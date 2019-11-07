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 Политика Украины, Общество
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 Украинский снайпер убивает российского наемника с дистанции 650 метров. ВИДЕО

Украинский снайпер уничтожил российского наемника с дистанции 650 метров.

Видеозапись ликвидации противника оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ. Успешный выстрел украинский воин сделал на одном из участков фронта на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3158158
 
   
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Не убіваєт, а знешкоджує. Правильно несіть зміст та підбирайте слова!
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Это было при "кровавом" Пете. При миролюбивом писюанисте ЗЕмоник к большому сожалению наших солдат отстреливают
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Да да да

Потери боевиков на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Ні свині порошенка *********** владі - саме Мародер посадив у взязниці 8000 Українських героїв(((
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И они до сих пор сидят?
Или по этому вопросу в новых методичках нет ничего?

А вот Рябошапка покрывает своего коллегу....

Преступление без наказания: пятый год бывшие узники подвалов группировки «ЛНР» пытаются добиться справедливости в деле их незаконного пленения. И пострадавшие, и правозащитники обвиняют, среди прочих, бывшего офицера СБУ Аркадия Корниевского в незаконном лишении свободы, создании террористической группы и нарушении законов войны. Однако суд недавно остановил против него судебное производство.

По словам Александра Ретивова, ждать справедливого заочного судебного решения по делу «прокурора ЛНР» не приходиться, ведь через полгода Корниевский будет снят с розыска и окажется чист перед законом. Опасаются этого и другие пострадавшие, побывавшие в плену российских гибридных сил на Донбассе. «Изоляция» - концлагерь по-русски в Донецке «Он может​ приехать и свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, над кем он издевался?»

Зелебени и зелебенеботы вы будете гореть в аду.
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Так так ...Броніки.корабліки ..5-ть складів. І кодло *свинарчуків * злодіїв !
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Не убіваєт, а знешкоджує. Правильно несіть зміст та підбирайте слова!
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как раз для зебильных поц-и-фистов: убивает = убийца = распятый мальчик в прострелено-убитых трусиках = массовые убийства = военные преступники = скабеева/кабаев...
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Молодець, Воїн!
Питання: коли задвухсотили *******? Чи не старий це запис?
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Какая разница... можно смотреть, смотреть, смотреть...
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Нам пофіг від чого двосотяться ваші орки від СВД чи від цирозу печінки! Український снайпер убиває російського найманця з дистанції 650 метрів - Цензор.НЕТ 7562
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..поменяли они паспорта на "лугандоновские"..Они никогда не были гражданами Украины-гнильё,с "зоновскими понятиями"...Да и ты такой же...
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Дай бох здаровья пагипшему воену маладой риспублеки...
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Ніч така місячна, зоряна ясная,
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево,
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я,
Ворога б'є "Ураган"!
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині,
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена,
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!
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Добра новина на сьогодні. Побільше б таких добрих новин.
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таке "розведення" мені подобається.
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СВД. А где вся новомодная хрень купленная за большие деньги?
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Кто-то в кого- стреляет. Надо развести войска на недосягаемое расстояние.
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ребята! 650метров со снайперкы? я во время службы в 60 с калаша без оптики ложил на 800 метров правда мишени
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