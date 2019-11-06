 Белорусское госТВ троллит премьера РФ Медведева: "Как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич вряд ли когда-то побывает, это две большие разницы". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь в передаче шла о реакции Медведева на интервью президента Беларуси Александра Лукашенко казахстанским журналистам, в котором беларусский лидер заявил, что все прокатившиеся по территории страны войны "были не нашими". Медведев заявил на это, мол, странно слышать такие слова - эти войны для Беларуси не чужие и нельзя бросать тень на подвиг предков.
"Чужие войны и подвиг предков - это, как говорят в известном городе, где Дмитрий Анатольевич, врядли когда-то побывает, две большие разницы", - сказал Семченко, намекая на украинскую Одессу, - "Память о подвигах свята. Только звезду Героя Советского Союза получили почти полтысячи белорусов, поэтому постараюсь очень быстро ликвидировать исторические пробелы в правительстве России...".
Кто и что знает по этому поводу?
И все мимо.
Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях.
И все мимо.06.11.2019 12:59 Ответить Мне нравится
Зеб, извини, что повторил твой комментарий, а то я вижу, что ты смотришь беларусское телевидение.
Мой комментарий
Все порохоботы свои утверждения основывают на предположениях.
Снова ты мимо.
Понимаю.
Меня не касается что будут показывать по беларускому тв.
Это их дело и их право.
Я вот к примеру ни одной серии не смотрел... и вам не советую!!!
Я тебе не даю советов, что смотреть? Нет.
2. Не смотрел ни одной серии, но берешься судить.
Как это по-порохоботски.
Искать какую-то истину на БТ и делать выводы всё равно, что смотреть Г+Г и делать выводы...
Правільний мір, і свободу, ім прінєсут только Дамбасскіє Атамани !!!!
А Лукашенка протролліть?
"Рэйган говорит Брежневу - у нас в США свобода слова, любой может выйти к Белому дому и крикнуть что Рэйган дурак.
На что Брежнев отвечал: у нас тоже демократия, у нас каждый может выйти на красную площадь и крикнуть "Рэйган дурак!"