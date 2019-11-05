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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (688) Гончаренко (282)

 Госбюджет-2020 дырявый, как старая рыбацкая сеть: ни повышений пенсий, ни повышений зарплат, - нардеп Гончаренко. ВИДЕО

Проект бюджета-2020, представленный премьером Гончаруком, станет жестким разочарованием для миллионов украинцев, которые ожидали обещанного существенного улучшения своей жизни.

Об этом он заявил в своем видеообращении на странице в сети Facebook народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Миллионы украинцев ждали от ЗЕ и его команды бюджета "золотой рыбки", а реально получают бюджет "разбитого корыта". Минимальная пенсия не вырастет с начала года, а с 1 июля вырастет на 74 гривны. Минимальная зарплата - рост минимальный"

"Давайте посмотрим на зарплаты учителей, которым по постановлению правительства должны были поднять зарплаты от 20% до 70%. Реально заложили инфляцию +2%, ну то есть вообще ничего, никакого роста зарплат учителям. То же самое у военных, то же самое по всем направлениям", - отметил Гончаренко.

Он напомнил, что Зеленскому в наследство от команды Порошенко досталась экономика, которая демонстрировала рост несколько лет подряд. Зато бюджет второй половины этого года уже показывает резкое падение.

"Распугали инвесторов, третий крупнейший налогоплательщик в Украине "British American Tobacco" приостановил свое производство и итоги мы уже имеем. В сентябре падение промпроизводства, пришлось урезать бюджет на 2019 год, падение поступлений от таможни и т.д. Падение, падение, падение... ну и в результате такой бюджет, дырявый как старая рыбацкая сеть", - продолжил нардеп.

"Конечно, мы будем бороться, будем вносить правки и пытаться отстаивать важные для Украины вопросы - и безопасности, и социальных выплат. Но это будет очень трудно с таким правительством технократов, которое привел к власти Зеленский", - подчеркнул Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020 является бюджетом проедания, зависимым от МВФ: нет ни 40% роста ВВП, ни 1 млн рабочих мест, ни $50 млрд инвестиций, которые обещали, - нардеп от "Голоса" Клименко

Источник: https://censor.net.ua/v3157898
 
   
 Топ комментарии
 
За те платіжка за комуналку буде приємна. Госбюджет-2020 дырявый, как старая рыбацкая сеть: ни повышений пенсий, ни повышений зарплат, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 3830
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Чергова лопата лайна на вентилятор від петіного прихвостня.
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Который? У нас их целая ВР, плюс ОП, да ещё и КМ... И все, клоуны - профессионалы
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А что не так? Этот хоть обещания выполняет в отличии от Янелоха пейсатого.
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Пам'ятка: За антиукраїнську діяльність прийдеться відповідати!!!
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Да, давайте повысим пенсии и зарплаты и будем печатать деньги и брать в долг дальше.
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і у кого ви запитуєте? у гончаренко, який 9 років був у ригах?))
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Посбособствовали получению под зад коленом мохнорылому любителю проституток. А тебя чего морщит, зедебил? Кстати, такой "достоверный источник информации" обычно в параше висит между кацапскими "Правда" и "Известия". Привет Палице от Коломойского передавай, Кукиш.
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Я поважаю Олексія - він гідно представляв Україну у Європі і мало не єдиний в країні виграв вибори у себе на окрузі у зеленої пошесті. Зебілів це бентежить - тому вони психують.
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за що його поважати, прошу? За 9 років в Партії Регіонів? у нього ніс по вітру, тільки на цей раз не пофартило підлизатися
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то Янукович воровал, то пять лет крали и зарабатывали на АТО, а сейчас бюджет надо хороший? Деньги не откуда не могут взяться, сейчас самый главный момент разобраться кто и сколько, а главное как перечисляют налоги, там можно пополнить бюджет упущенными налогами
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Ну так що, зебіли ... Пожили ви в "епоху бідності" , тепер потрібно і честь мати - будете жити без пенсій і зарплат. Зате з бубочкою на голівці 😃
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