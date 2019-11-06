 Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заявил Ткаченко.
Мир з братушкам і свати.
Просто вони перевіряють реакцію та межі, до яких ми дозволимо їм зайти.
а кто будет определять насколько они хорошие и честные служаки? им дадут характеристики "с прошлого места работы" ??? или как? ну про люстрацию промолчим - богдан лучше знает
Пиз...ц.
Каждый день открываешь новости и п..ц, п...ц, п...ц
Пора,очень пора вешать зеленіх мразей на столбах
Адіннарод, пєрєстать стрєлять, свати...
То новина що за Сцикло вся вата голосувала?
мой бог да это ж те же грабли
не разглядел их в темноте
а ну ка наступлю еще раз
да, те
Чем больше убил солдат, тем миролюбней "просто стоял на блокпосту" и тем качественней "охранял боеприпасы", так как хотелмира.
Хотя.... это по сути так и будет. Калька как из Чечни, но там в Рашке и не подумают признать шо они напали на Ичкерию, они же просто "принуждали к миру террористов".
А вот Украина - напала на Днобасс и теперь должна платить.
Зацениваем красоту шоу..... и поливаем огороды, ну, не водой, а кое чем иным
"Зеленский не мыслит - он пародирует мышление" (с) tZE inform
Вы помните с каким вдохновением рассказывал о своих планах "страны в айфоне" президент Зеленский. Кто подзабыл - тут
"Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. И внедрение четырех уровней: информация о государстве - первый уровень, коммуникация с государством - это второй уровень, транзакции с государством - третий уровень, вовлечение в управление государством - это четвертый уровень"
Об этом писали говорили и спорили. Под это фигуранта журналистского расследования о возможных нарушениях порядка финансирования избирательной кампании Мишу Федорова,
назначили целым вице-премьер-министром Украины - министром цифровой трансформации.
И... Шоу исчерпало себя. Электоральные сливки сняты, Настало время созидать. И выполнять обещанное. А этого нынешняя власть не умеет в принципе.
Вопрос свернут и забыт. "На государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен " о чем радостно сообщил в Фейсбуке министр цифровой информации.
Мы пишем это не для того, чтобы еще раз укусить власть. Мы пишем это для того, чтобы наши читатели лучше и яснее понимали психологию и методологию действия нынешней власти. От понимания или не понимания зависит будущее этой страны.
Весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо. В его понимании управление - это снимать и назначать. Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует. Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал...
Мы знаем, о чем мечтают кукловоды этого шоу. Как говорил один интересный персонаж "Хаос - это не конец. Хаос - это лестница ведущая вверх". Вам напомнить чем закончил этот персонаж? Хаос убивает, потому - хаоса не будет.
Если же у кого есть желание всех живущих там убить или декорировать - тогда да, обойдёмся без местных.