EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  596  36
Материалы по теме:
Все про:госбюджет (692) диджитализация (9) Гончарук_Алексей (251)

 В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук. ВИДЕО

Средств, заложенных в проекте Государственного бюджета на 2020 год хватит на то, чтобы "государство в смартфоне" появилось уже в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - сказал Гончарук.

Он отметил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка "государство в смартфоне".

"У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства", - добавил премьер.

Напомним, ранее вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в проекте Государственного бюджета на 2020 год не предусмотрены дополнительные расходы на проведение цифровизации в Украине и внедрение проекта "государство в смартфоне".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из правительственного проекта бюджета к вечеру куда-то исчезли 15 млрд грн, - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/v3158199
 
 
 Топ комментарии
 
ОВГЗ под 18% выпускают и ЗЕбил расказывает про государство в смартфоне. при лютом дефиците баланса торговли. КОго за лохов держишь чучело, даже на первом курсе КНЕУ учат что это могильный крест экономики. Дегенераты..
 показать весь комментарий
 
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1714
 показать весь комментарий
 
Извиняюсь...А на государство в реальности что-то останется?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не поб'ються. Вони просто не зустрічаються ні у Кабміні, ні на вулиці. Лише так можна пояснити те, що обидва можновладці говорять кардинально протилежні речі.
 показать весь комментарий
 
 
Зелефани, дивіться яка ситуація, за Зе проголосувало 73%, але країною управляти Вам чомусь не доручили, поставили двох з плашками 25%. Розумію, це боляче, але саме так приходить розуміння, що з вами щось не так.

В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 829
 показать весь комментарий
 
 
Десь за рік по цілій Україні не знайдеш геть нікого, хто за зелена гівно голосував - всі за Пороха будуть, чи не ходили В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1714
 показать весь комментарий
 
 
Ти смієшся певно.
Я мало не обісрався взимку коли Зеля висрав шо "готов".
я не міг зрозуміти такого нахабства просто.
потім звісно точно добіг до сортиру і згадав незлим тихим наш народ.
я не за Петка, але ця фігня ще крєпчє за Овоча. плюс Трамп шо робить.... точно як типу "масони" щось "мутять". Ну реально просто вигляда як якась фантастика. не повірю шо це не зрежисовано
 показать весь комментарий
 
Є якась надія що вони адекватні люди.
 показать весь комментарий
 
Манипуляции с помощью дезинформации и перекручивания фактов. Уничижительный тон и дурацкий слэнг- вот все ваши приемы, которые и оставили барыгу 'голым и босым'
 показать весь комментарий
 
ОВГЗ под 18% выпускают и ЗЕбил расказывает про государство в смартфоне. при лютом дефиците баланса торговли. КОго за лохов держишь чучело, даже на первом курсе КНЕУ учат что это могильный крест экономики. Дегенераты..
 показать весь комментарий
 
 
МВФ прямо заявив,що не надасть дешевих кредитів Україні,бо нею керує ручна мартишка Коломойського-ЗЕленський,які обоє розкрадали ПриватБанк та виводили гроші на кіпрські офшори.
Зараз Україна залучає $ через ОВДП в 13 раз дорожче ніж в МВФ.
Сдьєлалі їх вмьєстьє
 показать весь комментарий
 
 
Работать не умеем, а пиариться кто громче всегда пожалуйста.
 показать весь комментарий
 
Если это не популизм, то Макрон не француз.
Вы выровняли бы сальдо хотя бы..... А то табачники сваливают, а это минус около двух млрд., в евро, в бюджет. Может лучше уже на храмы переключиться то? Попы же всегда вопят шо "снамебох"
А ведь именно это остается Гончаруку. Молиться, шоб не выдали потом. А вот шоб не выдали, надо...... сделать так шоб не было кому выдавать, над чем и Гончарук, судя по всему, усердно работает.
 показать весь комментарий
 
 
Тютюнники тікають бо тут почали люту війну з курінням. Пачка сигарет 40-50 грн.
 показать весь комментарий
 
Це не боротьба з курінням а просто дурня. Спроба вичавити з громадян більше грошей . А взагалі чому так багато "жалібників". Одні хочуть щоб я їздив на нових машинах, тому здирають за них податків неміряно, іншим хочеться щоб я їздив на справній машині по ямах в яких та машина ховається. ше хтось дуже старається щоб мене не обдурили при продажі мого майна тому забороняє мені продати мою землю комусь не подобається що я їм , що я п'ю що я палю чим я сру. І вся ті жалібники тільки те і роблять що вивертають мені кишені.
 показать весь комментарий
 
Извиняюсь...А на государство в реальности что-то останется?
 показать весь комментарий
 
 
да не мешайте им писать цирковое шоу гос бюджет у них каждый день как открытие Америки то то не нашли то это лишние цирк неучей наверно ихний шеф карабас барабас каждый день

новые водные дает поэтому они такие потерянные В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 4158
 показать весь комментарий
 
 
Нюю, а че всього три кнопки- "За", "Проти"і
"Утримався"..
🤑
 показать весь комментарий
 
Нюю, це ляшковцям ще дві кнопки, мінімум..
😁
 показать весь комментарий
 
Виявляється, самокаччик почитує Цензор. В Госбюджете-2020 достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне", - Гончарук - Цензор.НЕТ 1415
 показать весь комментарий
 
 
А петики в комментах к другим новостям так дысали, так дысали, что денег на цифровизацию нет.
Обосрались, как всегда.
 показать весь комментарий
 
 
А як же держава в бабушкофоні. Чи старших як завжди можна згодувати крокодилам?.
 показать весь комментарий
 
Т.е. пилить будут вручную.
Очень надеюсь,что по результатам 2020 г. вас вконце-концов снесут .
 показать весь комментарий
 
 
Пенсии 2000грн, какое блин государство в смартфоне. Очнись.
 показать весь комментарий
 
 
Непонятен скептицизм местных порохоботов. Уже давно всем известно, что чем выше наукоемкость продукции, тем ниже ее себестоимость и выше прибыль. Самая низкая рентабельность это торговля сырьем, как делает Ахметов, прибыль почти соответвует затртам. В машинсотренеии это соотношение 2:1, а в айти технолгиях может быть 10:1 и выше.
 показать весь комментарий
 
А это к чему?
Наш премьер сказал, что не смотря на то, что в бюджете на "государство в смартфоне" денег не выделено, деньги все-равно от куда-то возьмут. Вопрос: А нафига тогда бюджет, если еще до его принятия соблюдать его никто не собирается?
 показать весь комментарий
 
 
Это к тому, что на разработку программ деньги вообще не нужны. С разработчиками расчитаются потом, за счет прибыли.
 показать весь комментарий
 
Браво! Вот, что значит высшее Трускавецкое образование!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх