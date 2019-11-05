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 Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Правоохранители провели осмотр всех заброшенных зданий и водоемов, однако так и не нашли пистолет, из которого выпустили пулю, попавшую в 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе.

Об этом во время брифинга сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское радио.

"Мы не нашли оружие, хотя для этого было сделано все возможное", - сказал он.

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В то же время, отсутствие оружия не повлияло на результаты расследования, заверил Труба.

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/v3157924
 
 
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та не шукав його ніхто. мент мента не здасть
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Мабуть малувато цього генетичного сміття під час Майдану утилізували небайдужі громадяни. Ой, малувато...
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А оно Портнову надо? Это шо его мальчика убили?
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А яйца в двери пробовали? Или хотя бы валенок с утюгом?
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У мусарні майже кожна тварина - чийсь кум, брат чи сват. Тому так.
"Дякую" сивому прутня крюку за "рехворму", і зеленим блазням - за чорта авакова.
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значит, не менты убили. их, я думаю, уже так отпрессовали, что они все бы рассказали, если бы знали. Брифинг Трубы по результатам расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: "Оружие так и не нашли" - Цензор.НЕТ 7497
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Значить менти - бо знали як ховати і що говорити.
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Тіло є, а діла нема... Ото така фігня, малята.
Нє хадітє дєті в полє пагулять,
В полє вас ментята могт пострєлять.

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Если менты не умеют обращаться с оружием, то что говорить о пересичных.
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Брифинг Трубы - якось по-музикальному звучить.
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Предлагаю бороться за закон об оружии .
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Пальцы в дверь и признаются, где оружие, только никто не желает знать, где оно делось.
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просто дно и менты и поиск писталета
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Мальчика убили 2 отморозка полицейских и им за это ничего не будет ибо они правоохранители. В Украине все гибридное: война гибридная, полицейские гибриды, совесть гибридная... Я тебе просто не могу представить чтобы офицер полиции в Германии что то подобное сделал. Вот такие правоохранители в Украине живут за счет налогоплательщиков. Вот такая Европа: "Капитан Нацгвардии металической палкой избил до полусмерти мужчину, а после расстрелял из травмата: По сообщению "Киев Оперативный" избивал и стрелял Руслан Томашов, капитан Национальной гвардии Украины.

На видео, обнародованном полицией видно, как мужчина избивает лежащего на земле человека трубой, а затем в него стреляет несколько раз из пистолета. В это же время из окна слышны крики женщины: "Руслан, ну он уже умер. Ты что дурак? Он не дышит! Ты дебил? Руслан, вызывай скорую"." .. И ему дали "хулиганку".
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