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 Правительство намерено оптимизировать сеть школ, - Гончарук. ВИДЕО

Подготовленный правительством ко второму чтению проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает увеличение расходов на образование на 16,4 млрд грн по сравнению с текущим годом - до 145,1 млрд грн, при этом Кабинет министров намерен оптимизировать сеть школ в стране.

"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли обучаться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, впервые в проекте закона заложен отдельный бюджет на программу "Состоятельная школа для лучших результатов" - 3,5 млрд грн.

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При этом документ предусматривает ежегодную денежную поддержку: для 73,9 тыс. молодых учителей выделено по 21 тыс. грн, добавил премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/v3157841
 
 
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Комуналку оплатив? Оптимізатор х..ров.
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Комуналку оплатив? Оптимізатор х..ров.
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Він під оптимізацією розуміє скорочення. Оптимізація - синонім. Не такий болючий. Ось і зекономить на комуналку.
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До чего еще этот самокатный утырок не дотянулся?
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Знаете , вы бы еще занялись космосом . Одно место где вы не успели пообещать .
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И будет как в том анекдоте брежневской эпохи:
- В 2000 году у каждой семьи будет свой вертолет!
- ???
- Поясняю... Вы живете в Мухосранске... колбасу дают в Москве.

А если этот квалифицированный учитель по каждому предмету будет за 140 километров?...
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Нарешті. За 4000$ вчителям.
Не дарма я купляв диплом фізрука.
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Лохи с профессией "учитель", вас ждёт оптимизация от тех за кого вы голосовали, а не 4000 долЯрив США. Уряд має намір оптимізувати мережу шкіл, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4488

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Надеюсь что эта оптимизация не закончиться закрытием школ как в соседней "сверхдержаве"
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Оптимизация это и есть закрытие школ....начнут с сел, потом пгт и т.д
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Когда не хотят озвучивать непопулярное слово "сокращение", то говорят про "оптимизацию". Так что бы была реальная оптимизация, но без сокращений, такого я еще не наблюдал
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Ура!!!)))
Оце мабуть и э закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ!)))
Да ЗЕфаны!?))))
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"Оптимизация" в последние годы обычно означает сокращение.
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Та не может этого быть!))))
Просто всем учителям нужно плотнее сомкнуть ряду вокруг ЗЕ!))))
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Это не в последние годы, это всегда означало изменение организационной структуры организации (предприятия или другой структуры) и сокращение отделов, подразделений, персонала. Если изменяется структура но нет цели уменьшить затраты на персонал, то просто применяют термины "реструктуризация", "разделение", "слияние" ("объединение")
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"Оптимизация" - это закрытие школ. Но слово-то красивое и, как ширма, вполне подходит. У нас закрыли школу в прошлом году, а этот самокатчик - верный продолжатель дела графа Дякулы.
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всьо так харашо - осталось токо оптімізіровать
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Учителя всегда за подачку участвовали в фальсификациях выборов...
Помню как при овоще сам видел как за школой эти чувырлы жгли бюлетни

Теперь ХАВАЙТЕ продажные идиоты!
Либо лижите активнее жопу ЗЕ команде)))
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З тим, що вчителі -- золотий фонд фальсифікаторів, погоджуюся. Але в даному разі я погоджуюся і з Гончаруком, що треба скоротити кількість шкіл, зробивши їх *********, а дітей підвозити. Так роблять навіть у багатих США.
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Рабам знания не нужны!
Запомните это 73% дурников...
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Сеть школ - словосочетание то какое!!! Прям Сеть Супермаркетов, где нужно оптимизировать количество сотрудников!!!
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Атестати хоч будуть державного зразка?
Чи «нєгосударствєнного»?
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Школы будут закрывать, рабам знания не нужны и не просто не нужны а даже вредны! образованный раб задает не удобные вопросы!
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1000000 робочих місць до тютюників та ФОПів +вчителі оптимізованих шкіл ,аграрії та медики приготуватись до кінця епохи бідності. забув про скорочених держслужбовців ,хто там іще?
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Потерявшийся было порохоботы нашли нового, точнее бывшего хозяина , вернувшись после аренды в ольгино!
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