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 Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Район проведения операции Объединенных сил с рабочим визитом посетила американская делегация во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Мариуполе во время брифинга на базе Донецкого областного военкомата замминистра обороны Украины Алина Фролова и представители военного командования ознакомили иностранную делегацию с текущей ситуацией на Приазовье и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе 01

Впоследствии, во время визита в Мариупольский морской торговый порт, делегация из США посетила стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС Украины. Здесь украинские военные моряки провели для гостей обзорную экскурсию на поисково-спасательном судне "Донбасс" и совершили выход в море на малом бронированном артиллерийском катере "Кременчуг".

Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе 02

Смотрите: Прибывшие из США катера украинских ВМС класса Island "Славянск" и "Старобельск" пришвартовались в военной гавани Одесского порта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе 03

Представители ВСУ также подробно рассказали о текущей ситуации в Азовском море и агрессивных действия РФ в акватории.

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Источник: https://censor.net.ua/v3157994
 
   
 Топ комментарии
 
Надо денежное довольствие урезать на продент жирности.Посмотри на американских и европейских военных.За лишний вес там увольняют нещадно.
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Група ВМСУ в Азовському морі абсолютно нікчемна, це і буде головний висновок американської делегації! Великих катерів чи малих корбалів - немає! Ракетної зброї на катерах - немає! Артилерії з керованими снарядами на катерах і берегових батареях - немає! Ударних БПЛА - немає! Керованих ракет для авіації, які б могли знищувати російські човни та корбалі - немає! З російського берега база ВМСУ в Маріуполі може бути знищена за кілька годин удором РСЗВ, реактивні снаряди яких можуть масово та прицільно перелітати неширокий залив і знищувати всю інфраструктуру ВМСУ на нашому березі! Залізобетонного укриття для катерів та кораблів ВМСУ в Маріуполі - немає! Що робила влада порошенка 5 років війни - не зрозуміло!
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У нас пулю схлопотать можно и без кепки. Просто так, мимо летела....
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Совет форумчанПравила форума
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Такого слива державных интересов страна не видала. $10 лярдов по курсу на сегодня военный бюджет. При шоколадном петре = 7,5
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То і добре.
Аби вони дійсно знайшлись і всі були витрачені на армію.
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245 млрд на 2020г, против 210 лярдов при сивом атце нации
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Група ВМСУ в Азовському морі абсолютно нікчемна, це і буде головний висновок американської делегації! Великих катерів чи малих корбалів - немає! Ракетної зброї на катерах - немає! Артилерії з керованими снарядами на катерах і берегових батареях - немає! Ударних БПЛА - немає! Керованих ракет для авіації, які б могли знищувати російські човни та корбалі - немає! З російського берега база ВМСУ в Маріуполі може бути знищена за кілька годин удором РСЗВ, реактивні снаряди яких можуть масово та прицільно перелітати неширокий залив і знищувати всю інфраструктуру ВМСУ на нашому березі! Залізобетонного укриття для катерів та кораблів ВМСУ в Маріуполі - немає! Що робила влада порошенка 5 років війни - не зрозуміло!
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Часть бюджета ушла в Лен. Кузню, армию Свинарчуков, на Маршалловы острова, на жестяные речные катера, на брак и разный хлам, который тонет в морской шторм.
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Курица мордовская,учись варить борщ ,на рф наступает полная нищета через пару лет ,тогда может выживешь...
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після петра. лапотная ти наша осталась полная казна..можна булоб и 20 лярдов как ти кажеш заложить...но скажі но нам куриця скікі твій зелепіш вже заняв зеленіх лярдов..єкономика в дупі з мінусом..і ще одне якщо маеш мозги як в курки то і говори про них.
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Наши моряки в дверь не пролазят.Что- то с ними не то у нас.В савке, я помню,только солдаты и летенанты худенькими были
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...познакомился в ту субботу со Славиком на Брайтон бич... -- киевлянин и всё такое...
Покатал он меня по НЙ, потом достал откуда-то красную кепку, шо на ней было написано шо-то против Трампа и сказал: За эту кепку можно в лоб пулю схлопотать! -- и быстро её спрятал... ...демократия, однако...*)
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У нас пулю схлопотать можно и без кепки. Просто так, мимо летела....
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Та ладно, не усугубляй... ...я ж не совсем чужой... -- ездию тудой-сюдой...*)
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ти лапоть не йіздиш а смердиш то там то там...брайтон бич твій в мухосранске шо в раше..вот там и махй кепкой репоед.
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Отвали недоразвитый. Не с тобой разговаривают.
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А я что написал, что вы чужой??? Но ездитьв страну и жить в ней, как то две достаточно большие разницы
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Я много куда ездию... -- но я Киевлянин! ...и настаиваю на этом! -- без обид... *)
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...она была актрисою, необычайно лысою...*)
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Надо денежное довольствие урезать на продент жирности.Посмотри на американских и европейских военных.За лишний вес там увольняют нещадно.
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