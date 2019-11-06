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Все про:Одесская область (1865) подростки (170) Нацполиция (10353) убийство (5382)

 Подозреваемого в убийстве 14-летней одесситки подростка арестовали без права залога. ВИДЕО

Коминтерновский районный суд арестовал без права залога 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Одесской области.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Cуд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без альтернативы залога.

Ему сообщено о подозрении по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

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Напомним, 3 ноября в Одесской области обнаружено тело пропавшей накануне 14-летней жительницы Одессы.

О том, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила ее мать. На поиски был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения подростка, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она проводила время.

Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом она куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам. Поиски продолжались всю ночь. Утром ее тело без признаков жизни было найдено в лесополосе.

Причиной смерти девочки стало удушение.

Источник: https://censor.net.ua/v3158120
 
 
 Топ комментарии
 
Не устроят, у нас люди ватные терпилы. Вон в Марике коректировщика градов всего лишь томатным соком и зеленкой облили...
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так он же для большинства жителей марика свой
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Причем с особой жестокостью... по частям!
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Не устроят, у нас люди ватные терпилы. Вон в Марике коректировщика градов всего лишь томатным соком и зеленкой облили...
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так он же для большинства жителей марика свой
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Одного облили, а второго завалили прямо дома... так что на кого нарвется. Я бы на месте родителей конечно завалили бы его!
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Причем с особой жестокостью... по частям!
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епан...й наркоман отделается несколькими годами за убийство с особой жестокостью.
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Ну и что? Дадут десять, через семь выйдет, опять кого-нибудь убъёт или изнасилует. Нет, с него уже нормального человека не будет. Таких надо кончать на зоне по тихому, заточка под ребро и всё.
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Тут стоило бы дать пожизненный срок...эта мразь не исправится - выйдет из тюрьмы - будет угрозой для нормальных людей - еще кого-то убьет.
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Несовершеннолетним пожизненное не применяется.
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А под залог выпускают только тех у кого есть с чего платить залог... Был бы на месте этого ублюдка какой нибудь мажор то выпустили б под залог...
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А чьо ви суки йому харю замалювали, що за мода ?????.....ганьба ***%%дь... покажіть урода !!!!!!!!!!!!
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