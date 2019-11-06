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 "Пещерные русофобы" и агрессивные националисты объявили войну русскому языку, - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "пещерные русофобы" объявили войну русскому языку в некоторых странах. По его словам, они пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", - сказал Путин.

За такой политикой, по мнению российского президента, стоит "все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе - права на родную речь, на культуру и историческую память".

В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако "это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель. ИНФОГРАФИКА

Российский президент поставил две задачи для сохранения русского языка в мире: обеспечить достойный уровень знаний и грамотности граждан России, а также реализовать систему поддержки русской языковой среды за рубежом.

"В последние годы по этим направлениям достаточно много сделано. Вопросы русского языка, литературы отражены в ключевых программных документах, занимают одно из центральных мест в основах государственной культурной политики и в стратегии развития информационного общества", - пояснил Путин.

Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.

Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.

Источник: https://censor.net.ua/v3158047
 
   
 Топ комментарии
 
А давайте вообще каждого сумасшедшего цитировать?
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Ви століттями нищили мову, насаджували свій ізик, а тепер вас, бачте, утискають печерні націоналісти та маргінали.
Заїдь в свою дєрьовню і подивись на культурне життя руцкоговорящего бидла.
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никогда не договоримся. потому, что ты кацап. гыгы.
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До речі, багаторазово відмічено що, перекладена з англійської на єзіг література страждає невідповідністю оригіналу. Особливо науково-технічна.
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Укр. - електричне коло, рос. - елєктрічєская цепь. Який з тих термінів є коректним? Я вже спілкувався з русскімі-дегенератами, що стверджували, що не існує українських словників. Взагалі.
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circle - коло! уся суть у тому, що лише у замкненому колі почитає текти струм! а ланцюг - це просто набір ланок - елементів!
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Звикли люди до ланців. Тому і circuit для них став ланцюгом.
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чем больше языков знаешь, тем лучше.
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ukrainian, russian i matjuki ))

Мне такие присылают резюме анг. свободно, а как на деле то даже письмо не могут написать)))
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That's right big boss man!))) I can wright letters. You hiring? What do you do, big boss?
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I'm not boss, I looking worker, for my boss and for me - colleague.
We are engineer designers. In what CAD program you working?)
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американский, австралийский и новозеландский.
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Не так. Ти мав би відповісти так - как каждый русский три. свободно.
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испанские два. образованные несколько.
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Ще 100 та й навіть 50 років назад більшість українських дітей в селах (а тоді більшість у селах й жила) російської мови не знали взагалі. Подивись оригінальну українську версію "За двома зайцями", і побачиш, що русифікація Києва почалась лише у кінці позаминулого століття. Виявилося, що зробити з людей російськомовне стадо можна досить швидко.
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Почему рашка себя так ведёт? Потому что, после распада совка, рашка НАЧАЛА ПОКУПАТЬ ЕВРОПУ И США, ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.И самое смешное, эти *строители демократии*, стали брать, и просить ещё. И рашка поняла, она покупает и диктует .
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А вот главного ви так і нє замєтілі- могілкі настоящєго Путіна, прямо в залє. "Печерні русофоби" та агресивні націоналісти оголосили війну російській мові, - Путін - Цензор.НЕТ 8260
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і на яких же мовах крім "родного" можете спілкуватися?
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Здохни, )(уйло вместе со своим народишком угрофинским!
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***** прямо вказав на один з головних засобів експансії "руSSкого мира"- єзіг.
За моєю теорією, важливість насадження кацапської говірки для колонізації окупованих земель, обумовлена нездатністю кацапів вивчати мови поневолених народів. Тому, для експлуатації ресурсів окупованих територій кацапи мусять примусити поневолені народи вивчати свій єзіг.
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Пуйло- ты нерусь,учи башкирский,калмыцкий ,чеченский,осетинский и др языки великой россии
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Я пользуюсь русским литературным языком. Кто хочет меня понять - тот делает усилие, чтобы меня понять. Кому я не интересен, просто игнорируют меня. Но, это не повод, чтобы навязывать мне необходимость высказывать мысль на другом языке, если я этого не хочу.
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пишіть правильно: "если я этого не умею"
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Та Да! Тут таких «вумних» з літературним русскім язіком в радіусі п'яти кварталів повно!
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Це ж треба, як мокша (можливо вепс) "захищає" право угро-фінів розмовляти на рідній мові, чи я помиляюся? може він примушує їх розмовляти на староукраїнській (руській) мові?
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Педофил-наркодиллер путин лично отдавал приказ о закрытии всех Украинских школ на кацапстане. Кроме того, шовинист и украинофоб путин приказал закрыть все Украинские культурные центры и библиотеки, много лет работающие на россии (параше).
Президент Украины (если бы он был Украинцем, а не вАлодей имбицилом-малоросом с 95 квартала) должен был давно поставить перед кацапами этот вопрос и требовать от карлика обеспечить права национальных меншин, проживающих на московии, а в случае отказа пригрозить мрази путину зеркальными действиями.
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Лугандон, це ти ?
Тобі вчора докладно пояснили, а ти далі провокаціями займаєшся.
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Никто не знает, как называются месяцы года на русском языке? ...а то, сплошные латиняне кругом -- Третий Рим! Пятый Райх! *)
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Розуміння українцем російської мови є проявом комплексу меншовартості. На сьогодні таким комплексом страждають 73%.
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а какого рожна руцький изык должен быть по всему миру?
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Украинский выучил бы только за то, что им не разговаривает Путин
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Русофобия-? Нет.Фобия (лат.)- страх,боязнь. Нет у нас страха перед мокшанью. Есть презрение -semper (лат.). И желание быть от бешанной обезьяны подальше.
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Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты, не остановят Долг.....
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