 Украинский снайпер убивает российского наемника с дистанции 650 метров. ВИДЕО

Видеозапись ликвидации противника оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ. Успешный выстрел украинский воин сделал на одном из участков фронта на Донбассе.

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