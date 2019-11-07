 Украинский снайпер убивает российского наемника с дистанции 650 метров. ВИДЕО

Видеозапись ликвидации противника оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ. Успешный выстрел украинский воин сделал на одном из участков фронта на Донбассе.
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+12
Не убіваєт, а знешкоджує. Правильно несіть зміст та підбирайте слова!
+8
Посадять хлопця.
Потери боевиков на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Или по этому вопросу в новых методичках нет ничего?
А вот Рябошапка покрывает своего коллегу....
Преступление без наказания: пятый год бывшие узники подвалов группировки «ЛНР» пытаются добиться справедливости в деле их незаконного пленения. И пострадавшие, и правозащитники обвиняют, среди прочих, бывшего офицера СБУ Аркадия Корниевского в незаконном лишении свободы, создании террористической группы и нарушении законов войны. Однако суд недавно остановил против него судебное производство.
По словам Александра Ретивова, ждать справедливого заочного судебного решения по делу «прокурора ЛНР» не приходиться, ведь через полгода Корниевский будет снят с розыска и окажется чист перед законом. Опасаются этого и другие пострадавшие, побывавшие в плену российских гибридных сил на Донбассе. «Изоляция» - концлагерь по-русски в Донецке «Он может приехать и свободно ходить по улицам Киева вместе с теми, над кем он издевался?»
Зелебени и зелебенеботы вы будете гореть в аду.
Питання: коли задвухсотили *******? Чи не старий це запис?
В оптиці в мене москаль,
На вітер поправочка і допобачення,
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику десь за Дебальцево,
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я,
Ворога б'є "Ураган"!
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині,
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена,
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!