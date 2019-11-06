 Там есть честные и порядочные люди: кто-то из них сможет остаться в команде новой власти, - нардеп от СН Максим Ткаченко о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Об этом он рассказал в комментарии Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть люди со здравым смыслом, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира, хотят возвращения территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти", - заявил Ткаченко.

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