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Все про:Донбасс (19847) наемники РФ (953) Ткаченко Максим (1)

 Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса и депутат фракции Слуга народа Максим Ткаченко не исключает, что "чиновники", которые работают в "администрации" наемников РФ на оккупированных территориях, могут остаться в команде новой власти.

Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заявил Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от СН кварталовец Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО

Источник: https://censor.net.ua/v3158103
 
 
 Топ комментарии
 
щось вони там таки насправді курять..., причому усім своїм гарним колективом...
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Ирина Довгань аплодирует стоя, стоя у столба...
Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4085
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Ирина Довгань аплодирует стоя, стоя у столба...
Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4085
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Зебіли що задоволені, чи ви всі обкурені? Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 3084
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Он сказал, что "честные и порядочные люди" на фото с Ириной Довгань.
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Звісно вони задоволені.
Мир з братушкам і свати.
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для слуг урода - ВСЕГДА лучше молчать, а еще лучше - слинять подальше
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щось вони там таки насправді курять..., причому усім своїм гарним колективом...
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) такие себе максиммаксимычи штирлицы тамошнего разлива.
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Чего, чего? Пушилина министром иностранных дел?
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Можно вместо Яременка - Пушилин тоже может проституток заказывать Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7993
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Дно...дальше некуда просто,если честные остались они давно оставили донбасс и уехали
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от щас прям моторолы с захерастом не хватает для "команды новой власти"
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Та им дадут героев Украины. Правда посмертно... Но то не важно
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Дениска ********** сможет заменить собой обоих...
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Фашик анпиратора всея днр называет пенис душилин Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7601
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вже не раз "пояснювали": ...нє вінаватая я -- он сам...
Просто вони перевіряють реакцію та межі, до яких ми дозволимо їм зайти.
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даже так...
а кто будет определять насколько они хорошие и честные служаки? им дадут характеристики "с прошлого места работы" ??? или как? ну про люстрацию промолчим - богдан лучше знает
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После смены власти этого дебили призвать по мобилизации и на передок!!!
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После вот таких вот высеров от слуг нарида, мне даже как-то импонируют сталинские методы с заград отрядами...
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Не...оно тут же на другую сторону перебежит...только вешать..
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татишо, він же ублюдків на каву з чаєм запросить. тільки в длнр на пмж.
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Это говорит член (советник секратаря) Совета Национальной Безопастности и Обороны Украины.
Пиз...ц.
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Он не член, а советник. Хотя по своей сути типичный "член".
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Я и не сомневался, что от "зелибобика" до сепара один шаг.
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Какой шаг？ Зелебобик это и есть сепар...
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Зелкбобік і є сепар опинившийся на пдконтрольній Україні території.
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Среди полицаев и сотрудников немецких оккупационных администраций из местных, тоже были честные люди?
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Да ты **@нулся. Мразота косорылая, с**е домой возьми этих "честных". Куда ж без них, прям страну не построишь без "профессионалов" Бамбаса.
Каждый день открываешь новости и п..ц, п...ц, п...ц
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Кто бы сомневался что "СН" - это совместный проект Коломойского и его московских "коллег".
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У зеленійх тварей язіки в очко затянуло.
Пора,очень пора вешать зеленіх мразей на столбах
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Нет слов! У Ткаченко, что нет инстинкта самосохранения? Патриоты не дремлют. На Крещатике много деревьев з развлетвенными гіляками...рядом с Майданом!
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порох заведет гиви и моторолу в верховную раду!- кричали они...
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А где-то молча уткнувшись в монитор грустят зебилы.
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Чого їм сумувати то?
Адіннарод, пєрєстать стрєлять, свати...
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Не-а, "грустят дебилы", а зебіли при владі.
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они вообще думают, что несут? или им из кремля сценарии шлют???
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еще им страховой стаж учтите, за службу "родине лднр"
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А звідки він знає, що вони «чесні і порядні»? Він їх знає особисто чи йому хтось підсказав?! Пора деяким обласним радам об'єднуватись і виставляти блокпости.
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А чого дивується то?
То новина що за Сцикло вся вата голосувала?
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А вообще я месяц назад ехал по делам в Киев. И прикиньте, под Обуховым, первый раз за 6 лет я увидел тачку с росийскими номерами, за6 лет карл. Надеюсь тачку угнали, а водилу убили наши хлопцы и это всего лишь был грабеж!!!
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жгітє єщьо! та так щоб *зелені* проблювалися
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Де вони таких дебільних савєтніків тільки знаходять?
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***
мой бог да это ж те же грабли
не разглядел их в темноте
а ну ка наступлю еще раз
да, те
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Это однозначно ПИ он все сказал что надо знать о Зе команде больше добавить нечего The end
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а что можно хотеть от концертного детектора Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 4392 Зе тим во всей своей красе Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 3107
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гнати зелену дрисню до самісінької історичної фашиської батьківщини
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Чесний і порядний в колаборацію не піде. Особливо порядний.
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ни дня без скандала,бл достали уже эти ушлепки слуги урода
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О-о, вони ждуть коли вже надоїсть українцям звертати увагу на всі їхні висери, і тоді бац - і капітуляція.
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Ну идиот ,***** ,других слов НЕТ ((( Яныка вызывай из Ростова ..он вроде при " понятиях" пацан ((( ЗЕ ***** ,доиграется ,что выкинут ***** ,вместе с " командой " таких умников...Есть там "профессиональные "...но по разным " причинам " ...Ты бы ,идиот " еще Пасечника ПРИГЛАСИЛ в новую "команду " (( уж настолько он ПРОФЕССИОНАЛ...целый ГЕНЕРАЛ СБУ...Баран ты Ткаченко ,причем гребанный...(((
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честные и порядочные люди: нардеп от СН о наемниках РФ на Донбассе/ А кто начал войну с РФ? А вот кто- по Коломойскому: "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины"
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Да там весь регион честных, порядочных и патриотично настроенных, как в нынешнем СНБО(((
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Осталось вернуть Януковича, сделать его губернатором вся Донбасса а Портнова сделать его замом и план 95 квартала считай удался
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Задача Зеленского - гражданская война в центре Украины, поэтому они и делают такие провокационные заявления, накаляя обстановку. Если народ Украины не хочет иметь сотни тысяч погибших и смерть Украины , необходимо отстранения Зеленского с политики любым методом.
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В смысле - ты призываешь начать гражданскую войну чтобы не было гражданской войны??? Совсем уже ку-ку?
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Люстрации в мусорных контейнерах больше не будет. Только верёвка и фонарный столб!
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Ну да. А Портнов грамотный юрист, Беня крутой бизнесмен, Винник хороший певец. А потом скажут, что ***** не такой уж *****.
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Еще им "за боевые" платить надо.
Чем больше убил солдат, тем миролюбней "просто стоял на блокпосту" и тем качественней "охранял боеприпасы", так как хотелмира.

Хотя.... это по сути так и будет. Калька как из Чечни, но там в Рашке и не подумают признать шо они напали на Ичкерию, они же просто "принуждали к миру террористов".
А вот Украина - напала на Днобасс и теперь должна платить.
Зацениваем красоту шоу..... и поливаем огороды, ну, не водой, а кое чем иным Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 3260
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Забыты старые забавы ...

"Зеленский не мыслит - он пародирует мышление" (с) tZE inform
Вы помните с каким вдохновением рассказывал о своих планах "страны в айфоне" президент Зеленский. Кто подзабыл - тут

Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1489

"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень"

Об этом писали говорили и спорили. Под это фигуранта журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании Мишу Федорова,
назначили целым вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.

Там є чесні і порядні люди: хтось із них зможе залишитися в команді нової влади, - нардеп від СН Максим Ткаченко про найманців РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1489

И... Шоу исчерпало себя. Электоральные сливки сняты, Настало время созидать. И выполнять обещанное. А этого нынешняя власть не умеет в принципе.
Вопрос свернут и забыт. "На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен " о чем радостно сообщил в Фейсбуке министр цифровой информации.

Мы пишем это не для того, чтобы еще раз укусить власть. Мы пишем это для того, чтобы наши читатели лучше и яснее понимали психологию и методологию действия нынешней власти. От понимания или не понимания зависит будущее этой страны.

Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.

Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо. В его понимании управление - это снимать и назначать. Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует. Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
Мы знаем, о чем мечтают кукловоды этого шоу. Как говорил один интересный персонаж "Хаос - это не конец. Хаос - это лестница ведущая вверх". Вам напомнить чем закончил этот персонаж? Хаос убивает, потому - хаоса не будет.
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По его логике получается что и в Сс, и в Гестапо были честные люди а их, бедолаг род суд.
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Этот дурачок,противоречит самой стратегии о роспуске ордло. За которыми должны следовать выборы. Тогда о каких "порядочных" людях может идти речь ? Если они служили тем,кто убивал ? Это реально отставка этого олуха. За такие речи. Причем вопрос этот должна решить сама власть. Если не хочет решения ,народного. Который уволит и саму эту власть.
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Испытывают терпение общества гниды, смотрите не перестарайтесь, ростов уже видно
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Просто іпанутса ......У когось ще є сумніви що ці паскуди Слуги *****. ?
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Предположим, что завтра ***** умер и руские ,бросив все и всех, ушли из ордло и поставили границу свою в положение "Стой,стреляю". И да, предварительно взорвав всю боевую технику и забрав у местных все патроны и пистолеты. ЗСУ и Нацгвардия без выстрелов занимают всю территорию. Вопрос- что делать с этими миллионами людей? Как ими управлять, как поддерживать порядок, как обеспечить функционирование коммунального хозяйства,как будет работать медицина и така далее. Как любой из этих вопросов решить без местных кадров? Как? Так что правильно депутат от СН сказал.
Если же у кого есть желание всех живущих там убить или декорировать - тогда да, обойдёмся без местных.
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