 Проект госбюджета-2020 предусматривает 245,8 млрд на безопасность и оборону Украины, - Загороднюк. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк на презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.
По словам министра, бюджет Минобороны на 2020 год станет крупнейшим со времен независимости Украины.
"Согласно стратегическим планам на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП, это 245,8 млрд грн. Из которых 3% ВВП (136 млрд грн) выделяются на оборону. Бюджет министерства состоит из бюджета самого Министерства обороны, отдельного, это 116,1 млрд грн. В 2019 это было 102 млрд. Государственные гарантии на закупку вооружения и военной техники - 9 млрд грн. (в 2019 было 3 млрд).", - рассказал Загороднюк.
Кроме того, бюджет предусматривает 1,4 млрд грн на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих (в 2019 было 0,8 млрд).
Бюджет Главного управления разведки Минобороны - будет составлять 3,5 млрд грн.
Отмечается, что 2,4 млрд средств Министерства экономического развития пойдут на производство боеприпасов для Минобороны.
"Приоритетом бюджета будет развитие и закупка вооружения и военной техники", - подытожил Загороднюк.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10350009-v-byudzhete-2019-novyy-rekord-rashodov-na-oboronu-i-bezopasnost-ukrainy-zhurnalist.html
Ну это было в 2019.Хотя Загороднюк говорит,что не 108,99 как Бутусов,а 102 млрд.
А в долларах,так это еще больше,10 млрд$ против 7,5 млрд $.Год назад был курс 27-28,щас 25.