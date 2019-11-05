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Все про:растаможка (133) Нефьодов (130) евробляхи (157) Ярошевич Олег (2)

 "Мы готовы к решительным действиям", - глава "Автоевросилы" Ярошевич раскритиковал калькулятор растаможки "евроблях". ВИДЕО

Лидер общественной организации "Автоевросила" Олег Ярошевич выступил с критикой созданного недавно калькулятора таможенной стоимости "евроблях".

Свою позицию он высказал в видеообращении на официальных страницах "евробляхеров" в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Ярошевич отмечает, что глава таможни Максим Нефьодов, который стал одним из инициаторов создания упомянутого калькулятора, не участвовал в разработке нового законопроекта о "евробляхах". В то же время, заявляет глава "евробляхеров", когда документ уже разработан и зарегистрирован в Верховной Раде, то таможенники опубликовали новый сервис, который не имеет никакого отношения к новому разработанному проекту закона.

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Ярошевич объясняет, что в калькуляторе теоретическая таможенная стоимость автомобиля рассчитывается на основе объема двигателя - количества "кубиков".

Он также убежден, что новый сервис таможни не предлагает дешевого растаможку автомобилей, а наоборот создан в интересах лоббистов автоимпортеров.

Ярошевич заявил, что Нефьодов должен объяснить, для чего был создан упомянутый калькулятор. В противном случае он пообещал новые митинги уже под стенами главного офиса Государственной таможенной службы Украины с требованием устранить Нефьодова с должности. 

"Мы готовы к решительным действиям. Мы готовы идти и требовать твоей отставки", - заявил Ярошевич.

Источник: https://censor.net.ua/v3157888
 
   
 Топ комментарии
 
Сожги свою телегу, сделай мир чище !
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Нехай ідуть мітингують, а поліція нехай з ними зробить що з ФОПами.
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Давайте платiть, он ваш обранець немає за що данбас кормити. Впрягайтесь.
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опа на. там в потужном реформизме не только свиногнида южанина влезла еще и какой то ********** назаренка, ну и конечно свиновальц. Соя. начинайте блеять о мыролюбстве вашего рэбэ и его подельников.
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Зю, а ну-ка звони Баканову по поводу этого черта!
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Какое же громкое название: "АтоевроСИЛА" ахах с боровом во главе. Быдлу и предприимчивому дельцу Ярошенко чуток перекрыли кислород и заставили платить налоги в бюджет. Но быдло хочет делать денежки из воздуха и ложить болт на все и всех. Лучше займись спортом жирный увалень.
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