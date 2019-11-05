 Госбюджет-2020 предусматривает 15,1 млрд грн на креативные индустрии и культуру, - Гончарук. ВИДЕО

"В течение следующего года будем стимулировать мобильность детей", - сказал он, представляя документ во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На такие программы, по словам премьера, предусмотрено 500 млн грн.

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Кроме того, на развитие туристической инфраструктуры будет выделено 240 млн грн.