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 Госбюджет-2020 предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру, - Гончарук. ВИДЕО

Подготовленный ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру, что на 2,8 млрд грн больше, чем в 2019 году, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В течение следующего года будем стимулировать мобильность детей", - сказал он, представляя документ во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На такие программы, по словам премьера, предусмотрено 500 млн грн.

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Кроме того, на развитие туристической инфраструктуры будет выделено 240 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/v3157881
 
 
 Топ комментарии
 
Будуть потужно диджитализировпть кошти в оффшоры!)))
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или "слуга нариду-4" снимать.. где учителям по 4000 баксов зп назначат))
Госбюджет-2020 предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7969
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Будуть потужно диджитализировпть кошти в оффшоры!)))
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или "слуга нариду-4" снимать.. где учителям по 4000 баксов зп назначат))
Госбюджет-2020 предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7969
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Тобто на рззпил, ой вибачте, на креативний Квартал.
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В кабмине откроют школу по обучению езды на самокате？
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Прем'єр міністр друга особа в державі.
Так має бути.
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Это же даже на пианино Страдивали сыграть флейтой можно!))))))
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стимулировать мобильность детей - что за статья расходов, подробнее не будет инфы?
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моника и гончарук мобильно своих "детей" - юзика, лысого и прочих любовниц отправят в Лондон или Швейцарию.. стимулироваться
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На экскурсии детей отправлять. Из Одессы в Лугандон и обратно..
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повсеместные курсы нетрадиционной игры на клавишных инструментах
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Скажите пожалуйста, любитель катания на самокате по коридорам КМУ, а в креативную индустриализацию входит имитация игры х..м на рояле и съёмка киносериала для умственно отсталых слоёв нашего населения "Сваты", а если ДА, то сколько сотен миллионов гр. вы на неё выделите?
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В от я зоопарки люблю. Це майже, як Верховна рада, тільки щиріше в рази. Можна мою пайку від "Сватів" на зоопарки?
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...крєатівньіє індустріі...
===
це що, евфемізм для "...витратимо(вкрадемо), але не скажемо як, де, і на що..."?
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хто скаже, а яким чином корелюють креативні технології та культура?
Зебілів прошу не втручатися. З вас, з вашою брехнею - взагалі жодної користі.
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Вкрасти гроші на "культуру", знімаючи похабні комедії, це дуже креативно.
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О, так і сказав - собі на самокат, дитинці, яка стала прем'єром.
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Короче, будут массово строить "прикольные кафе", что бы трудовые иммигранты в Украину вернулись.

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500 млн на непонятную куйню, креативно...
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культура це досить індивідуальне поняття. воно як і інтелігентність передається спадково, а не указами.
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Кроме того, на развитие туристической инфраструктуры будет выделено 240 млн грн... Из их 200 млн съест зарплата чиновников и остальное - мелкие подачки областям
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Яремчук спить з проститутками, Зеленський з рояллю і пательнею шаурми. Разумков спить з бюстом Леніна. А Гончарук сношає самокат. Найбільший незбоченець. І як на самокат та не виділити 15 млрд.? Та 30 млрд. не жалко.
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Я настолько культурный Полтора лярда схавал бы .
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Люди! Побольше платите налогов этим чинушам... - и ваши дети будут мобильными))) и самое главное сколько культуры у наших депутатов, она так и прет (матерщина, секс-скандалы, драки...)
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Чекаємо на продовження "Із вати" та "Голохвастого".
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Вопрос предоставления кредита Украине от МВФ на заседании кредитного комитета * МВФ был снят с повестки дня. Вместо доклада и обсуждения был роздан документ, официально объявленный как "документ ограниченного круга пользования", после ознакомления с которым вопрос был согласовано снят. Содержание документа нам пока неизвестно.
До официальной презентации окончательного бюджета 2020, премьер-министр Гончарук заявил, что "повышение зарплат учителям будет, но не такое как нам хотелось" Судя по дыре в бюджете в 55-78 млрд. гривен (это очень оптимистичная цифра, без учета возможных потерь от ухода табачных компаний), это повышение будет в рамках ниже инфляции. Если будет вообще. Этой власти верить - себя не уважать.
После наших ехидных рассказах о дорисованных Гончаруком 20 млрд. в доходной части бюджета, ВР проголосовала нашу "поправку" и законопроектом №2283 урезала доходную часть бюджета на 20,4 млрд. гривен Теперь дефицит бюджета на 0,6% больше нормы. Режьте расходы
И много другого интересного читаем на https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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При этом на 1,7 млрд. сокращён бюджет МОЗ.

Какие же мерзавцы Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9135
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ух ты ж нах... Креативные индустрии (парк -- кресла-мешки --шаурма) и культура (хор Веревки на подтанцовках у квартала)
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Сколько предусмотрели на самокаты для чиновников?
А то один премьер популяризирует эко-транспорт.....
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"В течение следующего года будем стимулировать мобильность детей"Источник: https://censor.net.ua/v3157881

Це як?
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А на креативну бухгалтерію скільки передбачено? Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9914
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Где Гончарук, а где бухгалтерия? Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 191
У него по декларации (доллары+евро) - 120 тысяч НАЛИЧНЫМИ!
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Мілкувато плаває. Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3329
У наших найбільш креативних бухгалтерів та хвінансистів ті долари та єври сотнями мільйонів "накопичиються", а не сотнями тисяч.
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Ка-ра-у-ул!!!

С етим надо что-то делать
чем бьістрее, тем лучше
А то ети недоумки накреативят
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Зебилы, хватит креативеть уже и так от вашего креатива выбАрцы-зебилы не пАнмаютЬ Шо прАисходитЬ, мля... Держбюджет-2020 передбачає 15,1 млрд грн на креативні індустрії і культуру, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6413
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а почему порох с гросей не развивали креативный ЧИколад??
наверно не знали что и ТАК можно )))))))))
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Так, Порох с Гросей робили креативний чоколад і всі його їли, бо він смачний. А гроші йшли на оборону держави. А що таке креативна культура від малоросів? То мібуть поліцаї, які воювали з загарбником є поліція. Так? Ніби культурно і ніхто їх не обзиває секпаратистами.
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вот и я о том же... )))
зеля порождает статью бюджета для своих контор..
и это не коррупция... так же как и не кумовство..))))
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