 "У нас більш нема шо їсти": тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, потрясающее видео опубликовала режиссер и сценарист фильма Виктория Трофименко на своем ютуб-канале.
По сюжету фильма, в основу которого положена реальные история, события разворачиваются во время Голодомора в 1932-1933 годах. Житель села Великий Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают. Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Незаможник". Во время голодомра он идет против политики власти, оставив в селе несколько коров, и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора. Также Дробот засеял подпольное поле, благодаря чему удалось избежать смертей после пика Голодомра - весной 1933 и в 1934 годах.
По словам режиссера, эта история уникальна тем, что в случае Якова Дробота, его никто не выдал. Ведь известны другие подобные случаи, когда глава колхоза имел план спасения села, однако, как правило, находился кто-то из односельчан, кто его выдавал, главу колхоза арестовывали, а село оказывалось на грани вымирания. В случае Великого Хутора все крестьяне были едины.
Фильм "Яков" подавался на питчинг Госкино в 2017 году, однако тогда финансирования от государства не получил. На питчинге, проведенном в августе 2019 года, лента Трофименко получила господдержку, однако после смены власти результаты питчинга были пересмотрены и "Яков" лишился господдержки. Фильм может подаваться на питчинг Госкино три раза. Таким образом, у "Якова" остался только один шанс на получение господдержки.
А ну ка, зебилы, подтягивайте свинособакам, что никакогогаладаморанибулооооооо!
2 ноября нардеп Бужанский после демонтажа барельефа маршала Жукову в Одессе призвал одесситов отстаивать памятники города, которые им дороги.
"...В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся..." - написал он.
Юзік??? Чи Тамбофскій волк?