свободный доступ к оружию как до СОЛНЦА ((((
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як бачите, "кращі представники" вже давно все мають. Тільки законослухняним заборонено.
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Пишіть привильно, не автомат, а напівавтоматичний мисливський карабін і не громадянин, а вельмишановний пан з мєнтів чи судово-прокурорських, судячі по інтерфейсу.
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