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 РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов. ВИДЕО

Принципиальная договоренность о возвращении Украине захваченных в ноябре 2018 года военных кораблей достигнута.

Об этом заявил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов в эфире Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"По моей информации, принципиальная договоренность об этом была достигнута, вопрос был в технической части, поскольку корабли не эксплуатировались несколько месяцев. Кроме того, катер "Бердянск" пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать", - рассказал адвокат.

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Полозов добавил, что, насколько ему известно, на захваченных кораблях осуществлялся определенный комплекс ремонтных работ.

"Я думаю, что как только будет достигнуто удовлетворительное состояние их плавучести, чтобы их можно было передать – их, скорее всего, передадут", - отметил Полозов.

По его словам, с украинской стороны за вопрос возвращения захваченных кораблей отвечает Андрей Ермак, помощник Президента Владимира Зеленского, с российской - вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/v3158013
 
 
 Топ комментарии
 
После того, как русня там полазила, эти катера лучше сразу на гвозди.
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Після "ремонтних робіт" ці кораблі не треба брати, або їх треба одразу повністю знищити.
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Як відзначив 60 років та коли на пенсію?
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..в Центре NASA, я прошёл все отборки и фильтровки, и попал на стенд имитации взлёта Челнока ... -- всё из карманов вынули -- шо б не летало по салону...*)
Ну шо? ...мне 60 лет... -- и не пикнул и не пукнул. Ахти! *)
За кораблики скажу так: Зеля усрётся их вынимать. ...или мать родную продаст...
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Як відзначив 60 років та коли на пенсію?
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Юбилечик на кораблике гулял... -- хорошо гулял! ...пробороздил весь Северный Атлантический Океан.
Купался в нём, правда, токо три раза -- времени небыло...*) -- но он тёпленький, кругом жара и ... ...красивые девушки. Мне понравилось! Лучше, чем 50 -- когда в русском кабаке драка была, в центре Нюрнберга... -- но тоже есть, об чём вспомнить!
Я доволен...*)
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До пенсии ещё 4 года... ...тоскую! ...может раньше уйду -- ещё не решил?
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После того, как русня там полазила, эти катера лучше сразу на гвозди.
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Після "ремонтних робіт" ці кораблі не треба брати, або їх треба одразу повністю знищити.
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"за вопрос возвращения захваченных кораблей отвечает Андрей Ермак" - скорее всего, ценой признания украинским флотом своей "вины". не зря же моряков на "допыти" тягают.
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Полюбому виборці наркомана - Зебіли будуть раді цій новині і тепер будуть з ще більшою радістю шукати закладки в кущах.
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один подставил моряков что б попытаться снять блокаду с Азовского моря, возможно даже для
некоего шантажа и давления и это было подло по отношению к своим военослужащим, второй
благородно освободил заодно снял все вопросы по нарушению морского права с далеко идущи
ми последствиями для врага...... облегчил..... вот только кому и что..... в случае чего- а с дурачка
какой спрос ?
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Как онколог, и просто врач, подверждаю: що всі хто голосував за наркомана повинні здохнути від раку з криком індика.
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От петька свын, продал свои посудины государству, получил бабло, а потом отправил их кацапам на растерзание.
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Пид@р@с Денис Юхименко 7e3a3625....
Этого же категорически не может быть, правда жЫж?
Не может нова власть поднять тарфиы на электроэнергию, правда жЫж?
Ведь раньше было дорого, ибо Роттердам-плюс-минус, Ахметов и все это, правда жЫж.
******* Денис Юхименко 7e3a3625 правда жЫж? РФ проводила ремонтные работы на захваченных украинских кораблях, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 3418

Электричество для населения подорожает - Тарасюк
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