 В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.
"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - сказал Гончарук.
Он отметил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка "государство в смартфоне".
"У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства", - добавил премьер.
Напомним, ранее вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены дополнительные расходы на проведение цифровизации в Украине и внедрение проекта "государство в смартфоне".
Я мало не обісрався взимку коли Зеля висрав шо "готов".
я не міг зрозуміти такого нахабства просто.
потім звісно точно добіг до сортиру і згадав незлим тихим наш народ.
я не за Петка, але ця фігня ще крєпчє за Овоча. плюс Трамп шо робить.... точно як типу "масони" щось "мутять". Ну реально просто вигляда як якась фантастика. не повірю шо це не зрежисовано
Зараз Україна залучає $ через ОВДП в 13 раз дорожче ніж в МВФ.
Сдьєлалі їх вмьєстьє
Вы выровняли бы сальдо хотя бы..... А то табачники сваливают, а это минус около двух млрд., в евро, в бюджет. Может лучше уже на храмы переключиться то? Попы же всегда вопят шо "снамебох"
А ведь именно это остается Гончаруку. Молиться, шоб не выдали потом. А вот шоб не выдали, надо...... сделать так шоб не было кому выдавать, над чем и Гончарук, судя по всему, усердно работает.
новые водные дает поэтому они такие потерянные
"Утримався"..
🤑
😁
Обосрались, как всегда.
Очень надеюсь,что по результатам 2020 г. вас вконце-концов снесут .
Наш премьер сказал, что не смотря на то, что в бюджете на "государство в смартфоне" денег не выделено, деньги все-равно от куда-то возьмут. Вопрос: А нафига тогда бюджет, если еще до его принятия соблюдать его никто не собирается?