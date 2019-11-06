 "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, - Путин. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - сказал Путин.

За такой политикой, по мнению российского президента, стоит "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память".

В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако "это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель. ИНФОГРАФИКА

Российский президент поставил две задачи для сохранения русского языка в мире: обеспечить достойный уровень знаний и грамотности граждан России, а также реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом.

"В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества", - пояснил Путин.

Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.

Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.