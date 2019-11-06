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Все про:Голодомор (890) кино (1278)

 "У нас більш нема шо їсти": тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов. ВИДЕО

Первый 4-минутный тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов появился в сети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, потрясающее видео опубликовала режиссер и сценарист фильма Виктория Трофименко на своем ютуб-канале.


По сюжету фильма, в основу которого положена реальные история, события разворачиваются во время Голодомора в 1932-1933 годах. Житель села Великий Хутор Яков Дробот решает создать колхоз, в чем многие односельчане его не поддерживают. Однако, несмотря на это, ему удается стать первым председателем колхоза "Незаможник". Во время голодомра он идет против политики власти, оставив в селе несколько коров, и благодаря этому спасти около 3 тысяч человек, среди которых беспризорные дети и жители Большого Хутора. Также Дробот засеял подпольное поле, благодаря чему удалось избежать смертей после пика Голодомра - весной 1933 и в 1934 годах.

По словам режиссера, эта история уникальна тем, что в случае Якова Дробота, его никто не выдал. Ведь известны другие подобные случаи, когда глава колхоза имел план спасения села, однако, как правило, находился кто-то из односельчан, кто его выдавал, главу колхоза арестовывали, а село оказывалось на грани вымирания. В случае Великого Хутора все крестьяне были едины.

Фильм "Яков" подавался на питчинг Госкино в 2017 году, однако тогда финансирования от государства не получил. На питчинге, проведенном в августе 2019 года, лента Трофименко получила господдержку, однако после смены власти результаты питчинга были пересмотрены и "Яков" лишился господдержки. Фильм может подаваться на питчинг Госкино три раза. Таким образом, у "Якова" остался только один шанс на получение господдержки.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158075
 
 
 Топ комментарии
 
Ждем дебильных шуточек 95 квартала, о сеньоре Голодоморе!
А ну ка, зебилы, подтягивайте свинособакам, что никакогогаладаморанибулооооооо!
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У нас тут намечается похуже голомора походу, когда пополченцы и повстанцы получат амнистию и перейдут Днепр. Продразверстка, розкуркуливание бендер... Им можна все, они жемышибратья...
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Если бы в 30-ых годах прошлого века украинцам сказали, что треть Украины вымрет от голода (и это с ее-то землями и климатом), они ответили бы то же, что и вы.
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У нас тут намечается похуже голомора походу, когда пополченцы и повстанцы получат амнистию и перейдут Днепр. Продразверстка, розкуркуливание бендер... Им можна все, они жемышибратья...
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так а как же наследие великого Порошенко ?
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Бред нижеплинтусной "підлоги". "У нас більш нема шо їсти": тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов - Цензор.НЕТ 2728
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А правилами не запрещено пользоваться другими аккаунтами, когда основа сидит в бане?
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Если бы в 30-ых годах прошлого века украинцам сказали, что треть Украины вымрет от голода (и это с ее-то землями и климатом), они ответили бы то же, что и вы.
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нужно заставить нас об нас об этом помнить..., а любую тварь, которая будет рассказывать, что "не все так однозначно" заставить сожрать свои подметки...
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Ждем дебильных шуточек 95 квартала, о сеньоре Голодоморе!
А ну ка, зебилы, подтягивайте свинособакам, что никакогогаладаморанибулооооооо!
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от так и живем прошлым что б не отвлекаться на сегодняшнее. памятнички песни. танцы. одни зрелища. что было то было а вот что будет это поважнее пожалуй. но не для соевых олухов
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Прямо о депутане-слуге, совке Бужанском написали...

2 ноября нардеп Бужанский после демонтажа барельефа маршала Жукову в Одессе призвал одесситов отстаивать памятники города, которые им дороги.
"...В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся..." - написал он.
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Ти пам'ятаєш, що з тобою вчора було? чи ти не живеш прошлим?
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Что бы строить будущее - надо не забывать о прошлом История то по спирали развивается
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Тяжёлый тизер Единственное что порадовало повешенный голова колгоспу (
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Сволочь - Сталин! Искусственно хотел сократить население Украины и заселить русских, чтобы Украину удержать в этой Империи Зла. Это хуже, чем с Евреями поступал Гитлер. Боже, какая же тварь, приходить и забирать еду. Это ужас о котором Украина должна всему миру показывать! Это еще больше демонизирует Россию в мире и усилит поддержку Украины в сегодняшней борьбе!
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Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний." - Степан Андреевич Бандера
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Никогда больше нельзя допустить, чтобы Россия захватила Украину!!!
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Яка сволота забрала держфінансування у цього фільму???

Юзік??? Чи Тамбофскій волк?
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