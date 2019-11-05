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Все про:Киев (18152) обыск (1371) Остальцев_Леонид (2)

 Если бы я был злодеем, я бы не хранил ничего в пиццерии, - Остальцев рассказал об обыске в "Pizza Veterano" на Софиевской. ВИДЕО

Бывший боец 30-й бригады, основатель "Pizza Veterano" Леонид Остальцев заявил, что в пиццерии на Софиевской прошел обыск.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто передернет. Записываю это видео, исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информпространстве. Сегодня в пиццерии на Софиевской, 8 был обыск. Решение об этом обыске дал самый честный и справедливый суд мира - Печерский", - сопроводил публикацию Остальцев.

По его словам, по месту прописки у помощника Остальцева Дмитрия Терещенко прошел обыск. В постановлении Печерского райсуда Киева указывается подозрение, что Терещенко может быть причастен к покушению на убийство мужчины в Ивано-Франковской области. Это связано с делом Влада Грищенко - десантник с позывным Буча. Его жена Инна Грищенко, известная под позывным Пума, работала в "Pizza Veterano" несколько лет назад. Недавно его арестовали.

Терещенко написал пояснение о том, откуда знаком с Грищенко.

ФЛП Остальцева арендует помещение на Софиевской, 8 у компании Терещенко, поэтому обыск прошел и там.

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"Конечно же ничего не нашли. Изъяли маленький подарочный кинжал, большой красивый тесак "Рэмбо", в нашем сейфе нашли два патрона 223, мои патроны, купленные официально. Нашли один патрон 9х18, тоже купленный официально мной. И забрали iPhone 8, который я должен был продать, моей бывшей жены", - рассказал Остальцев.

Также забрали винтовку, оформленную на Терещенко.

Остальцев раскритиковал текст постановления суда, якобы не указывающий точно, какое именно из помещений в здании обыскивать.

"На выходе имеем: никаких обвинений к Диме нету, никаких обвинений к "Veterano" нету, нихрена они не нашли, просто неприятно. Я понимаю, что есть подозрение относительно Влада Грищенко, но Дмитрий Терещенко является моим помощником и мы все общались с Владом. Почему история к Диме - не понятно. Самое удивительное - то, что наш самый честный Печерский суд выдал постановление на обыск пиццерии", - отметил Остальцев.

По его словам, юристы компании будут подавать жалобы на незаконность обыска.

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"Не надо приходить в мой дом (пиццерия - это мой дом) и без оснований, через жопу проводить какой-то обыск. Тем более, что вы бы нихрена здесь и не нашли, потому что это бред, как минимум. Если бы я был злодеем, я бы не хранил ничего в пиццерии. Либо я был бы тупым злодеем, а я, вроде, красавчик и не тупой", - отметил Остальцев.

Отметим, что ветеран АТО, боец ДУК "Правый сектор" Инна Грищенко, известная под позывным Пума, сообщила о задержании мужа в конце сентября. Сегодня задержали ее саму.

Источник: https://censor.net.ua/v3158005
 
 
 Топ комментарии
 
Ублюдки уже ветеранов начали прижимать. Ой доиграются!
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Ну вот реально сначала придумай хоть одну причину, что была хоть какая-то необходимость изымать этот айфон? А так, я знаю, зачем его изъяли - он сейчас уже лежит в кармане какого-нибудь следака и этот атошник сегодня видел его в последний раз. И это он ещё легко отделался, могли и телевизор с корнями со стены выдрать, как "вещественное доказательство". Бывали случаи. А могли просто погром устроить в пиццерии и всех клиентов на пол уложить. А что тут такого, правда?
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Піццерія в яку заходив Порох і
В яку ніколи не зайде ЗЕльона макака
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Піццерія в яку заходив Порох і
В яку ніколи не зайде ЗЕльона макака
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в тему: зе!лох отменил все встречи в Тернополе и драпанул оттуда как ошпаренный.
п.с.
В связи с раскручиванием дела Федыны, мы бы хотели кое что вам прояснить. Дело в том, что Зеленский, как и многие представители околокультурнй богемы человек очень суеверный. Вся эта чушь с заговорамИ, привораживанием, сглазом, порчей и прочее ему очень близка. Любое упоминание о его смерти в любом аспекте чрезвычайно его нервирует. Для него разницы между выражением намерения и намерением не существует. Когда он стал президентом эта мания обострилась до невозможности. У него есть личный оккультист, который его консультирует и составляет ему гороскопы и циклы активности. Он таскает на себе амулеты, проводит сеансы "очищения" от негативной энергии ну и т.д. Будь он обычным человеком - ради Бога, но он президент. Потому его реакция на такие слова может быть абсолютно неадекватна. Кое кто из окружения этим хорошо пользуется.


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Ублюдки уже ветеранов начали прижимать. Ой доиграются!
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Ну вот реально сначала придумай хоть одну причину, что была хоть какая-то необходимость изымать этот айфон? А так, я знаю, зачем его изъяли - он сейчас уже лежит в кармане какого-нибудь следака и этот атошник сегодня видел его в последний раз. И это он ещё легко отделался, могли и телевизор с корнями со стены выдрать, как "вещественное доказательство". Бывали случаи. А могли просто погром устроить в пиццерии и всех клиентов на пол уложить. А что тут такого, правда?
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Эммм.... ФОП Остальцова арендует помещение у помощника Остальцова Терещенко.... эко как интересно....
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А что тут такого? Конфликт интересов разве что.
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во как от наших военных у скота жо..пы пылают в коментах.
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І тут уже політику роздувають.Ветеранів обіжають.Є кримінальна справа,є фігуранти,сам же не заперечує,так в чому питання
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Ну да, все как русофашист Портнов и обещал, под ваши восторженные визги. Потихоньку начали прессовать майданoвцев, добровольцев.
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Майданівців та добровольців пресують з 2014 року,якщо ти не в курсі.Матіос аж занадто старався і зрозуміло не з власної ініціативи
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Ну и чем же новая власть лучше? Шо ж вы такого "зробили разом", шоб отличаться от попередников в лучшую сторону?
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Не було ще жодного котла де тисячі добровольців вбито і не забиті добровольцями сізо з подачі матіоса,а роздувати через обшук,правомірний,коли в тебе працювали чи працюють фігуранти справ,це тягне на провокацію
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Какие проблемы, провели обыск по уголовному делу, и нечего кричать про ущемление прав атошников.
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на "обозе" -смотри,там есть публикация что ещё были обыски...партнов рулит ДБР...и Печерским судом... Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській - Цензор.НЕТ 2999
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Та ты шо? Опять портнов? Оказывается полуграмотный юрист-блогер портнов самый-самый крутой чел в Украине. Мы то думали Ахметка там или Кучма с Пинчуком. Ну или Беня, Порох с медвепутом, новинские с фирташами всякие. Не это всё шелупонь. Портнов!!! Вот кто главный властелин всей страны, царь и бог ))))
Мда....
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вы его явно "недооцениваете"...он не просто так "вернулся"...
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Красавчик и красавчики, ухвала тупорылая пидозра есть патрон честный винтовка из глины тилифон забрали он пустой Димасик вступил в маргарин будим надоедать законно все полковники квадратные идити на собрание
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геник вылез, давно тебя не видели, ну просто сиранул не по теме, ну так, просто, чтоб вони поддать. А вообще, милок, советую тебе даже не пытаться сраться с ветеранами, тем более с Остальцевым. Могут не понять...
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мРАЗИ ЗЕЛЕНЫЕ!
ЗеЛЯ прям хочет на ростов!ну прям просится!
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Чего орать, произведен обыск по месту прописки одного из фигурантов дела Терещенко. Также был обыск в помещениях которые ему принадлежат, а пиццерия это одно из помещений которое арендует ветеран Остапцев, К обыскам он вообще отношения не имеет.
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при клоуне "портновская" шваль расцвела "зеленым" цветом в украинских судах. скоты ху@ловское бабло отрабатывают ...
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это они из "идеалагических саабражений"... Якби я був лиходієм, я б не зберігав нічого в піцерії, - Остальцев розповів про обшук в "Pizza Veterano" на Софіївській - Цензор.НЕТ 1564 безкоштовно...типа...
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КАКИЕ МРАЗИ !!! НЕОБХОДИМО ИХ ВСЕХ УБИТЬ !!!
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ветеранам приготовиться! Портнов, лукаш с ********** уже работают по теме!
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