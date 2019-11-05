 "Проходит концерт. Веселый, добрый, в лучших традициях", - активист Нацкорпуса о ситуации в Золотом-4. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из активистов Национального корпуса, находящийся в зоне разведения и опубликовал короткое видео.
"Сейчас небольшая пауза, поэтому расскажу о том, что происходит в Золотом-4. Перед заседанием комитета, перед мониторингом по нацбезопастности, так совпало, что здесь просто проходит концерт. Проходит концерт. Веселый, добрый, в лучших традициях", - сказал автор записи.
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Довольно интересно наблюдать за зе-пропагандой и тем, как она пытается вылепить эмоциональную привязанность к Бубочке у разных категорий электората.
Вот, например, Мама Римма и Бабушка как-там-ее (которая не Беня, а биологическая бабушка) рассказывают, каким милым был мальчик Вова. https://bitter-onion.livejournal.com/2539751.html Каким он был заводилой, и как он тягал штангу. Эту удочку закинули для слабого пола, например.
Такие месседжи не несут в себе ровным счетом никакой политической информации, но подобные вбросы являются довольно эффективными, хоть и примитивными эмоциональными манипуляциями. Цель подобных кампаний - вызвать чувственную привязанность к персонажу, в данном случае через проекцию образа собственных детей на Бубочку (потому и говорю про женскую ЦА).
Похожую манипуляцию проворачивают, например, вокруг ВВХ на России с той лишь разницей, что проецируют образ Мужика, а не ребенка. Ну, оно и понятно - из старика дитя так себе уже, а вот изобразить из величайшего геостратега современности мудрого, сильного и мужественного патриарха - самое оно. Отсюда весь этот мачизм с голым торсом, амфорами и сказками о круглосуточной заботе о россиюшке. Папка/муж должен быть строгим, справедливым и заботиться о чадах своих неразумных. Потому, кстати, в лучшие годы ВВХ был едва ли не секс-символом для большинства россианских баб.
Мачо из зеленского, как ни крути, не получается. Во-первых, мешает амплуа шута и заводилы (мачо может, конечно, шутить, но не в КВН же!), во-вторых, сам по себе Бубочка - не солидный мужик, а "милый вьюноша". Соответственно, направление было выбрано от обратного - если уж не получается вылепить из него покровителя, защитника и сурового, но справедливого отца, то пускай это будет всеми любимый и обожаемый ребенок, которого положено защищать, не щадя живота своего.
Именно потому подобная пропаганда нацелена на слабый пол - материнский инстинкт, вся фигня. Отсюда все эти сугубо женские закидоны про мир-труд-май (война как фактор риска для домашнего очага - воплощенный кошмар любой женщины). Отсюда посылы "Бубочка устал", "на Бубочку налетело и клюет черное порохоботское вороньё". Отсюда Мама Римма на первых полосах СМИ. Заметьте, кстати, что для главмачо соседней страны родители вытеснены из медийной повестки практически полностью. У Крутого Мужика не может быть хлопотающей вокруг него мамочки. Это нелепо и рушит образ. А вот у Мальчика Вовы может быть мама, которая очень беспокоится о своем таком хорошем чаде.
Однако, на чисто женской аудитории далеко не уедешь. Женская аудитория неоднородна, и хотя пергидрольные тетки с синдромом пустого гнезда с радостью спрячут вовку под свои необъятные юбки, их все же не 73% избирателей.
Потому второй, не менее заметной канвой пропаганды стала культивация образа "своего мужика" и "простого парня из народа". Замечу, что это не попытка вылепить "отца народов", а именно упор на "он такой же, как вы - простой, без сложностей".
Это - тоже эмоциональный якорь, правда, основанный не на биологической, а на социально-иерархической механике. Это - ориентированная сугубо на мужиков пропаганда. Дело тут, пожалуй, в том, что носители Y-хромосомы по природе своей куда более восприимчивы к социальной иерархии, нежели к детородным инстинктам. Последние, в общем-то, подчинены именно иерархической модели, самоутверждение в иерархии через секс - естественное поведение самцов большинства видов приматов. Но я отвлекся.
Так вот, ощущение, что Зе из "своего" уровня иерархии позволяет сформировать эмоциональную связь с ним. Типа он наш, свой, чувак, и его надо защищать, а не то вот эти непонятные шоколадные черти его живьем сожрут. Такая себе калька с единства пролетариата, просто в роли врага не алчные буржуи, а мародерствующие порохоботы. Но в любом случае, это создает ощущение "своего плацдарма" на чужом уровне социальной иерархии.
Цель любой пропаганды - создание мощных эмоциональных якорей. Не важно, о чем идет речь - экология, политика, религия. То, что пытаются делать зеленые медийщики, - это банальная пропаганда, причем не самого высокого качества.
Йож Туманный
https://tverezo.info/post/105852