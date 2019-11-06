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 Общество, За рубежом
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Все про:Беларусь (2905) Лукашенко (1738) Медведев (3846) Россия (74200) ТВ (1789)

 Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает, это две большие разницы". ВИДЕО

Ведущий белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко в передаче "Будет дополнено..." объяснил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву почему Беларусь не хочет быть "разменной монетой" в российской политике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в передаче шла о реакции Медведева на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко казахстанским журналистам, в котором беларусский лидер заявил, что все прокатившиеся по территории страны войны "были не нашими". Медведев заявил на это, мол, странно слышать такие слова - эти войны для Беларуси не чужие и нельзя бросать тень на подвиг предков.

"Чужие войны и подвиг предков - это, как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич, врядли когда-то побывает, две большие разницы", - сказал Семченко, намекая на украинскую Одессу, - "Память о подвигах свята. Только звезду Героя Советского Союза получили почти полтысячи белорусов, поэтому постараюсь очень быстро ликвидировать исторические пробелы в правительстве России...".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Беларусь никогда не станет частью России. У Путина нет повода даже плохо в нашу сторону смотреть. Чего против нас воевать? - Лукашенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3158096
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра скажет противоположное, если у Лукашенко возникнет осеннее обострение и новая гениальная идея и Медведев ещё и в Одессе окажется рождённым или его предки оттуда...
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Завтра прикажут и он опять начнёт говорить про майданутых ((c) Лукашенко)...

Искать какую-то истину на БТ и делать выводы всё равно, что смотреть Г+Г и делать выводы...
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Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях. Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич врядли когда-то побывает, это две большие разницы" - Цензор.НЕТ 6190
И все мимо.06.11.2019 12:59 Ответить Мне нравится


Зеб, извини, что повторил твой комментарий, а то я вижу, что ты смотришь беларусское телевидение.
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Говорят, пропали какие-то важные материалы расследования по очень важному делу...
Кто и что знает по этому поводу? Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич врядли когда-то побывает, это две большие разницы" - Цензор.НЕТ 8811
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Троллит єто хорошо, а вот что по беларускому тв будут крутить слугу нарита єто полная шляпа Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич врядли когда-то побывает, это две большие разницы" - Цензор.НЕТ 3509
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Завтра скажет противоположное, если у Лукашенко возникнет осеннее обострение и новая гениальная идея и Медведев ещё и в Одессе окажется рождённым или его предки оттуда...
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Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях. Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич врядли когда-то побывает, это две большие разницы" - Цензор.НЕТ 5179
И все мимо.
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Мой комментарий

Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях. Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич врядли когда-то побывает, это две большие разницы" - Цензор.НЕТ 6190
И все мимо.06.11.2019 12:59 Ответить Мне нравится


Зеб, извини, что повторил твой комментарий, а то я вижу, что ты смотришь беларусское телевидение.
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Ни разу не смотрю.

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Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях.

Снова ты мимо.
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ТУТ ты, действительно, "мимо"...Он российское смотрит..
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Не может быть!!! Ведь антипорохобот так уверенно выступал экспертом по Беларускому телевидению...
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Все обещания и выступления Камертона - манипуляция предположениями,но такие как ты в это верят Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает, это две большие разницы" - Цензор.НЕТ 2761
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Неудобный вопрос?
Понимаю.
Меня не касается что будут показывать по беларускому тв.
Это их дело и их право.
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А собственно, каждый себя не уважающий белоус может спокойно скачать все сезоны слуги нарита на торрент трекере и посмотреть. Это дело другорядное. Но показывать этот шлак на гос канале, уж извольте...
Я вот к примеру ни одной серии не смотрел... и вам не советую!!!
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1. Пусть качают. Тебе-то что? У каждого человека есть право выбора.
Я тебе не даю советов, что смотреть? Нет.

2. Не смотрел ни одной серии, но берешься судить.
Как это по-порохоботски.
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не ну я видел проморолик в самом начале, еще до выхода сериала, где голый бородько говорит льготы на... кортежы на..., ну и как он верховную раду растреливал, как мвф в жопу посылал. Но сами серии по хрометражу я не смотрел. Поверь, того говна, что я увидел за те минут 10 просмотров мне хватило с лихвой, что бы сделать вывод, что это шлак еще тот...
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та да. димон в Одессе побывать может только в одном случае: одессанаш. но это из области фантастики.
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Завтра прикажут и он опять начнёт говорить про майданутых ((c) Лукашенко)...

Искать какую-то истину на БТ и делать выводы всё равно, что смотреть Г+Г и делать выводы...
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Пример не конструктивен. А истина в том, что не надо из майдана делать икону, как делали при СССР из революции 17 года. Святое это Украина.
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Белорусы -украинцы. - Несчастные,которые жили под пятой хама и невежи. Да и сейчас живут... Избавится от них мешают им только гетьманы. С испокон веков.
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Да, да!
Правільний мір, і свободу, ім прінєсут только Дамбасскіє Атамани !!!!
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Ох ти какоє смєлоє тєлєвідєніє !!
А Лукашенка протролліть?

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Никакой логики. А зачем троллить своего Лукашенко? Надо троллить чужих (которые навязываются в свои), чтобы все знали что они чужие. И вообще нечего критиковать Беларусь, мы со своими тупо разбираемся, тем более с Беларусью. Наши все президенты вместе взятые не стоят ногтя Лукашенко, который ведет грамотную политику в их условиях.
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Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева. -Это подвиг в стране где Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина 28.08.19
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Это действие, чтобы не получить критику из московии на ровном месте, которая могла бы повредить Беларуси. Лукашенко грамотно ведет дело по принципу "Политика искусство возможного".
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совки скубутся кто из них больший совок. Любо посмотреть)))
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Почему-то вспомнился старый советский анекдот:
"Рэйган говорит Брежневу - у нас в США свобода слова, любой может выйти к Белому дому и крикнуть что Рэйган дурак.
На что Брежнев отвечал: у нас тоже демократия, у нас каждый может выйти на красную площадь и крикнуть "Рэйган дурак!"

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))) так медведева уже готовы в натуре утилизировать и в самой раше. начали уже на ямале. пока с портретов.
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На кацапском изыке гос тв? Не вижу разницу Беларуси и мордора даже акцент скорее кацапский чем нейтральный
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Надо смотреть глубже. Евреи 2000 лет говорили на разных языках. Но возникло благоприятное время и возродили свой язык, который не звучал 2000 лет и говорят на нем. В беларусов пока нет благоприятного времени в отношении своего родного языка. Пусть говорят на котором получается, но пусть знают, что родной для них только беларусский. Причем ждать им не 2000 лет, а максимум еще лет 30.
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Лукашенко может похвалить Гилера,потом сказать русским что белорусы и русские один народ,потом сказать что три все войны были не наши(насколько я понял речь о наполеоне,кайзере и гитлере).Потом как запахнет дешовой нефтью снова про дружбу будет голосить и братсво.
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Нехай спробує протролити пукіна.Слабо?
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