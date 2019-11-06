 Очередное нарушение "перемирия" войсками РФ: российская ракета поражает украинских бойцов, строивших блиндаж. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована 5 ноября и, вероятнее всего, сделана недавно.
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+16
Ну сейчас это норма. По мышебратьям стрелять нельзя, а им по нам можно. Главное перестать стрелять лишь бы не было вайны
+11
У бобика нет такой информации. Не шатайте будку
+11
В том блиндаже должен был быть бубочка с инспекцией помогать строить хлопцам
- Надо перестать стрелять -
- А как прекратить понос ? -
- Надо перестать какать
а сейчас -бойцы строят укрепления ценой жизни, но скоро их заставят покинуть обжитые позиции