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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (677) Минобороны (6065) оборона (1115) Загороднюк (70)

 Проект госбюджета-2020 предусматривает 245,8 млрд на безопасность и оборону Украины, - Загороднюк. ВИДЕО

Проект Государственного бюджета предусматривает 245,8 млрд грн на безопасность и оборону Украины, из которых 136 млрд - на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.

По словам министра, бюджет Минобороны на 2020 год станет крупнейшим со времен независимости Украины.

"Согласно стратегическим планам на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП, это 245,8 млрд грн. Из которых 3% ВВП (136 млрд грн) выделяются на оборону. Бюджет министерства состоит из бюджета самого Министерства обороны, отдельного, это 116,1 млрд грн. В 2019 это было 102 млрд. Государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - 9 млрд грн. (в 2019 было 3 млрд).", - рассказал Загороднюк.

Кроме того, бюджет предусматривает 1,4 млрд грн на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих (в 2019 было 0,8 млрд).

Бюджет Главного управления разведки Минобороны - будет составлять 3,5 млрд грн.

Отмечается, что 2,4 млрд средств Министерства экономического развития пойдут на производство боеприпасов для Минобороны.

"Приоритетом бюджета будет развитие и закупка вооружения и военной техники", - подытожил Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: на пенсии предлагается выделить 173 млрд грн, на медицину - 113 млрд грн, на субсидии - 48 млрд грн

Источник: https://censor.net.ua/v3157852
 
   
 Топ комментарии
 
Однозначно зрада, на 33 млрд больше чем в 2019.
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просив🤣🤣так работайте и зарабатывайте а не бегайте по улицам как стало баранов
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та да не то что стадо секты петра рошенвского все умеые все в польше пану жопу подтирабт за сраные 700 евро🤣🤣
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в том что больше а не меньше🤣🤣🤣ну то таке
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А Генштаб просив 250 млрд грн, а дали тільки 136 млрд грн!
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просив🤣🤣так работайте и зарабатывайте а не бегайте по улицам как стало баранов
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Кому доказываете, стадо зеленых писать не умеет, а считать и подавно.
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та да не то что стадо секты петра рошенвского все умеые все в польше пану жопу подтирабт за сраные 700 евро🤣🤣
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На що вырослы?На буряк,картоплю с морквой та капусту?На бензин вроде бы упали.
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Військову техніку роблять з буряку та картоплі?
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Только деньги эти вытянут от приватизации, продажи земли и отобраные 160лярдов с развития городов, очень просто отобрать и поделить, да и продавать в ненапряг.
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Згідно з Бюджетною декларацією, на підставі якої повинен розроблятися проект бюджету 2020 року, на оборону та безпеку було заплановано 368 млрд гривень, з яких 210 млрд мали піти на потребу збройних сил. А у суботу РНБО зменшило оборонний бюджет на третину - до 245 мільярдів. Тобто, на захист держави в умовах війни зменшується фінансування на 123 мільярди.
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Нехай не свистить в 2019 було 111,9 млрд, а держгарантії були 5 млрд.
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Опять перекрашеные Богданы будут покупать в тридорога
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На 123 мільярдів менше на оборону ніж було раніше, та то таке.....
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Згідно з Бюджетною декларацією, на підставі якої повинен розроблятися проект бюджету 2020 року, на оборону та безпеку було заплановано 368 млрд гривень, з яких 210 млрд мали піти на потребу збройних сил. А у суботу РНБО зменшило оборонний бюджет на третину - до 245 мільярдів. Тобто, на захист держави в умовах війни зменшується фінансування на 123 мільярди.
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Расходы государства в сфере обороны и безопасности резко увеличились, и не только перекрывают цифры инфляции, но и позволяют значительно нарастить финансирование всех силовых ведомств, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов. Отмечается, что общая сумма по всем статьям на оборону и безопасность государства составляет в бюджете на 2019 год составляет 211 миллиардов 927 миллионов гривень - это примерно 8 миллиардов долларов. Читайте также Госбюджет-2019: какой курс гривни ждет украинцев Минобороны Украины, Главное управление разведки МО и Государственная специальная служба транспорта, подчиненная МО, получат 108 миллиардов 99 миллионов гривень.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10350009-v-byudzhete-2019-novyy-rekord-rashodov-na-oboronu-i-bezopasnost-ukrainy-zhurnalist.html

Ну это было в 2019.Хотя Загороднюк говорит,что не 108,99 как Бутусов,а 102 млрд.
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Без сильной Армии безопасность страны под угрозой! На армию должно идти больше всего! Только сильная Армия может обеспечить независимость и защиту страны! А с такими соседями имперскими так мало не оборону давать - это преступная халатность!
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Ну 245,8 млрд грн. и 116,1 млрд грн в 2020 году,против 211,927 и 102 млрд в 2019.Кому и что не ясно?

А в долларах,так это еще больше,10 млрд$ против 7,5 млрд $.Год назад был курс 27-28,щас 25.
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