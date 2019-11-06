EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1606  35
Все про:перепись населения (62) Гончарук_Алексей (251)

 Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук. ВИДЕО

В данный момент Кабинет министров составляет перечень вопросов, которые будут заданы во время проведения всеукраинской переписи населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как сообщил премьер-министр, вопрос переписи в правительстве курирует Дмитрий Дубилет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство потратит 3,4 млрд грн на перепись населения в 2020 году, - Минфин

"Он составляет перечень всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения. То есть с помощью разных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясняем ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук.

"Можно найти кучу инструментов для оптимизации. Например, можно привлечь к проведению переписи сотрудников "Укрпочты" и других госкомпаний. Мы пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке. И нельзя ли получить тот же результат, с тем же уровнем качества, но дешевле. Сейчас мы провели расчёты и увидели, что сумма в 3,4 млрд, которая закладывалась ранее, это слишком. Перепись можно провести дешевле", - пояснил Гончарук.

Премьер-министр сообщил, что о методологии проведения переписи они сообщат в январе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пробную перепись населения проведут на Киевщине, - директор Института демографии Либанова

"Планируется проведение переписи аж в декабре. Это релевантный месяц для этого, потому что люди съезжаются домой даже если работают и живут какое-то время за границей", -добавил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/v3158188
 
 
 Топ комментарии
 
Оспади...
Открыть пункты халявной раздачи гречки и посчитать эти 73% по головам, как баранов. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5765

Остальные все равно не их балластный актив и постоянно только срут зебилам в штаны. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6402Их можно не считать. Лично я нифига не обижусь.
 показать весь комментарий
 
Рождение фиксируется на ПК,смерть фиксируется на ПК,выдача паспортов фиксируется на ПК,пересечение границы фиксируется на ПК.Так что в Украине все до единого человека на учете.Так зачем весь этот цирк с переписью да еще и за 2.4 лярда?
 показать весь комментарий
 
Серед питань у перепису буде й питання про мову. Хоча воно й провокаційне, наша вата 70% скаже що рідна мова - російська. Та навіть якщо лише 30% таких знайдеться, це для Зе буде зайвий раз сказати - "Ааа, нам потрібна друга державна мова!". Але це саме те, що потрібно ворогу - знищення державності.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так а нахрена нужна тогда диджитализация или крайина в смартфоне. Ваще через гугол в андроиде эту перепись инвентаризацию 73 % можно сделать на халяву. Зе-тащит Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8741
 показать весь комментарий
 
 
Оспади...
Открыть пункты халявной раздачи гречки и посчитать эти 73% по головам, как баранов. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5765

Остальные все равно не их балластный актив и постоянно только срут зебилам в штаны. Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6402Их можно не считать. Лично я нифига не обижусь.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, есть такое понятие конфиденциальности. Какого это хрена кто-то должен знать сколько у меня в хате людей живет? Потом прийдешь а твою берлогу почистили. Таких сразу с пугачем нужно встречать...
 показать весь комментарий
 
 
Ну я ж написал - я в этом зеленом балагане участие принимать не буду.
 показать весь комментарий
 
 
у зе!лохов всё четко по сценарию:
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.

Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо.
В его понимании управление - это снимать и назначать.
Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует.
Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.

Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
 показать весь комментарий
 
 
А если проведешь перерасчет расчета, то и "дешевле" - это также слишком. Даже слишком "слишком". Там еще и останется. Кому только, вот в чем вопрос.
 показать весь комментарий
 
С..., они без твоей похвалы прямо кушать не могут, стесняются !!!
Кортеж Зеленского.
На видео показано, как Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху сопровождают сразу 26 автомобилей.

https://fakty.ua/315177-kortezh-zelenskogo-i-netanyahu-iz-desyatkov-avto-zasekli-v-kieve-set-obsuzhdaet-video
 показать весь комментарий
 
 
Серед питань у перепису буде й питання про мову. Хоча воно й провокаційне, наша вата 70% скаже що рідна мова - російська. Та навіть якщо лише 30% таких знайдеться, це для Зе буде зайвий раз сказати - "Ааа, нам потрібна друга державна мова!". Але це саме те, що потрібно ворогу - знищення державності.
 показать весь комментарий
 
 
рускоговорящая челюсть, рускослышащее ухо и русковидящий глаз? Какая такая мова? Мышибратья? Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 2,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4318
 показать весь комментарий
 
 
Да, я тоже сразу подумал, что они впердолят этот вопрос.
Однако все ответы можно поставить под сомнение поскольку нарушается основной принцип подобных вопросов - анонимность! Ведь анкета то персональная!!!
 показать весь комментарий
 
 
Можно вобще, как на Роисе - при реальных 80-90 миллионах дорисовать до 140 и радоваться виртуальному приросту мертвых душ.
Заодно будет очередной липовый повод похвастаться про невиданные достижения типа невиданного роуминга и 90% интернета.

Правда в Роисе на фуфле не экономят...
 показать весь комментарий
 
 
Это просто очередной распил бюджета. Никакой необходимости вычислять точное кол-во население до единиц - нет. А примерное количество можно вычислить банально по данным коммунальных предприятий, избирательных участков и т.д..
Если вы собрались считать народ под сокращение депутатов по формуле "10 депутатов на миллион граждан", то и примерного подсчета хватит.
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленых слуг много чего слишком. Денег не могут считать.
 показать весь комментарий
 
 
они проводят и проводят но почему-то нифига не получается
все так просто но не все так просто
 показать весь комментарий
 
 
бабло не проблема.
распоряжение моники и перепись раз, два и провелась.
 показать весь комментарий
 
 
а что перписать то МОЗ всех пациентов в сатциоарах например неделя и кто умер ... Пенсионный фонд всех пенсионеров всех кто получает госпособияи госпомощь на поховання и Минюст всех заключенных в СИЗО учреждения всех родившихся и смерти.. МО всех военных а МВД все погранцов МЧС НПУ... ГПУ прокуратура всех ВСУ суды всех НААУ всех адвокатов... мэрии всех городов поселков городков сельсоветы прдприятия государства, Аэропорты ипограничники всех туристов выезжающих или выезжающих прямо опрашивать в аэропорту..и на КПП пограничной проверки морлот речной флот... ЧТОБЫ НЕ БЫЛО НАКЛАДОК ВСЕМ КОГО ОПРОСИЛИ ВЫДАВАТЬ НМОЕРНОЙ ТАЛОНЧИК чтобы человека не опрашивали по второму разу дата время и печать..когда и что был сделан опрос подключаем ЦИК Реестр избирателей Налоговая рееестры Минюст реестры.. смерти рождения.. Укзализныця пеерадет сколько пассаажиров в пути их опрашивать в поездах с вдаче талончиков.. примерно удет три-5 месяцв для устранения ошибок, неточностей сведения в одну таблицу устранение дублирования... погрешность будет тольков 0,2-0,7 % считается результат приближен к 99,98% реальности....
 показать весь комментарий
 
 
"Он составляет перечень всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения. То есть с помощью разных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясняем ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3158188\\\\\\\\\

Ой как заумно высрал то.... после того шо "за 5 лет будет 40% роста", я думаю шо его плохо проверяли ..... если вообще проверяли. Он же поехавший.
Ему надо ошейник - если не будет .... о б*же, да это мечта для Японии и Южной Кореи, роста экономики на 40% за 5 лет, то.... то оштрафуем его Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3526
 показать весь комментарий
 
 
Обычно. когда так безответственно треплются, то тратят потом денег в 2 раза больше чем надо.
 показать весь комментарий
 
 
Рождение фиксируется на ПК,смерть фиксируется на ПК,выдача паспортов фиксируется на ПК,пересечение границы фиксируется на ПК.Так что в Украине все до единого человека на учете.Так зачем весь этот цирк с переписью да еще и за 2.4 лярда?
 показать весь комментарий
 
 
все оно красиво звучит, но когда начинаешь сравнивать цифры, получаеться куйня.
 показать весь комментарий
 
 
весь світ користується, в них не куйня, а в нас чомусь з усім завжди куйня ))
 показать весь комментарий
 
світ не признається що в них куйня, а в нас це модно!
 показать весь комментарий
 
P.S.Интересно что ЗЕ хочет сделать страну в смартфоне а считать население хочет по головам забыв что существует сеть интернет где из выше перечисленных источников количество населения страны можно узнать за считаные часы и даже поименно и без каких либо существенных затрат.
 показать весь комментарий
 
Та яка різниця? Проведуть перепис "дешевше" , а ті 2.4 млрд. "слуги урода" всерівно скомуніздять. І скажуть , що так було. 😕
 показать весь комментарий
 
 
МВФ відмовив в наступному транші, то зелебобіки кинулись шукати на чому можна зєкономити )).. Дотепно))
В каламойші візьміть гроші на перепис. В нього є. А решту нехай поверне державі.
 показать весь комментарий
 
Зе дебилизация во всей красе он хоть таблицу умножения знает и аттестат о среднем образовании хоть настоящий не нарисованный или там только школа шапито
 показать весь комментарий
 
Прикольно. Они не только с 4000$ за пидагогам ошибаются)))
 показать весь комментарий
 
я могу за одну тысячную сказать
с допустимой погрешностью
где у нас чего
 показать весь комментарий
 
Провели розрахунки і виявили,що перепис можна провести дешеше...Потім ще раз провели розрахунки - і виявили що перепис можна не проводити...обійтися пєрєклічкою...
 показать весь комментарий
 
3 400 000 000 / 40 000 000 = 85 на человека. Шото много.
 показать весь комментарий
 
Правильный вопрос
что хотим в сухом остатке
если взрослое население
то базы налоговой с кодом и Милиции с паспортами достаточно плюс 10 подсобников и 5 дубилетов на 3 месяца
Если рождение и смерти
здесь сложнее
но есть же свидетельства о рождении и смерти на фирменных бланках плюс базы учащихся
будет погрешность
но не критичная и с каждым днем она будет уменьшаться
 показать весь комментарий
 
А спросили с тех кто считал? Ну не праздный вопрос -Куда хотели "слишком",сколько,кто пофамильно,зачем? Жаль что нет статьи растрельной, как в Китае. Совести нет ,только страх. Без нее не обойтись,никак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх