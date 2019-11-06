 В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - сказал Гончарук.

Он отметил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка "государство в смартфоне".

"У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства", - добавил премьер.

Напомним, ранее вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены дополнительные расходы на проведение цифровизации в Украине и внедрение проекта "государство в смартфоне".

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