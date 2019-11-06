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 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Травневого (из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия), Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов) и Крымского (из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС у Песков (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов) и Водяного на Приазовье (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

"В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - отмечается в сообщении.

Напомним, 5 ноября враг 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы, АГС и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет.

Источник: https://censor.net.ua/v3158226
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть Шуфрич здається мені не такою поганою людиною, на фоні оцього чорті шо С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 539
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Сколько повстанцев полягло в неравном бою, а ? Где видосы от Штирлица? С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2773
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Навіть Шуфрич здається мені не такою поганою людиною, на фоні оцього чорті шо С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 539
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Ура, таваріщі! Короткий майстерклас сцяння в очі від слуги кацапа:

https://twitter.com/U_J_RE/status/1192024275215106049
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Я уже и сам не знаю как и величать. Зеленский голову запудрил, что ппц Простите за опечатку. Не повстанцев конечно, а быдланы терористы из домбасса
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Харків'яни такі суворі, що бубочка встиг обісратися достроково та й забув дорогу до ОДА

С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6846 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2948
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"Бюджет на оборону і безпеку зменшили на 123 мільярди гривень. На фото - рішення РНБО ще за Порошенка від 25 квітня 2019 року, де на ці потреби було заплановано 368 мільярдів гривень. А в суботу 2 листопада уже новий склад РНБО зменшив видатки на оборону і безпеку до 245 мільярдів гривень"https://prm.ua/derzhbyudzhet-2020-vidatki-na-oboronu-zmenshili-na-123-milyardiv-griven/
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Хватит врать, то что они там хотели в СНБО к реальному бюджету отношения не имеет. Иначе бы пришлось эту разницу в 120 млрд забирать с социалки.
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Это наверное те 4ро по которым орки выпустили управляемую ракету? Если так, то там на грани... жаль ребят...
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Брехливые псевдосводки от ЗЕсепаров, уже все поняли шо у вас потерь нет, полное перемирие, и поэтому надо отводить войска аж до Киева.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 мин.18 минут назад

Концерт Укроборонпром, Карл! Можно было подумать что клован случайно оговорился, НО через 10 секунд он снова повторил: "концерт Укроборонпром".
Кто о чем, а у фигляра одни концерты на уме #пздц #рукалицо


Видео https://twitter.com/i/status/1192112872345735169

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Он не оговорился, он реально отрабатывает концерт для лохтората. Работа такая...Гебня ему корпоративчик заказала..
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Концерт группы "Укроборонпром" с хитами "Нужно нимнога патерпеть"
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Кому квитки на концерт "Укроборонпрому" продаю за пів ціни...


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После сегодняшнего сообщения от волонтёра - веры пресс-центру ОС нет.........
Раненным ребятам: сил и выздоровления.......
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Сімпотні волонтерки, таким не гріх і пригрозити, звичайно, якщо є чим С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9732
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я лишень хотів підкреслити, що вони гарні дівчата, нічого такого, злий ти...
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Они приехали с азовцами в первый день, и собрали денег в инстаграмме для добровольцев . Настоящие украинки .
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В Киев прибыл борт с нашими воинами. Волонтеры просят по возможности сдать кровь. Скорішого виздоровлення воїнам.
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Долго бойцы будут терпеть этот безнаказанный односторонний расстрел? А раненные сейчас в основном, к сожалению, уже почти не жильцы обычно. Кацапские выродки тренируются как в тире! "Потепление", ****. Стыд и позор...
Раненным - выжить!
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Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun 4 часа назад

Якщо хочемо бути захищеними перед переговорами з Росією, маємо подбати про законодавчу базу, яка не дасть уникнути відповідальності тим, хто вбивав і катував українців. Один із таких запобіжників - закон про воєнних злочинців.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2482036015414284/?type=3&__tn__=-R

Від початку доби четверо бійців ОС зазнали поранень, ворог відкривав вогонь 5 разів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2575
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