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 Очередное нарушение "перемирия" войсками РФ: российская ракета поражает украинских бойцов, строивших блиндаж. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором российские оккупанты проводят атаку из управляемой ракеты на украинских бойцов, строящих укрепление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована 5 ноября и, вероятнее всего, сделана недавно.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158058
 
 
 Топ комментарии
 
Ну сейчас это норма. По мышебратьям стрелять нельзя, а им по нам можно. Главное перестать стрелять лишь бы не было вайны Очередное нарушение "перемирия" войсками РФ: российская ракета поражает украинских бойцов, строивших блиндаж - Цензор.НЕТ 8205
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У бобика нет такой информации. Не шатайте будку
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В том блиндаже должен был быть бубочка с инспекцией помогать строить хлопцам
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Ну сейчас это норма. По мышебратьям стрелять нельзя, а им по нам можно. Главное перестать стрелять лишь бы не было вайны
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да как посмели вы стрелять в повстанцев Димбассу кричит дебил Зеленский.. мне надо отсмоктаты у Путина.... а вы мне не даете.... ублюдок короче... еврейский... мир мир отсутпаем это значит по еврейски победа......трусливое чмо и подонок...
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Это все не правда. На самом деле это укры стреляют по доблестным повстанцам домбаса!!!!
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Все-таки нужно честно сказать, что большинство евреев, которые жили в Украине, были конкретно проимперскими (никакого антисемитизма тут). То есть они разговаривали на русском и всегда работали либо на поляков, либо на московитов. Во времена Хмельницкого погромы евреев были реакцией на этот извечный факт. А вопрос ужасно прост: Может и Вовка конкретно проимперский и просто не понимает что такое Украина?
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- Как прекратить войну ?" -
- Надо перестать стрелять -
- А как прекратить понос ? -
- Надо перестать какать
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У бобика нет такой информации. Не шатайте будку
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В том блиндаже должен был быть бубочка с инспекцией помогать строить хлопцам
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Атака из зоны разведения? Ждем подробности с 3х сторон.
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3 ноября стреляли под Золотым . где у зели перемирие и тишина
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не зафіксовано . посмотрим . что пресуха ООС теперь расскажет ведь деваться уже не куда после этого видео .
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Зебы, когда к вам домой прийдет пополченец и начнет пополнять вашу жену или мужа, даже не думайте давать ответку. Нельзя чинить сопротивления!!! МЫШИБРАТЬЯ Очередное нарушение "перемирия" войсками РФ: российская ракета поражает украинских бойцов, строивших блиндаж - Цензор.НЕТ 5245
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Дайобжежтвоюмать.Главное не шатать купол цирка
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При Порохе врезали бы в ответ, или даже на упреждение, артой, так что у сепаров и мысли не было бы огонь открывать

а сейчас -бойцы строят укрепления ценой жизни, но скоро их заставят покинуть обжитые позиции
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стрілочка повернулась. Раніше такі відео були з української сторони
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чему радуемся, что "стрелочка повернулась"?
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Очередное нарушение "перемирия" войсками РФ/ Как видно, гарант пошутил. Зеленский :Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе./ "Перемирие достигнуто? Достигнуто"- Данилюк .
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Ну падумаіш, ракета полетіла не туди. Це не щітаіцца.
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Чому янеЛох так вперся в той Нормандський формат? Покрасуватись серед впливових політиків і зробити селфі. Іншого плану дій у нього нема. ***** туди не явиться поки не будуть виконані його все нові і нові забаганки.
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Не розумію - відкрито , без найменшого маскування .. І все це в зоні прямого пострілу..
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То наші хлопці винні? А як же перемир'я від велічайшего?
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Я тоже удивлён беспечностью бойцов... Так только орки строят, героически во весь рост. Мож фейк?
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Если это не фейк и подтвердится что стреляли оккупанты. то нужно снимать Зе с поста президента, как не соответствующего .
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Да легко . С этого видео можно будку раскачать.
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Будка була у лавочника, а у нелоха шапіто.
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