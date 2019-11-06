 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Травневого (из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия), Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов) и Крымского (из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС у Песков (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов) и Водяного на Приазовье (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

"В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Напомним, 5 ноября враг 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы, АГС и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет.