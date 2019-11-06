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 Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус. ВИДЕО

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус считает, что правоохранительные органы должны расследовать преступления в оборонно-промышленной сфере, к которым могут быть причастны "прошлые политики".

"Проблемы, на самом деле, существуют на всех (оборонных. - Ред.) предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе, и "благодаря" предыдущему руководству. Часть компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, в то время как приватная часть увеличивается", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Абромавичус указал, что большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к "компаниям, связанным с прошлыми политиками". 

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"К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить счета гособоронзаказа", - пожаловался Абромавичус.

Отвечая на вопрос президента Зеленского, почему "мы боимся говорить фамилии", Абромавичус сказал: "Мы знаем, что лица, приближенные к принятию решений в ОПК, включая руководителей профильного комитета Верховной Рады. Есть компания "Украинская бронетехника", возможно, "Богдан", компания "Ленинская кузня", некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к гособоронзаказу за счет, как говорится, компаний "Укроборонпрома", который не получали за это".

Источник: https://censor.net.ua/v3158138
 
 
 Топ комментарии
 
Зєбіл, бля.
Розслідувати - розслідуй, тільки "за". Ти ще склад війська у вільний доступ виклади, нехай іноземна спецура без роботи залишиться.
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Забыли все, что представляла из себя наша Армия летом 2014 года.
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Причем тут Петручо? Для того, что бы расследовать злоупотребления, надо раскрывать гособоронзаказ? Вы там на Зе ферме все дегенераты, или через одного?
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Зєбіл, ***.
Розслідувати - розслідуй, тільки "за". Ти ще склад війська у вільний доступ виклади, нехай іноземна спецура без роботи залишиться.
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І за кого будеш тоді "рвати дупу" коли виясниться, що Петручо і його зграя звичайні бариги, а не патриотм і націоналісти у них на харчах сидять? Переметнешся до колишніх ригів?
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Причем тут Петручо? Для того, что бы расследовать злоупотребления, надо раскрывать гособоронзаказ? Вы там на Зе ферме все дегенераты, или через одного?
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Через одного - один дегенерат, другой просто дебил. Но оба зеленые.
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Бариґ нема. Чому проблеми є? Хоча при баригґах все працювало. Кривавий пастор з полігонів не вилазив.
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"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3144480
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Когда я предоставлю вам право задавать мне вопросы, тогда отвечу. Ожидайте, ваш запрос в обработке
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Пучить? Випийте проносне і зразу ж обробити все навколо без черги і швидко.
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Решение главы "Укроборонпрома" Абромавичюса о ненужности достройки ракетного крейсера "Украина", степень готовности которого составляет 90%, в момент серьезного противостояния в Черноморском регионе - вопиющая некомпетентность, граничащая с откровенным предательством. Достройка крейсера не только даст возможность загрузить производственные мощности судостроения, но и укомплектовать его новыми, разработанными системами вооружения украинского производства. Очень хотелось бы услышать мнение компетентных органов о возможном наличии\отсутствии конфликта интересов в деятельности г-на Абромавичюса, занимающего серьезный пост в оборонной сфере Украине и одновременно являющимся минотарным акционером государственного банка РФ "Сбербанк"

Все зеленые у..бни поставленные у власти работают на фсб, особенно в сфере нацбезопасности и обороны.
Слабо верю, что по Порошенко что-то найдут, свистят они с зимы про "происки" барыги, только даже конченный портнов, рыговско-кремлевская подстилка никак ничего найти не может .
Была армия как армия, нормальная страна- стала просто мокшанская колония, с быдломассой населения, руководимая предателями и ворами.
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Зебілік, я за нього нічого не рвав ні коли він був президентом, не коли став блазень.
Не міряй по собі, шукач халяви.
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ну , тепер точно заживемо ...головне оборонзамовлення розсекретити ...
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Шо, трудовые книжки Абрамявичус уже победил? Тепрь нашею новое поле боя? Кстати, он и сам прошлая власть и политик, между прочим.
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Забыли все, что представляла из себя наша Армия летом 2014 года.
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Помним все. Но армия востановлена не за деньги єтих "патриотов". Она востановлена за деньги украинского народа. А востановление ее не может ставится в заслугу так, как єто является априори обязанностью власти! В чем же ихз "заслуга" в том что они заработали на войне и крови людей миллиардьі, которьіе вьівели из страньі? Вьі в курсе, что распильщики бюджета, схематозники открьівают бизнес в Европе, они жде не хотят работать в стране где по их вине не работают законьі для всех одимнаково!
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Де грощюші, які заробляли бариґи і яквюі зараз начебто ніхто гюне заробляє? Чому зменшено військовий б'юджет, субсидії та інші соцвиплати? Хто тепер бариґи?
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Півроку вже нова влада - надходження в бюджет зменшились, держзаборгованість зростає, ціни ростуть. Якщо бариги вже не крадуть, то хто тепер краде?
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Тримаючи в липких коричневих лапах економіку, втративши корита, бариги намагаються саботувати, і це зрозуміло кожній адекватній людині.
Проте почекаємо. Зеленський справиться.
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Адекватний, а чому за більш ніж півроку роботи "липкі руки" все ще тримають? Якого хрена нова влада нічого не робить, тільки дрочить у залі ВР, наиюмагається проституток зняти за 109 баксів, легалізує казино та роздажпреференції на виробництво нових серій "Сватів"?
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Milen Gavrilec, то есть ты ( ты ж себя имеешь в виду под "украинский народ" в том числе) восстановил армию?
Накуя ж ты, сучёнок, урезал бюджет армии на следующий год? Ты что, *****, на ***** работаешь?
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зато тепер твій НЕЛОХ це швидко "поправить" ..."нет войны нет заказа" ...
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деньги укр народа пошли на богданы и свинарчука. армию восстановили за штатовский кеш - по 500 лямов каждый год при петре от штатов получали. и госпитали их до сих пор в полях стоят хрен знает где то передовой. а укр народ 1.5% башлял и башляет каждый месяц шоб петро брехлоо хорошо кушал и спал и про путлера вещал
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Да, особенно за деньги таких зеленожопых как ты что то восстановили. Это все делалось за деньги волонтеров-патриотов, а не уставшей от войны, как ты, зеленой быдломассы, и , как бы тебе это не нравилось, и за деньги Пороха, причем очень не малые. Расскажи нам, сколько лично ты дал на помощь армии? Удиви нас! И да, армию обязана укреплять власть, что прошлая и делала, а твой ********** клован шестерочный уже нашел излишки в армии- и готовится их прихватить, остановил патронный завод, интересно почему? Уменьшил финансирование армии, сдает территории страны врагу, но хочет с нашего кармана облагодетельствовать сепаров из лугандонов, и как сказал зеленоопый ткаченко, пригласить во власть Украины честных сепаров. Я не говорю- про последние аресты активистов, волонтеров и АТОшников в стране и разгул портнова- ставленника кремля над всей судебной системой страны. Почему твой хренов "патриот" вазелин молчит, и постоянно сдает интересы страны путлеру? Поведай нам про "честного" бубочку.
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"К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны.
Источник: https://censor.net.ua/n3158138
Интересно, а в чем преступление?Ты тоже, Линкявичус. жополиз клоуна?
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КлоВан при должности Апределил, а Петро вигнав... Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 187
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вот как рассекретят счета гособоронзаказа, так и узнаешь, какие преступления...
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СНачала наладь работу структуры, заодно и покажешь как нужно, для сравнения, а лишь потом привлекай правоохранителей . Смена диров это не запуск по новой производства .
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Вас зебілів хер поймеш, - то давайте приватним компаням оборонне держ замовлення. То а-я-яй попєрєдніки передавали держзамовлення приватним компаніям. Апрєдєлітесь пажалуста)
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Тренеруй мозг, шоколад не на столько полезен, как тьі думаешь, перестань жрать его
Частніе компании єто отлично, только нет подставньіе принадлежащие политикам и власть имущим и открьітьіе специално для схем и распила бюджета и в последствіии вьівода денег из страньі на благо Европьі!
Осилишь?
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Це типу Квартал-95, який допомагав Привату виводити гроші в оффшори? Осилишь? Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 771
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Конченый, а зачем ты( имея на руках такие доказательства) скрываешь их от правосудия? Ты случаем не пытаешься покрывать преступников?
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И у тебя есть постановление суда по всем этим обвинениям? Или просто что-то покурил?
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Все логічно,адже де взялися у пашинського статки 10% ВВП країни
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А ще Петя примножив свої мільярди аж у 80 раз!
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...у 82 рази.
(Спочатку було у 28 разів, але подумали, що мало. Але у зЄлєкторату ці цифри вже було вкарбовано в баранячі голови. Тому поміняли місцями і вийшло у 82 рази. Не кругле число, викликає довіру)
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Потому ему,, кроме подстреленного алканавта ничего больше и не предъявили?
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а як там докази по свинарчукам? де ті шальоні розкрадання в укрооборонпромі? ааа? чи канхвєтка зельона з рота не виймається
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а вдруг о чем там еще путлеру не доложили зеленые
Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 9568
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дразнят нещасных 73% если бы там было хоть что-то, рыба в шапке давно бы уже пустил все в ход Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 875
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Нещодавно Бубочка збирав своє кодло і істерив, що рейтинг падає - саджайте хоч кого-небудь. Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5172От вони і тужаться, а виходить не дуже. Компании, связанные с предыдущей властью, имели колоссальный доступ к гособоронзаказу. Нужно его рассекретить, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2873
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То о чём пи..дит это неруский, ни очём не говорит! Как раз наоборот! Если госкомпании оборонного назначения хреново работают или ихняя продукция слишком дорога или неконкурентноспособна( а попросту выпускают брак) и не проходят конкурс, то остаются за бортом заказов. Всё справедливо! Ведь вы все уже 30 лет кричите на каждом углу, что частник работает лучше государственника. Даже "укрспирт" хотите распродать! Хотя там прибыль 88% минимум. При СССР водка давала 40 % бюджета, а у нынешних хохлов водка даёт одни убытки. Всё это расчитано на лохов! Интересно какую взятку предложили частные конкуренты водки (Зеленскому-богдану- коломойскому) 2-3 млрд дол или больше? А безграмотный Герус с коломойским сколько убытков нанесли и ещё нанесут Украине покупкой электрознергии в россии?. Ведь украина уже останавливает из-за этого свои тепловые электоростанции. Вот вам и новые лица,и новая политика, и новая власть, и новый президент.! Легче всего кричать караул, а всего- то нужен скурпулёзный анализ. А виновников я не оправдываю. Их нужно сажать!
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еще полгода назад Компанії, пов'язані з попередньою владою, мали колосальний доступ до держоборонзамовлення. Потрібно його розсекретити, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2123

Новый член набсовета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус

В США все заказы в оборонной сфере выполняют частные компании. И хотя Америка воюет десятки лет, только 10-15% всех заказов попадают под гриф «секретно». У нас - около 80%. Нужно идти в сторону международных принципов - компанией нужно управлять не как особенной оборонной структурой, а как обычным сложным бизнесом. Какие-то предприятия нужно приватизировать, но мой приоритет - совместные проекты с успешными мировыми компаниями. У Украины последние годы было много таких возможностей, но их упустили.
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Я почему-то думаю, что не Абромавичесу решать кто в Украине преступник, а кто наступник
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А хіба оборонні замовлення це не держтаємниця?
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От кого ? От украинцев, чтоб не знали кому и сколько .
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Для того є парламентський комітет і люди з відповідними допусками до держтаємниці. Чи Ви не довіряєте "слугам_народу"? Компанії, пов'язані з попередньою владою, мали колосальний доступ до держоборонзамовлення. Потрібно його розсекретити, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3851
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Сумма заказа и владелец фирмы не может быть под ДСК .
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Только одно Но, новый секретарь РНБО хочет уволить Кривоноса .
"Главная моя задача - реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало все, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф, главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий "Укроборонпрома" тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться", - сказал Кривонос Источник: https://censor.net.ua/n3144480
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