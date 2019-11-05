 Правительство намерено оптимизировать сеть школ, - Гончарук. ВИДЕО

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" - 3,5 млрд грн.
При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.
- В 2000 году у каждой семьи будет свой вертолет!
- ???
- Поясняю... Вы живете в Мухосранске... колбасу дают в Москве.
А если этот квалифицированный учитель по каждому предмету будет за 140 километров?...
Не дарма я купляв диплом фізрука.
Оце мабуть и э закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ!)))
Да ЗЕфаны!?))))
Просто всем учителям нужно плотнее сомкнуть ряду вокруг ЗЕ!))))
Помню как при овоще сам видел как за школой эти чувырлы жгли бюлетни
Теперь ХАВАЙТЕ продажные идиоты!
Либо лижите активнее жопу ЗЕ команде)))
Запомните это 73% дурников...
Чи «нєгосударствєнного»?