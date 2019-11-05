 "Проходит концерт. Веселый, добрый, в лучших традициях", - активист Нацкорпуса о ситуации в Золотом-4. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал один из активистов Национального корпуса, находящийся в зоне разведения и опубликовал короткое видео.

"Сейчас небольшая пауза, поэтому расскажу о том, что происходит в Золотом-4. Перед заседанием комитета, перед мониторингом по нацбезопастности, так совпало, что здесь просто проходит концерт. Проходит концерт. Веселый, добрый, в лучших традициях", - сказал автор записи.

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