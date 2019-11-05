EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Экономика
  875  37
Все про:доллар (1518) курс (2055) Маркарова (84)

 Минфин прогнозирует 27 гривен за доллар в следующем году. ВИДЕО

Макропрогноз, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по среднегодовому обменному курсу содержит средний курс 27 гривен за доллар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время презентации проекту бюджета на 2020 год ко второму чтению.

"Курс доллара не закладывается в бюджете, курс доллара закладывается в макропрогнозе. Макропрогноз, который мы утвердили накануне, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала Маркарова.

Ранее, проект бюджета на 2020 год был рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утвержден еще в мае.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доллар в 2021 году может подешеветь до 23,9 грн, - Кабмин

Источник: https://censor.net.ua/v3157870
 
 
 Топ комментарии
 
Может 127 ? Что будет с гривней когда ВМФ не десть кредит ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стало известно, как Андрей Богдан связан с земельной реформой Андрей Богдан долгое время имел отношение к земельному бизнесу в Украине и занимался этой проблемой.
Об этом сообщил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский
Народный депутат заверил, что глава Офиса президента один из немногих, кто реально разбирается в земельной реформе и хочет побыстрее ее провести.

Ранее стало известно, что новым советником премьера Гончарука по земельной реформе стал Алексей Мушак, родственник Андрея Веревского, который владеет крупнейшим агрохолдингом в стране и является агроолихархом. В Верховной Раде аграрный комитет поддержал законопроект № 2178-10, который предполагает продажу украинской земли иностранным инвесторам уже в 2024 году. Все земельные участки под продажу будут переданы в общины, которые сами примут решение о распоряжении землей
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Будет мир, будут бабки. Мородерство и брехню пора заканчивать
 показать весь комментарий
 
 
А бабці які будуть, ржублі?
Ага. А ще горілка "Сто-особова" і мовна та аматорська ковбаса по 2.20
 показать весь комментарий
 
 
Воюющая страна всегда будет нищей. Никто цента в нее не вложит.
 показать весь комментарий
 
рашка постійно воює.
тому вона бідна ?
 показать весь комментарий
 
 
А інвестиційні рейтинги за останні 5 років кажуть інше. У тебе задача переконати українців, що капітуляція це добре?
 показать весь комментарий
 
 
У вас ці 5 років борошна страшного зубожіння? От одночасно з качаном війни все розпочалося - ялини стать вареника, забувши, що таке капуста та зітхання - не кажучи про паляницю з вершковою олією або суходолу з васабі?
 показать весь комментарий
 
 
Может 127 ? Что будет с гривней когда ВМФ не десть кредит ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
нихера не будет🤣🤣привыкли подачки брать сами сами
 показать весь комментарий
 
угу... земля и так у тех кому нужно. осталось это оформить законодательно.огромные площади зарастают лесом их хоть продавай, хоть даром давай - никто не польстится.
 показать весь комментарий
 
продажа земли только через референдум !
 показать весь комментарий
 
 
Как только в 2010 к власти пришло шобло шапкокрада я свои скромные сбережения перевел в баксы и слава Богу не ошибся Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 4711
 показать весь комментарий
 
 
Надо было в 2014 переводить. Лоханулся ты, а мог бы поднять бабла в 3 раза после падения курса при Гонтаревой.
 показать весь комментарий
 
А как это пАднять? Ты вААЩе понимаешь, что говоришь? ПАднять можна кусок дерьма, а я просто сохранил свои кровные, заработанные честным трудом, пусть даже и скромные... Вот вы все привыкли хаить того кто сделал грязную работу вычистив все дерьмо в банковской системе. Да, это сделала женщина, сделала мужскую работу. А за это заплатили и мы курсом национальной валюты. Почему ты не винишь в этом беню, который раздал деньги вкладчиков несуществующим фирмам за бугром, а в конечном счете это его фирмы, почему не винишь беглой шоблы петуховича опустошивших государственную казну, банки по отмыву черного нала и вывода денег за бугор таких как "финансы и кредит" филиал парашкостанский, коррупцию в органах власти да и много чего? Вот ***** Гонтарева им поперек горла стала, да стала только таким как беня, фирташ, жеваго, ахметка и пр. паразитов на теле государства...
 показать весь комментарий
 
Ти диви, а тут один користувач з Австралії вже пів року марно намагається лякати форум доларом по 100 гривень..
 показать весь комментарий
 
 
Сколько не говори халва, а она по 27 навряд ли будет. Как сказал самокатчик из КамМина и работник Бени по "ПриватБанку", они только берут разбег. Мінфін прогнозує 27 гривень за долар наступного року - Цензор.НЕТ 8006
 показать весь комментарий
 
 
они ещё могут кредит у кацапов взять и гасить инфляцию, как это делал шапкокрад
 показать весь комментарий
 
 
Если МВФ денег не даст этим зеленым дебилам, то курс будет 50 к 1 как минимум!!!
 показать весь комментарий
 
 
идите вы накуй со своими прогнозами, зелох врядли переживёт ёлку.
 показать весь комментарий
 
Ради того, чтобы вам, зебилам, рыла подрихтовать, майдан забесплатно соберется.
 показать весь комментарий
 
****, а як же рост економіки чи той ...прижок !???????
 показать весь комментарий
 
О-па! Уже 27? А недавно писали, что и ниже 23 опустится, как два пальца. Понятно: по случаю облома зеко-манды с европейскими кредитами прогнозы пришлось подкорректировать.
Кароче, бегу в обменник...
 показать весь комментарий
 
Значит будет 54...зебобики менее чем в два раза не брешут...
 показать весь комментарий
 
Да хоть по 22. Уже курс валюты не служит оправданием поднятия цен на товары и услуги, как раньше .
 показать весь комментарий
 
Барьіги придумают другую причину)))
 показать весь комментарий
 
Єто означает, что прийдеться вьіплачивать по облигациям, которьіе нахапались под 20% годовьіх, а поста єкономики також и близко нет.
Так что как обьічно, будем оплачивать налогами и девальвацией.
 показать весь комментарий
 
 
одни пугальщики и псевдоэкономисты. кучка жлобья, которые думают, что они кухарки. которые, что то решают
так чего ж вы не в правительстве? ни в барыжном, ни в комическом? перед выборами какой был курс? 28? вот он и возвращается в свое русло. удешевление было связано с простым вбросом бабла на выборы, многие пролетели но валюта поступила в банка. вбросы кончились. все стало на свое место
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх