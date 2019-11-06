 Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Как сообщил премьер-министр, вопрос переписи в правительстве курирует Дмитрий Дубилет.
"Он составляет перечень всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения. То есть с помощью разных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясняем ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук.
"Можно найти кучу инструментов для оптимизации. Например, можно привлечь к проведению переписи сотрудников "Укрпочты" и других госкомпаний. Мы пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке. И нельзя ли получить тот же результат, с тем же уровнем качества, но дешевле. Сейчас мы провели расчёты и увидели, что сумма в 3,4 млрд, которая закладывалась ранее, это слишком. Перепись можно провести дешевле", - пояснил Гончарук.
Премьер-министр сообщил, что о методологии проведения переписи они сообщат в январе.
"Планируется проведение переписи аж в декабре. Это релевантный месяц для этого, потому что люди съезжаются домой даже если работают и живут какое-то время за границей", -добавил Гончарук.
Открыть пункты халявной раздачи гречки и посчитать эти 73% по головам, как баранов.
Остальные все равно не их балластный актив и постоянно только срут зебилам в штаны. Их можно не считать. Лично я нифига не обижусь.
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо.
В его понимании управление - это снимать и назначать.
Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует.
Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
Кортеж Зеленского.
На видео показано, как Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху сопровождают сразу 26 автомобилей.
https://fakty.ua/315177-kortezh-zelenskogo-i-netanyahu-iz-desyatkov-avto-zasekli-v-kieve-set-obsuzhdaet-video
Однако все ответы можно поставить под сомнение поскольку нарушается основной принцип подобных вопросов - анонимность! Ведь анкета то персональная!!!
Заодно будет очередной липовый повод похвастаться про невиданные достижения типа невиданного роуминга и 90% интернета.
Правда в Роисе на фуфле не экономят...
Если вы собрались считать народ под сокращение депутатов по формуле "10 депутатов на миллион граждан", то и примерного подсчета хватит.
все так просто но не все так просто
распоряжение моники и перепись раз, два и провелась.
Ой как заумно высрал то.... после того шо "за 5 лет будет 40% роста", я думаю шо его плохо проверяли ..... если вообще проверяли. Он же поехавший.
Ему надо ошейник - если не будет .... о б*же, да это мечта для Японии и Южной Кореи, роста экономики на 40% за 5 лет, то.... то оштрафуем его
В каламойші візьміть гроші на перепис. В нього є. А решту нехай поверне державі.
с допустимой погрешностью
где у нас чего
что хотим в сухом остатке
если взрослое население
то базы налоговой с кодом и Милиции с паспортами достаточно плюс 10 подсобников и 5 дубилетов на 3 месяца
Если рождение и смерти
здесь сложнее
но есть же свидетельства о рождении и смерти на фирменных бланках плюс базы учащихся
будет погрешность
но не критичная и с каждым днем она будет уменьшаться