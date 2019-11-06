 Мы провели расчеты и увидели, что заложенные 3,4 млрд это слишком. Перепись можно провести дешевле, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Как сообщил премьер-министр, вопрос переписи в правительстве курирует Дмитрий Дубилет.

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"Он составляет перечень всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения. То есть с помощью разных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясняем ответы на эти вопросы", - заявил Гончарук.

"Можно найти кучу инструментов для оптимизации. Например, можно привлечь к проведению переписи сотрудников "Укрпочты" и других госкомпаний. Мы пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке. И нельзя ли получить тот же результат, с тем же уровнем качества, но дешевле. Сейчас мы провели расчёты и увидели, что сумма в 3,4 млрд, которая закладывалась ранее, это слишком. Перепись можно провести дешевле", - пояснил Гончарук.

Премьер-министр сообщил, что о методологии проведения переписи они сообщат в январе.

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"Планируется проведение переписи аж в декабре. Это релевантный месяц для этого, потому что люди съезжаются домой даже если работают и живут какое-то время за границей", -добавил Гончарук.