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 За 2 года в Украине задокументированы 96 нападений и случаев запугивания журналистов, - ООН. ВИДЕО

Мониторинговая миссия ООН по правам человека за два года задокументировала в Украине 96 нападений и случаев запугивания журналистов, блогеров и активистов.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнар во время парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С ноября 2017 мы задокументировали 96 нападений и актов запугивания журналистов, блогеров, медийщиков, общественных и политических активистов. С 2015 года мы задокументировали, по меньшей мере, три фатальных нападения на представителей медиа", - отметила она.

Среди резонансных дел Богнар вспомнила о смертельном нападении на журналиста-расследователя Вадима Комарова, убийстве Павла Шеремета и Олеся Бузины.

"Чрезвычайно важно обеспечить эффективное расследование и классификацию соответствующих преступлений против медийщиков. Еще одно опасение - это отсутствие действий полиции на подобные атаки", - подчеркнула глава Мониторинговой миссии ООН.

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В свою очередь директор представительства неправительственной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф также констатировал "очень слабый" прогресс в расследовании таких дел.

"Надо говорить и о том, каким образом защищать тех людей, которые не имеют непосредственно журналистской аккредитации, однако выполняют журналистскую работу. Хотел бы также порекомендовать, чтобы журналисты и СМИ рассматривали возможность солидарности и совместного участия в решении других проблем", - отметил он.

Шааф отметил, что кроме вопроса физической безопасности журналистов есть проблемы самоцензуры, попыток контроля работы представителей СМИ, а также случаи политического давления на журналистов.

Также читайте: Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Источник: https://censor.net.ua/v3158174
 
 
 Топ комментарии
 
у нас незаметно формируется новая каста не неприкасаемых мерзавцев: журнаглисты, блохеры, и активисты..
как правило, в эти три категории попадают моральные уродцы и подонки, типа Шария, Дубинского, и им подобные, но калибром по меньше..
Что с нашей страной не так?!.. почему, всякая мразь получает поддержку и прикрытие с Запада?!
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Лайно на голову потужному блохєру мирославу олешко - теж ввійшло в статистику нападів?
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Если проломят голову портнову, прошу не вносить это случай или в инцидент в этот перечень, всетаки он юризд и левозащитник
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Лучше бы фейбук удалил эту мразь физически!!! а не онлайн
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у нас незаметно формируется новая каста не неприкасаемых мерзавцев: журнаглисты, блохеры, и активисты..
как правило, в эти три категории попадают моральные уродцы и подонки, типа Шария, Дубинского, и им подобные, но калибром по меньше..
Что с нашей страной не так?!.. почему, всякая мразь получает поддержку и прикрытие с Запада?!
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Лайно на голову потужному блохєру мирославу олешко - теж ввійшло в статистику нападів?
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Так олешка ж теперь в ряды зебилов записался.
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Медиарух Медиа по осознанный выбор выступил с открытым заявлением в связи с угрозами экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова редакции программы Схемы: коррупция в деталях.Об этом сообщает Радио Свобода.

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Оккупацию территорий и убийства украинцев миссия не считают нарушением прав украинских граждан которых миллионы, за которую никого не привлекают к ответственности, а считают какие то жалкие десятки журналистских разборок по которым идут следствия. Если можно нарушать права миллионов, то почему нельзя нарушать права отдельных людей? Эта миссия явно способствует нарушениям прав человека своими откровенными глупыми заявлениями и бездействием. Просто хорошая работа у этих бюрократов мели что хочешь лишь бы деньги капали.
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"За 2 года"___________________как же так порохнявые? при "сивочелом гетьмане" оказывается "щимили" журналистов??????? так чего ж оно сегодня овечкой прикидывается?!
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