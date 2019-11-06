 Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус. ВИДЕО

"Проблемы, на самом деле, существуют на всех (оборонных. - Ред.) предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе, и "благодаря" предыдущему руководству. Часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, в то время как приватная часть увеличивается", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Абромавичус указал, что большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к "компаниям, связанным с прошлыми политиками".
"К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить счета гособоронзаказа", - пожаловался Абромавичус.
Отвечая на вопрос президента Зеленского, почему "мы боимся говорить фамилии", Абромавичус сказал: "Мы знаем, что лица, приближенные к принятию решений в ОПК, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады. Есть компания "Украинская бронетехника", возможно, "Богдан", компания "Ленинская кузня", некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к гособоронзаказу за счет, как говорится, компаний "Укроборонпрома", который не получали за это".
Розслідувати - розслідуй, тільки "за". Ти ще склад війська у вільний доступ виклади, нехай іноземна спецура без роботи залишиться.
Все зеленые у..бни поставленные у власти работают на фсб, особенно в сфере нацбезопасности и обороны.
Слабо верю, что по Порошенко что-то найдут, свистят они с зимы про "происки" барыги, только даже конченный портнов, рыговско-кремлевская подстилка никак ничего найти не может .
Была армия как армия, нормальная страна- стала просто мокшанская колония, с быдломассой населения, руководимая предателями и ворами.
Не міряй по собі, шукач халяви.
Проте почекаємо. Зеленський справиться.
Накуя ж ты, сучёнок, урезал бюджет армии на следующий год? Ты что, *****, на ***** работаешь?
06.11.2019 15:26Тобі там відповідь
Источник: https://censor.net.ua/n3158138
Интересно, а в чем преступление?Ты тоже, Линкявичус. жополиз клоуна?
Частніе компании єто отлично, только нет подставньіе принадлежащие политикам и власть имущим и открьітьіе специално для схем и распила бюджета и в последствіии вьівода денег из страньі на благо Европьі!
Осилишь?
(Спочатку було у 28 разів, але подумали, що мало. Але у зЄлєкторату ці цифри вже було вкарбовано в баранячі голови. Тому поміняли місцями і вийшло у 82 рази. Не кругле число, викликає довіру)
Новый член набсовета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус
В США все заказы в оборонной сфере выполняют частные компании. И хотя Америка воюет десятки лет, только 10-15% всех заказов попадают под гриф «секретно». У нас - около 80%. Нужно идти в сторону международных принципов - компанией нужно управлять не как особенной оборонной структурой, а как обычным сложным бизнесом. Какие-то предприятия нужно приватизировать, но мой приоритет - совместные проекты с успешными мировыми компаниями. У Украины последние годы было много таких возможностей, но их упустили.
"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3144480