 С начала суток четверо бойцов ОС получили ранения, враг открывал огонь 5 раз, - пресс-центр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Травневого (из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия), Зайцево (из станковых противотанковых гранатометов) и Крымского (из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС у Песков (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов) и Водяного на Приазовье (из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).
"В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - отмечается в сообщении.
Напомним, 5 ноября враг 7 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 120-мм минометы, АГС и крупнокалиберные пулеметы. Потерь нет.
https://twitter.com/U_J_RE/status/1192024275215106049
Концерт Укроборонпром, Карл! Можно было подумать что клован случайно оговорился, НО через 10 секунд он снова повторил: "концерт Укроборонпром".
Кто о чем, а у фигляра одни концерты на уме #пздц #рукалицо
Видео https://twitter.com/i/status/1192112872345735169
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1192100319393652737
Раненным ребятам: сил и выздоровления.......
Раненным - выжить!
Якщо хочемо бути захищеними перед переговорами з Росією, маємо подбати про законодавчу базу, яка не дасть уникнути відповідальності тим, хто вбивав і катував українців. Один із таких запобіжників - закон про воєнних злочинців.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2482036015414284/?type=3&__tn__=-R