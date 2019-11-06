 "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, - Путин. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - сказал Путин.
За такой политикой, по мнению российского президента, стоит "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память".
В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако "это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются".
Российский президент поставил две задачи для сохранения русского языка в мире: обеспечить достойный уровень знаний и грамотности граждан России, а также реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом.
"В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества", - пояснил Путин.
Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.
Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.
Мне такие присылают резюме анг. свободно, а как на деле то даже письмо не могут написать)))
We are engineer designers. In what CAD program you working?)
За моєю теорією, важливість насадження кацапської говірки для колонізації окупованих земель, обумовлена нездатністю кацапів вивчати мови поневолених народів. Тому, для експлуатації ресурсів окупованих територій кацапи мусять примусити поневолені народи вивчати свій єзіг.
Президент Украины (если бы он был Украинцем, а не вАлодей имбицилом-малоросом с 95 квартала) должен был давно поставить перед кацапами этот вопрос и требовать от карлика обеспечить права национальных меншин, проживающих на московии, а в случае отказа пригрозить мрази путину зеркальными действиями.
Тобі вчора докладно пояснили, а ти далі провокаціями займаєшся.