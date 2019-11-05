 Делегация Минобороны США посетила тактическую группу ВМС Украины в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В Мариуполе во время брифинга на базе Донецкого областного военкомата замминистра обороны Украины Алина Фролова и представители военного командования ознакомили иностранную делегацию с текущей ситуацией на Приазовье и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.
Впоследствии, во время визита в Мариупольский морской торговый порт, делегация из США посетила стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС Украины. Здесь украинские военные моряки провели для гостей обзорную экскурсию на поисково-спасательном судне "Донбасс" и совершили выход в море на малом бронированном артиллерийском катере "Кременчуг".
Представители ВСУ также подробно рассказали о текущей ситуации в Азовском море и агрессивных действия РФ в акватории.
Аби вони дійсно знайшлись і всі були витрачені на армію.
Покатал он меня по НЙ, потом достал откуда-то красную кепку, шо на ней было написано шо-то против Трампа и сказал: За эту кепку можно в лоб пулю схлопотать! -- и быстро её спрятал... ...демократия, однако...*)
Извините, навеяло